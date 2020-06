Janša: Pristojni organi imajo vsa potrebna pooblastila za ukrepanje proti vardam

Premier Janez Janša je odgovoril, da nima nič proti, da se zakonodaja, ki bi sankcionirala tovrstne skupine, ustrezno dopolni, ima pa po njegovih besedah kazenski zakonik že zdaj člene, ki omogočajo ustrezno ukrepanje in so nedvoumni. "Res pa je, da jih nekateri organi ne razlagajo kot take," je dejal.

Tako je po njegovih besedah tudi v primeru, ko so pripadniki Štajerske varde na policijski postaji v Slovenski Bistrici od policistov zahtevali določena pojasnila, Okrožno tožilstvo v Mariboru je reklo, da ni šlo za nič kaznivega. Enako je "ljubljansko tožilstvo reklo, da grožnje s smrtjo niso nekaj, kar se preganja po uradni dolžnosti". "Zato bomo proučili, ali je tožilcem treba res napisati, kateri točno stavki morajo biti izrečeni, da se to preganja po uradni dolžnosti," je dejal Janša.

Janša pa je ob tem tudi opozoril, da morata zakona in ustava ob tovrstnem pregonu veljati enako za vse ter da morajo organi, odgovorni za vzdrževanje javnega reda in miru, spoštovati zakon in ustavo"ne glede na to, ali gre za pehotno vardo ali za kolesarsko vardo in ne glede na to, ali je varda v maskirnih oblačilih ali v črnih oblekah in zamaskirana".

Bolj nedvoumna sporočila bo morala po besedah Janše javnosti pošiljati tudi SD, pri čemer je opozoril na sliko na družbenih omrežjih, na kateri"se nekdanji predsednik SD rokuje z generalom t. i. Štajerske varde, ker ste bili skupaj na neki proslavi". "Morda je šlo za neko povsem naključno zadevo. A če hodite na iste proslave, potem težko zahtevate prepoved te dejavnosti," je dejal Janša.