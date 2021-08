Janša razkril pogoje za sodelovanje z SDS v prihodnji koaliciji

Zaradi tega govora o odprtih mejah in migrantskih koridorjih ne more biti, so Janševe besede povzeli na spletni strani SDS.

Med pogoji za sodelovanje v prihodnji koaliciji je prvak SDS navedel še striktno spoštovanje vrednot slovenske ustave. Prav tako morajo stranke, ki bodo sodelovale z SDS v prihodnji koaliciji, vnaprej povedati, da bodo podprle resolucijo Evropska parlamenta o obsodbi vseh totalitarnih režimov.

Predsednik vlade je ob tem izpostavil še, da precepljenost prebivalstva proti covidu-19 še vedno ni na želeni ravni, saj se nekateri ne želijo cepiti. "Težko je poslušati tiste, ki se norčujejo iz ukrepov, češ, meni ne bo nič hudega. Zaradi njih umirajo ali težko zbolevajo drugi," je dodal.

Janša se je osredotočil tudi na prihajajoče volilno leto. Povedal je, da je bilo do zdaj opravljenega veliko dela, čeprav se je država soočala in se še vedno sooča z epidemijo. Ob tem je vlada naletela na kritike opozicije, ki v preteklih letih po njegovem ni veliko naredila: "Zaradi slabega upravljanja z državo veliko ni bilo narejeno, potrošenega pa je bilo veliko denarja. Danes sicer poslušamo, da bodo tisti, ki niso zgradili enega samega doma za starejše ali ene same bolnišnice, delali stvari drugače."

Kot najpomembnejše ukrepe, ki jih je sprejela aktualna vlada, pa je Janša izpostavil spremembe na področju debirokratizacije, investicije v šolstvo in šport ter zakon od dolgotrajni oskrbi, ki ga je vlada vložila v državni zbor, še navajajo na spletni strani SDS.