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Slovenija

Janša s fiskalnim svetom in finančnim ministrstvom o stanju javnih financ

Ljubljana, 15. 06. 2026 18.00 pred 16 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ne.M. STA
Janez Janša zaprisega

Premier Janez Janša se je srečal s člani fiskalnega sveta na čelu s predsednikom Davorinom Kračunom ter s predstavniki ministrstva za finance na čelu z ministrom Andrejem Šircljem. Osrednje teme so bile aktualno stanje javnih financ, srednjeročni fiskalni izzivi ter prednostne naloge delovanja države v prihodnjem obdobju, je objavila vlada.

Vlada se zaveda pomena zagotavljanja vzdržnih in predvidljivih javnih financ, zato je v koalicijsko pogodbo zapisala, da morajo biti vsi ukrepi in predlogi, ki povečujejo odhodke ali zmanjšujejo prihodke, pripravljeni tako, da ne ogrožajo fiskalne vzdržnosti, so ob tem na družbenih omrežjih zapisali v vladnem uradu za komuniciranje.

Janez Janša v DZ
Janez Janša v DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

Drugih podrobnosti pogovorov niso razkrili, je pa že nekaj tednov aktualna tema trenutnega stanja v javnih financah, saj je že prejšnja vlada opozorila, da bo slovenski javnofinančni primanjkljaj v primeru neukrepanja presegel tri odstotke BDP oz. zgornjo dovoljeno mejo v okviru pakta stabilnosti in rasti.

Določene ukrepe za zmanjšanje porabe je ob nekoliko višji oceni prihodkov sprejela že predhodna vlada. S temi naj bi se javnofinančni primanjkljaj znižal za 370 milijonov evrov, tako da bo znašal 2,9 odstotka BDP.

Nova vlada je medtem za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti napovedala rebalans proračuna, pri čemer bo dinamika zniževanja primanjkljaja po besedah ministra Širclja odvisna tudi od javnofinančnih posledic interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki sicer še ni bil uveljavljen.

Te posledice na ministrstvu po Šircljevih izjavah iz minulega tedna še ocenjujejo, glede na ocene predlagateljev zakona in fiskalnega sveta ter finančnega ministrstva pod prejšnjim vodstvom pa se gibljejo od okoli pol milijarde evrov do približno milijarde evrov.

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Ladybird77
15. 06. 2026 18.20
Zakaj se pa Janša petlja zraven? A ne zaupa svojemu finančnem ministru?
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0 0
zibertmi
15. 06. 2026 18.13
janez bo ustvaril krizne razmere s pomočjo institucije ,ker se boji protestov,ki so neizogibni
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