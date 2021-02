Janša s koalicijskima partnerjema ob 'pičli podpori' Erjavcu napoveduje nadaljevanje dela vlade

Po Janševi oceni so v DZ ugotovili, da za KUL niso niti vsi iz SD, Levice, LMŠ in SAB.

Po Janševi oceni so v DZ ugotovili, da za KUL niso niti vsi iz SD, Levice, LMŠ in SAB. Poslanci so sicer prevzeli 53 glasovnic, vse so bile vrnjene. Šest glasovnic je bilo neveljavnih, sedem poslancev pa je glasovalo proti nezaupnici.

Odzvala sta se tudi predsednika drugih dveh koalicijskih strank. Prvak SMC Zdravko Počivalšek je dejal, da gre za pričakovan izid in konec večmesečnega izgubljanja energije. "Zdaj bi lahko vsaj poskusili združiti sile za resne izzive pred nami. Premagajmo zamere in postavimo temelje za drugačno politiko. Gremo naprej," je pozval.