Janša s predsednikom Evropskega sveta na Bledu

To so skupaj s krajšim videoposnetkom objavili v Bruslju, videoposnetek ter fotografije Janše in Michela na Bledu pa je objavila tudi slovenska vlada. Obenem se je predsedniku Evropskega sveta zahvalila za obisk v Sloveniji in zapisala, da "nam je v veliko čast, da smo skupaj proslavili 30. obletnico samostojne Slovenije".