Janša s predstavniki skrajno desne politične skupine Evropskega parlamenta ID

Iz poslanske skupine Levica so zapisali, da je ID poslanska skupina, ki združuje tisto desetino poslancev, "ki zastopa najbolj nacionalistična in rasistična stališča v 705-članskem Evropskem parlamentu" . V njihovih vrstah najdemo avstrijske svobodnjake, nemško AfD, francoski RN z Marine le Pen in italijansko Ligo z Matteom Salvinijem .

Do politične skupine ID so bili ob tej priložnosti kritični v Levici, kjer so opozorili na njena skrajno desna stališča. Jih pa srečanje med evropskimi desničarji in Janšo ne preseneča, so zapisali v sporočilu za javnost.

Predstavniki ID se v Sloveniji mudijo na študijskem obisku. Teme pogovorov so bile povezane z aktualnimi EU temami, predvsem s konferenco o prihodnosti Evrope ter razmerami glede covida-19 v Evropi. Sogovorniki so spregovorili tudi o pripravah na vrh EU in držav Zahodnega Balkana.

"To so stranke, ki jim je uspelo zajadrati val nezadovoljstva, ki ga je povzročilo desetletje gospodarske krize in varčevalnih ukrepov v Evropi. Namesto da bi odgovornost za rastočo družbeno neenakost in prepad med bolj in manj razvitimi državami članicami videli v neoliberalnem ustroju in politikah EU preteklega desetletja, so se desničarji odločili pokazati s prstom na migrante in begunce," piše Levica.

Skrajna desnica, po mnenju Levice, odvrača pozornost od dejanskih vzrokov za družbene probleme. "Namesto tega podpihuje občutek izgube varnosti in stabilnosti ter ljudi zapleta v spore okoli družbenih manjšin in priseljencev," pravijo in dodajajo, da niso migranti in begunci tisti, ki so privatizirali banke, zaprli in odpeljali podjetja ter paralizirali javno zdravstvo do čakalnih vrst, ki se raztegujejo v leta.

Kot najbolj izpostavljeno tarčo so izpostavili muslimane. "Rasiste srepih pogledov, ki niso skrivali svojega antisemitizma, zanikanja holokavsta in nacističnih simpatij, je nasledila generacija politikov z olepšano javno podobo, ki svoja prepričanja gladijo z leporečjem o evropski identiteti, krščanski dediščini, gospodarski rasti, javni blaginji in družbeni varnosti, ki da jih vse ogrožajo begunci in migranti," so ostri v Levici.

Uspeh skrajne desnice v skupini Levica pripisujejo tudi vladajočim desnosredinskim in levosredinskim politikom, saj da so se zbali rastočih rejtingov skrajne desnice in zato začeli kopirati njihove teme in retoriko. "Vse, kar so s tem dosegli, je, da so dali večjo legitimnost in javno pozornost idejam skrajne desnice, kot bi jih bile deležne sicer," so prepričani, a dodajajo, da se je nekaterim ta manever tudi posrečil.

"SDS in Janez Janša s svojo mrežo satelitskih medijev in spletnih nadlegovalcev, uvozom alt-right vsebin z zahoda in političnih strategij z vzhoda ne potrebuje nikakršne konkurence z desne, saj v celoti zaseda in dominira ta prostor," so še zapisali in dodali, da prav zato srečanje med Janezom Janšo in evropskimi desničarji ne preseneča.