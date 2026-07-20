Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Fajon: Kallasova je preklicala mojo nominacijo

Ljubljana, 20. 07. 2026 08.44 pred eno minuto 2 min branja 47

Avtor:
STA L.M.
Okrogla miza o pomenu posameznikov in podjetij v filantropiji

Tanja Fajon je sporočila, da je njeno nominacijo za posebno predstavnico EU za Sahel preklicala zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Pred tem je Janez Janša sporočil, da je sage v zvezi z imenovanjem konec, saj so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. O tem je minister Tone Kajzer po neuradnih informacijah obvestil tudi Kallasovo.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v nedeljo zvečer nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes za STA sporočila Fajon.

Janša: Saga je končana

Janez Janša je ob zapisu, da je saga končana, objavil navedbo iz poročila MZEZ glede predlaganja Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, da se vprašljivost imenovanja "ne postavlja zaradi tega, ker bi kandidatko predlagal organ brez polnih pooblastil, temveč zato, ker pristojni organ o kandidaturi oz. predlagateljstvu sploh ni odločal".

Preberi še Generalna sekretarka MZEZ ni imela ustreznih pooblastil za nominacijo Fajonove?

Ministrstvo je namreč ugotovilo, da imenovanje nekdanje ministrice ni bilo podano s strani vlade Roberta Goloba, ki je opravljala tekoče posle, ampak s strani generalne sekretarke MZEZ, ki je bila neposredno podrejena Fajon. Pri tem pa je šlo za "očitno delovanje mimo oziroma onkraj zakonskih pristojnosti in pooblastil", je ministrstvo zapisalo v poročilu, ki ga je v petek obravnavala vlada.

O tem, da izbirni postopek ni upošteval načel integritete in preglednosti, je zunanji minister Tone Kajzer v petek po neuradnih informacijah STA obvestil tudi že visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas.

Tone Kajzer in Tanja Fajon na predaji poslov
Tone Kajzer in Tanja Fajon na predaji poslov
FOTO: Damjan Žibert

Kajzer naj bi zapisal še, da Fajon ne uživa podpore slovenske vlade za imenovanje na položaj. Ob tem je po neuradnih informacijah izrazil pričakovanje, da se bo stališče članice, ki se je zadeva najbolj tiče, upoštevalo pri nadaljnji obravnavi na Svetu EU.

Kallas je sicer Fajon za položaj posebne predstavnice unije za Sahel izbrala konec junija, zdaj pa bi morale njeno imenovanje potrditi še države članice, ki so zastopane v Svetu EU.

Preberi še Slovenija v Bruselj poslala sporočilo: Kandidatura Fajonove kompromitirana?

Pri potrjevanju nekdanje slovenske zunanje ministrice se je zapletlo pred dvema tednoma, potem ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Imenovanje Fajon so tako že dvakrat umaknili z dnevnega reda zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri EU, nazadnje pretekli teden.

Odbor se bo še zadnjič pred poletnim premorom sestal v sredo, ko naj bi glede na v petek objavljeni osnutek dnevnega reda razpravljal tudi o imenovanju Fajon.

Tanja Fajon Janez Janša Sahel Evropska unija zunanje ministrstvo

Na Koroškem izžrebana šestica

24ur.com Kajzer zanikal podporo kandidaturi Fajonove: Navedbe so zavajajoče
24ur.com Bo Kallasova branila svojo odločitev glede Fajonove?
24ur.com Slovenija v Bruselj poslala sporočilo: Kandidatura Fajonove kompromitirana?
24ur.com Odločanje o kandidaturi Fajonove za posebno predstavnico EU naj bi odložili
24ur.com Tanja Fajon o zapletih pri imenovanju: Ta hip je škoda večja za Slovenijo kot zame
24ur.com Zakaj se odpoveduje kandidaturi odposlanca za dialog med Beogradom in Prištino?
24ur.com Koalicija Tanji Fajon simbolično izkazala podporo pri interpelaciji
Priporoča
KOMENTARJI47

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jak Tobim
20. 07. 2026 10.07
če prav razumem še ena samokandidatura? še slabše kot v primeru Bratuvškove? predlagateljiva pa generalna sekretarka? ima tudi ta ime in priimer, saj je to dvajset tisoč evrov osebni dohodek, ki ga plačamo slovenci s tem, da je Fajonka prispevek nas vseh za Sahel dvignila iz dvajset tisoč evrov letno na tristo tisoč evrov letno in ji tako plačujemo enormno plačo mi vsi, ki verjetno lahko pričakujemo, da bo vsaj kandidatura speljana pravilno.
Odgovori
0 0
Julijann
20. 07. 2026 10.01
A bi ji krona padla iz glave, če bi zaprosila sedanjo vlado, če bi jo uradno imenovala? Tako pa kar nekaj na pol. Kaj se ve, mogoče bi se je pa vlada JJ usmilil.
Odgovori
+1
1 0
natas999
20. 07. 2026 10.01
👏👏👏👏👍
Odgovori
+1
1 0
robica03
20. 07. 2026 10.00
Ni problem v naciji ampak način izbire.
Odgovori
+1
1 0
ssecnik
20. 07. 2026 10.00
Fajonka naj pride domov in zrihta 30 dni do specialista Tko je obljubila pred volitvami
Odgovori
+4
4 0
Robby
20. 07. 2026 09.55
Janez Janša Sloveniji dela sramoto v svetu!!!
Odgovori
-4
5 9
jank
20. 07. 2026 09.55
Politik, ki daje prednost tujcu pred domačim, v tem primeru danski političarki pred našo, spada med tiste, ki ga imenujemo izdajalec.
Odgovori
-2
5 7
zvoneti
20. 07. 2026 09.54
Naj predlagajo Grimsa, da bo zgodba do konca sramotna.
Odgovori
+1
5 4
Uporabnik-1442225
20. 07. 2026 09.50
Nisem njen pristaš ampak mora vse zradirat vse zamenjat, to edino zna
Odgovori
+3
5 2
BBcc
20. 07. 2026 09.49
Janša nima kaj pametnega za delati. Slovenija je tu.
Odgovori
+1
6 5
abigail
20. 07. 2026 09.48
Janša zavaja, laže in dlake cepi...
Odgovori
+3
8 5
misterbin
20. 07. 2026 09.48
Evropa se naj čim manj briga in vpleta v Afriko .
Odgovori
+5
6 1
BBcc
20. 07. 2026 09.51
Boljše da ima tam vpliv kitajska in Rusija. Vezi je treba tkat.
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
20. 07. 2026 09.47
A je ni nič sram da si je privoščila tak podel način imenovanja? Si res ni upala speljati postopka v soglasju z vlado? Zakaj ji je tega treba. Se še ni sprijaznila da se v demokratični družbi prvo poišče konsenz šele potem uradna kandidatura? Potiho skozi stranski uhod in potem bi kritizirala druge. Izpadla je pokvarjenka
Odgovori
+3
10 7
Kritikizstajerske
20. 07. 2026 09.49
daj opranec, imenovala se ni sama tako kot bratuskova. me pa zanima kakega pacienta bo jj predlagal oz. katerega vojakeca
Odgovori
-1
6 7
Smuuki
20. 07. 2026 09.56
Če naročiš imenovanje svoji podrejeni mimo vseh to ni samoimenovanje? Kaj pa torej je po tvoje. Gospa ki jo je predlagala te pristojnosti sploh nima. To ni kršitev ?
Odgovori
+5
6 1
jank
20. 07. 2026 09.47
Janša, sramota naroda! Neotesanec in nedomoljub!
Odgovori
-1
9 10
misterbin
20. 07. 2026 09.46
Spet so oprali Goloba , da ni kriv in ,da ni on predlagal .
Odgovori
+5
8 3
Kritikizstajerske
20. 07. 2026 09.50
kolko krat so janso oprali bi moral bit cisto brez pigmenta, oprannko malo razmisljaj s scojo glavo ce zmores
Odgovori
-2
4 6
R2IQ
20. 07. 2026 09.43
Fajon je zlorabila položaj! Upam, da so to zdaj zadnje vrstice o njej, ki jih prebiramo! Tudi ena od vzročnikov za nastop sedanje oblasti in propad prejšnje!
Odgovori
+7
13 6
supergigi
20. 07. 2026 09.42
Fajonova je ob vsaki priložnosti blatila Janšo v Bruslju, tako da je odločitev vlade pričakovana. Ne vidim nobene posebne škode za državo, ker bi gospa itak samo vlekla dobro plačo.
Odgovori
+8
14 6
BBcc
20. 07. 2026 09.49
Res pa je da je povedala samo resnico.
Odgovori
-2
3 5
lokson
20. 07. 2026 09.40
Ali ste slučajno pozabili zapisat, da je "že" izbrana gospa iz Danske, katera je dejanska strokovnjakinja za Afriko, z večletnim delovanjem na tem področju.
Odgovori
+7
8 1
borjac
20. 07. 2026 09.39
Velik uspeh Židovskega guvernerja Slovenije Janše , uničil je še eno Slovensko kandidaturo za visok položaj Slovenske političarke v Svetu , in vse to zaradi SOVRAŠTVA , Nova Vlada Židovskega guvernerja v Sloveniji Janše , ni v teh par mesecih naredila nič dobrega , pozitivnega za Slovenijo , eno samo uničevanje ....
Odgovori
-2
6 8
Hudi časi
20. 07. 2026 09.39
Bo Janez poslal kandidata Lotriča. Samo še bencin mora podražiti za 5 centov, dizel in kurilno olje pa za 12 centov.
Odgovori
-1
7 8
bibaleze
Portal
Izognite se impetigu – bakterijski okužbi, ki poleti polni ambulante
Vsi govorijo o trenutku, ko je mala plesalka stopila na oder s Shakiro
Vsi govorijo o trenutku, ko je mala plesalka stopila na oder s Shakiro
En sam pik lahko povzroči veliko težav: kako letos zaščititi najmlajše pred komarji
En sam pik lahko povzroči veliko težav: kako letos zaščititi najmlajše pred komarji
Za to rojstnodnevno torto so porabili kar 28 ur
Za to rojstnodnevno torto so porabili kar 28 ur
zadovoljna
Portal
Pri 65 letih brez botoksa – in videti bolje kot kadarkoli prej
Poročna obleka za 17 evrov: navdušila goste, ne da bi porabila bogastvo
Poročna obleka za 17 evrov: navdušila goste, ne da bi porabila bogastvo
Zaščitite lase pred klorom v bazenu in morsko soljo: dermatologi razkrivajo, česa nikoli ne počnejo
Zaščitite lase pred klorom v bazenu in morsko soljo: dermatologi razkrivajo, česa nikoli ne počnejo
9 znakov, da ste inteligentnejši, kot si mislite
9 znakov, da ste inteligentnejši, kot si mislite
vizita
Portal
Gastroenterologi razkrivajo vrstni red uživanja hrane za boljšo prebavo in daljši občutek sitosti
Kako učinkovito lajšati bolečine
Kako učinkovito lajšati bolečine
5 ključnih dejavnikov, ki lahko povečujejo tveganje za levkemijo
5 ključnih dejavnikov, ki lahko povečujejo tveganje za levkemijo
Pekoč občutek v želodcu ni vedno nedolžen: prepoznajte simptome razjede
Pekoč občutek v želodcu ni vedno nedolžen: prepoznajte simptome razjede
cekin
Portal
Kdo je v Sloveniji v boljšem položaju? Številke o pokojninah so presenetile
Zakaj imajo nekateri vedno denar, tudi ko nimajo visokih plač?
Zakaj imajo nekateri vedno denar, tudi ko nimajo visokih plač?
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
Generacija 50+ odkriva nov način življenja: denar porabijo zase, a hkrati ne pozabijo na varno starost
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
5 evrov na dan za boljše življenje? Presenetljivo veliko ljudi počne prav to
moskisvet
Portal
Najbolj priljubljen izmišljen moški na svetu
Slovenec, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu
Slovenec, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu
Ali je več denarja ključ do sreče?
Ali je več denarja ključ do sreče?
Bi živeli pod vodo? Od znanstvenih habitatov do luksuznih podvodnih vil
Bi živeli pod vodo? Od znanstvenih habitatov do luksuznih podvodnih vil
dominvrt
Portal
Rastlina bujno raste, a ne cveti? To so najpogostejše napake
Pozabite draga čistila: ta domača mešanica očisti skoraj vse površine
Pozabite draga čistila: ta domača mešanica očisti skoraj vse površine
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Bi lotos lahko cvetel tudi na vašem vrtu?
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
Tako bo vaš oleander cvetel bujno kot ob morju
okusno
Portal
Dve preprosti sestavini in nastanejo mafini, ki jih boste pekli znova in znova
Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka
Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Iz bučk pripravite nekaj, kar bo hitro izginilo z mize
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
voyo
Portal
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804