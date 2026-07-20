Fajon: Kallasova je preklicala mojo nominacijo

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v nedeljo zvečer nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel, je danes za STA sporočila Fajon. Janša: Saga je končana Janez Janša je ob zapisu, da je saga končana, objavil navedbo iz poročila MZEZ glede predlaganja Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel, da se vprašljivost imenovanja "ne postavlja zaradi tega, ker bi kandidatko predlagal organ brez polnih pooblastil, temveč zato, ker pristojni organ o kandidaturi oz. predlagateljstvu sploh ni odločal".

Ministrstvo je namreč ugotovilo, da imenovanje nekdanje ministrice ni bilo podano s strani vlade Roberta Goloba, ki je opravljala tekoče posle, ampak s strani generalne sekretarke MZEZ, ki je bila neposredno podrejena Fajon. Pri tem pa je šlo za "očitno delovanje mimo oziroma onkraj zakonskih pristojnosti in pooblastil", je ministrstvo zapisalo v poročilu, ki ga je v petek obravnavala vlada. O tem, da izbirni postopek ni upošteval načel integritete in preglednosti, je zunanji minister Tone Kajzer v petek po neuradnih informacijah STA obvestil tudi že visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas.

Tone Kajzer in Tanja Fajon na predaji poslov FOTO: Damjan Žibert

Kajzer naj bi zapisal še, da Fajon ne uživa podpore slovenske vlade za imenovanje na položaj. Ob tem je po neuradnih informacijah izrazil pričakovanje, da se bo stališče članice, ki se je zadeva najbolj tiče, upoštevalo pri nadaljnji obravnavi na Svetu EU. Kallas je sicer Fajon za položaj posebne predstavnice unije za Sahel izbrala konec junija, zdaj pa bi morale njeno imenovanje potrditi še države članice, ki so zastopane v Svetu EU.