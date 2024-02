Janša: 'V SDS ne delamo tistega, kar je všečno, ampak to, kar je prav'

Medtem ko je Janša kritičen do vlade in trenutnega stanja v državi, se sprašuje, kaj je treba storiti, da bo Slovenija šla v smer, za katero smo glasovali na plebiscitu. Po njegovem je prva stvar, ki jo potrebujemo, glasna budnica, ki jo bo SDS 21. marca organizirala na Kongresnem trgu v Ljubljani. "Tja vabimo vse ljudi dobre volje, ki jim je mar za prihodnost Slovenije," je dejal in dodal, da pa bo naslednja budnica 9. junija, ko bodo potekale volitve v Evropski parlament.

Kot je na slavnostni akademiji SDS v Mariboru poudaril Janez Janša , je všečno delo marsikdaj nagrajeno, če delaš prav, pa ne, a le tak odnos omogoča, da stojiš in obstaneš. "SDS je stala in obstala," je izpostavil.

Dotaknil se je politične slike v državi in dejal, da slovenska politika ni deljena na klasično levico in desnico. Po njegovih besedah gre za "konglomerat tranzicijske levice, ki na volitvah vedno skuša zmagati na negativnem programu". "Temeljijo na klasični negativni paradigmi, ko pa dobijo večino na volitvah, pa to ni dovolj. Takrat so potrebni znanje, pogum, marljivost, povezovanje. To daje rezultate," je izpostavil.

Kot pravi Janša, žal obstaja neka rdeča nit negativnega izključevalnega nastopa na volitvah, ki ima korenine 200 let nazaj v Marxovi teoriji - sovraži tistega, ki je boljši od tebe. "Na tej negativni paradigmi se v Sloveniji zadnja leta vzpostavlja levi politični pol. Ko prevzame odgovornost za vodenje države, pa se to zruši. Vsakič gre spirala nižje. To, kar imamo zdaj, bi težko poimenoval," je bil kritičen.