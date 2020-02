Janša: SDS je vedno pripravljena na sodelovanje na osnovi ustavnih vrednot

Janez Janša je na slavnostni akademiji v Murski Soboti spomnil na nastajanje novih obrazov pred vsakokratnimi volitvami in po njegovem bomo zdaj spet priča poskusu podobnega vzorca:"Kljub temu, da se ve, da taki poskusi ne učinkujejo, se najbrž še vedno da do določene stopnje stvari zmanipulirati."

To je ponazoril z arabskim pregovorom, ki pravi, da lahko osla našemite v konja, in če to naredite dobro, morda lahko to stvar celo prodate na sejmu kakšnemu naivnemu kupcu. Ampak s tem na konjski dirki ne morete zmagati. Ko pride do dirke, se na semaforju pokažejo rezultati in poberejo stave, zatem pa mora miniti nekaj časa, da se lahko kaj podobnega ponovi, je povzel Janša.

Nasprotje tega je po njegovih navedbah merjenje učinkov, in sicer pri upravljanju s podjetji, državo, v javnem sektorju. Da so merila jasna, da kriteriji veljajo enako za vse in da se kadruje po sposobnosti, ne pa po prvo- ali drugorazrednosti, in da se ne izključuje, poudarja prvak SDS.

'V Sloveniji stranke, ki zapisano v ustavi jemljejo poljubno'

SDS je po njegovih trditvah vedno pripravljena na sodelovanje na osnovi ustavnih vrednot. Spomnil je, da je vedno po padcu vlade oz. pred volitvami, ko se vnamejo razprave o alternativah, tema razprave, ali je možna sestava vlade, ki ne bo odpirala ideoloških tem.