Janša: SDS ne bo skakala v bazen, v katerem ni vode.

Odzval se je tudi na potezo predsednice SAB Alenke Bratušek, ki je parlamentarne stranke z izjemo SDS danes povabila k pogovorom za oblikovanje morebitne projektne koalicije."V Sloveniji je očitno vse mogoče. Vlado, ki jo je oblikovala stranka s komaj 13 poslanci, smo že imeli. Zdaj se očitno tega loteva stranka, ki jih ima pol manj,"je dejal in dodal:"Če si Slovenke in Slovenci želijo še enega takšnega eksperimenta, bomo z veseljem in zanimanjem opazovali, kako se bo končal. Mislim pa, da si tega ne želijo in da so pred nami zelo verjetno četrte predčasne volitve."

Pogovori med strankami se odvijajo po tem, ko je minuli teden s premierskega položaja odstopil Marjan Šarec. V LMŠ, SD in Levici so se že zavzeli za predčasne volitve, medtem ko druge stranke pogovorov o morebitni novi koaliciji niso zavrnile.

O tem je danes razpravljal tudi izvršni odbor SMC, kjer so pogovorom o koaliciji naklonjeni, a ti bi morala morebitna nova vlada temeljiti na programu. Pripravljeni pa so tudi na predčasne volitve, je dejal Počivalšek.