Janša: SDS stopa v obdobje največje politične moči

Ocenil je, da po lanskih evropskih volitvah in volitvah v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, na katerih je slavila SDS, narašča nervoza na levem političnem polu. V zadnjih mesecih je po Janševih besedah tudi propadel načrt lansiranja novega obraza, zato se "po tekočem traku ustanavlja in sponzorira nove stranke" z namenom oslabitve SDS, z namenom preprečiti vstop stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja v DZ ali z namenom nadomestiti izgubo volivcev Svobode. Ob tem se je obregnil tudi ob novo stranko njihovega nekdanjega dolgoletnega člana Anžeta Logarja , ki da ni več platforma sodelovanja, pač pa "platforma za ohranjanje primata levice".

Predsednik SDS meni, da so "zblojenosti" vladne koalicije presegle vse meje. Kot enega izmed primerov je izpostavil tudi zakon o dodatku k pokojninam za izjemne dosežke na področju umetnosti, kar bodo izpodbijali prek zakonodajnega referenduma.

"Je pa to omejeno s časom, ki se na srečo izteka," je dejal. Tako je po njegovih besedah že jasno, da "tranzicijska levica" na prihodnjih parlamentarnih volitvah ne bo stavila na največjo vladno stranko Gibanje Svoboda, ki je na zadnjih volitvah dobila "sanjsko število mandatov", danes pa je "v prostem javnomnenjskem padu".

"Zgodovina nas uči, da bližje kot je nek režim svojemu koncu, bolj je nor. Kdor v zadnjem času od blizu spremlja zasedanja delovnih teles in plenarne seje slovenskega parlamenta, lahko nazorno vidi, kje smo glede tega danes v Sloveniji," je predsednik SDS Janez Janša v nagovoru zbranim na slavnostni akademiji SDS ob rojstnem dnevu stranke ocenil aktualno situacijo na slovenskem političnem parketu.

Vladno koalicijo bo sicer tudi zaradi notranjih sporov izjemno težko ohraniti do konca mandata, je ocenil. Dilema iti na predčasne volitve pa po njegovem mnenju tiči v imenovanju ustavnih sodnikov. Do izteka mandata lahko namreč aktualna sestava DZ po Janševih navedbah odloča še o imenovanju petih ustavnih sodnikov, vladan koalicija pa bi v temu primeru lahko preko ustavnega sodišča še naprej "onemogočala potrebne reforme".

A SDS je pripravljena na še večjo nervozo in zlorabo institucij, kot tudi na morebitne predčasne volitve. Zadnje leto in pol so pripravljali tudi program za prihodnji vladni mandat.

Pri tem so po Janševih besedah ugotovili, da povsod ne bodo dovolj le klasične reforme, pač pa bo treba "nekatere strukture postaviti na novo". To ne bo mogoče le z visokim rezultatom SDS, pač pa bodo potrebne tudi dopolnitve ustavnega reda. S temi bodo med drugim zaščitili svobodo govora, volilno pravico državljanov, pravico do poštenega sojenja, spol kot naravno kategorijo, volilni proces pred nezakonitim financiranjem iz tujine, finančno samostojnost občin ter omejili vpliv evropske birokracije na ustavno okolje Slovenije, je nekatere ukrepe nizal Janša.

Za dosego tega pa bo Slovenija potrebovala "ustavno večino razuma". "SDS je tista politična sila, ki od samega začetka dokazuje, da je sposobna razumeti potrebe in priložnosti časa. Sila, ki sprejema izzive, je politična sila, ki ne izključuje, ampak povezuje. (...) Pred nami je čas velikih korakov," je sklenil Janša.