Janša se jezi na Logarja: 'Najprej ukradel poslanski mandat, zdaj še ime'

Krščanski demokrati, socialni demokrati, slovenski demokrati in zdaj še Logarjevi - Demokrati. Je slovenski strankarski prostor dovolj velik za še četrto politično družino demokratov?

"Mogoče to ni najboljše. Ampak to mora pač tisti, ki bo registriral stranko ugotoviti, ali je kaj v nasprotju in mu ne bi dovilili registracije takega imena," pravi poslanka SDS Alenka Jeraj.

"Beseda "demokrati" sama po sebi ne more biti last posamezne stranke. Demokrati pod vodstvom dr. Logarja v slovenski politični prostor prinašajo politično širino in izgradnjo več kot nujnega 3. političnega stebra," pa pravi Dejan Kaloh.

Ustanovitev Logarjevih Demokratov bo 16. novembra v Mariboru. Da je ime Slovenska demokratska stranka ali krajše Slovenski demokrati v javnih evidencah že zasedeno ter da praktično enako ime ni dovoljeno, je nekdanjega strankarskega kolega opomil Janez Janša.

"Najprej volivcem in strankI SDS ukradeš mandat, nato pa še ime. Govoriš pa o spoštovanju in sodelovanju?" je zapisal.

Zakon o političnih strankah določa, da se mora ime političnih novink bistveno in nedvoumno razlikovati od imen, kratic in logotipov že registriranih. Ter, da ime ne sme spravljati državljanov v zmoto.

"V demokraciji ima vsak pravico do svobodne izbire imena za stranko, dokler to ime ni enako registriranemu imenu že obstoječe politične stranke. Ime "Demokrati" je kratko in jasno ter nima neposredne povezave s SDS in ne ustvarja zmede," vztraja Kaloh.

"Tudi ime je zelo podobno tisti stranki iz katere je prišel. Vsaj volivke in volivci ne bodo imeli težave razločiti med enim in drugim. Gre za eno in isto stvar. Satelit je pa očitno začel delovati," pa o situaciji pravi poslanec GS Lenart Žavbi.

Ime Demokratska stranka sicer v Sloveniji ni novost. Po osamosvojitvi so jo med drugim sestavljali France Bučar, Dimitrij Rupel in Igor Bavčar. Del članstva, ki leta 1994 ni hotel postati del Drnovškove LDS je pod vodstvom Toneta Peršaka ohranil blagovno znamko Demokrati Slovenije, a niso nikdar več prešli parlamentarnega praga. Danes stranke s tem imenom ni več v registru političnih strank.