Janša še vedno 'čaka' na čestitko Macrona in Starmerja

Pred tem so Janezu Janši čestitali predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen . Dejala je, da se veseli skupnega sodelovanja pri krepitvi evropske varnosti in konkurenčnosti.

"Spoštovani gospod minister in predsednik, iz srca vam čestitam ob ponovni izvolitvi. Gospodarstva in družbe naših držav so tesno povezane, naše dvostranske odnose pa zaznamuje medsebojno zaupanje. Veselim se nadaljnje krepitve teh odnosov skupaj z vami – tudi v okviru EU in Nata. Želim vam veliko moči in uspeha pri nalogah, ki so pred vami," se glasi uradna čestitka nemškega kanclerja Friedericha Merza .

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je v čestitki omenil prihajajoče razprave EU o Ukrajini, proračunu EU in varnost. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola mu je čestitala na družbenih omrežjih in omenila izgradnjo "varnejše in močnejše Evrope".

Ob potrditvi v DZ je Janši javno čestital tudi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je prav tako poslal čestitke in poudaril sodelovanje med Srbijo in Slovenijo.

V čestitki Benjamina Netanjahuja je izraelski premier poudaril Janševo proizraelsko držo. Janši je po pričakovanjih čestital tudi star politični zaveznik, nekdanji madžarksi premier Viktor Orban.

Po poročanju medijev sta slovenskemu političnemu veteranu čestitala tudi premierja Italije in Ukrajine. Prav tako tudi indijski premier Narendra Modi.

Zaenkrat pa, vsaj, kar se objavljenih 'brzojavk' tiče, čestitki še nista prispeli iz Londona in Pariza. Ob tem velja spomniti, da je ob relativni zmagi Gibanja Svoboda na letošnjih parlamentarnih volitvah francoski predsednik Emmanuel Macron v slovenskem jeziku čestital Robertu Golobu, nakar mu je Janez Janša na omrežju X odgovoril z "Not so fast" (Ne tako hitro).