Slovenija

Janša še vedno 'čaka' na čestitko Macrona in Starmerja

Ljubljana/Berlin, 28. 05. 2026 18.38 pred 29 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.V.
Janša in Macron v Parizu

Potem ko je državni zbor potrdil Janeza Janšo za mandatarja, je ta pred nastopom četrte vlade prejel številne čestitke iz tujine. Tako iz vrha EU, kot tudi iz ožje soseščine. Druščini se je pridružila tudi ena najpomembnejših trgovinskih partneric Slovenije - Nemčija. Medtem pa iz Londona in Pariza zaenkrat še ni prispelo nič uradnega.

"Spoštovani gospod minister in predsednik, iz srca vam čestitam ob ponovni izvolitvi. Gospodarstva in družbe naših držav so tesno povezane, naše dvostranske odnose pa zaznamuje medsebojno zaupanje. Veselim se nadaljnje krepitve teh odnosov skupaj z vami – tudi v okviru EU in Nata. Želim vam veliko moči in uspeha pri nalogah, ki so pred vami," se glasi uradna čestitka nemškega kanclerja Friedericha Merza.

Pred tem so Janezu Janši čestitali predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Dejala je, da se veseli skupnega sodelovanja pri krepitvi evropske varnosti in konkurenčnosti. 

Ursula von der Leyen in Janez Janša
Ursula von der Leyen in Janez Janša
FOTO: Aljoša Kravanja

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je v čestitki omenil prihajajoče razprave EU o Ukrajini, proračunu EU in varnost. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola mu je čestitala na družbenih omrežjih in omenila izgradnjo "varnejše in močnejše Evrope".

Ob potrditvi v DZ je Janši javno čestital tudi hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je prav tako poslal čestitke in poudaril sodelovanje med Srbijo in Slovenijo.

V čestitki Benjamina Netanjahuja je izraelski premier poudaril Janševo proizraelsko držo. Janši je po pričakovanjih čestital tudi star politični zaveznik, nekdanji madžarksi premier Viktor Orban.

Po poročanju medijev sta slovenskemu političnemu veteranu čestitala tudi premierja Italije in Ukrajine. Prav tako tudi indijski premier Narendra Modi.

Zaenkrat pa, vsaj, kar se objavljenih 'brzojavk' tiče, čestitki še nista prispeli iz Londona in Pariza. Ob tem velja spomniti, da je ob relativni zmagi Gibanja Svoboda na letošnjih parlamentarnih volitvah francoski predsednik Emmanuel Macron v slovenskem jeziku čestital Robertu Golobu, nakar mu je Janez Janša na omrežju X odgovoril z "Not so fast" (Ne tako hitro).

Priporoča
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Mlecna cesta
28. 05. 2026 19.07
Ubožček...
bb5a
28. 05. 2026 19.05
MAcron in Starmer sta tko al tko dva leva nesposobna politika, za kateradva bi blo bolš da jih neb blo v politiki...
mali.mato
28. 05. 2026 18.50
Makaron se je dobro osmešil
Tami69
28. 05. 2026 18.49
Pa Janša ne rabi čestitke od teh dveh kljukcev ki jima počasi poteče rok trajanja..Macrona babica pretepa,Starmer je pa itak počasi največji luzer v svoji stranki..
bandit1
28. 05. 2026 18.54
Janeza pa njegova in mu nabija rogove.
