Janša s predstavniki univerz o vpisu v študijske programe

Predsednik vlade Janez Janša je, kot smo že poročali, namreč mnenja, da določanje števila vpisnih mest na javnih šolah in fakultetah, ki se financirajo iz denarja davkoplačevalcev, predstavlja eno najpomembnejših strateških odločitev vsake države. Zato se je tudi odločil za sklic posveta, so pojasnili v njegovem kabinetu.

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ima zelo podrobne napovedi za potrebe enega leta, za obdobje petih let, ko bodo prišli na trg dela diplomanti, ki bi se letos jeseni vpisali na študij, pa nimajo argumentirane strokovne napovedi. Tudi Zavod RS za zaposlovanje ima le enoletne napovedi deficitarnih kadrov. Obstajajo sicer napovedi po posameznih področjih, posebej za nekatera strateška razvojno-inovativna partnerstva, znano je tudi, katere poklice ocenjuje mednarodno poslovno okolje za perspektivne, a celovite slike, kot so pristavili za STA , žal nimajo.

Da je postopek akreditacije novega študijskega programa obsežna naloga, meni tudi dekan ljubljanske naravoslovnotehniške fakultete Boštjan Markoli . Kot je pojasnil, mora biti za odprtje novega programa oziroma smeri res prepoznana potreba, pa tudi veliko število kandidatov. Na fakulteti so ubrali lažjo pot in spremembam sledijo z dopolnjevanjem obstoječih programov z aktualnimi vsebinami, nezanimive programe pa opuščajo.

Razvoj študijskih programov je namreč dolgotrajen postopek, ki ga na primorski univerzi usklajujejo več let, zaključi pa se s podeljeno akreditacijo Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). Z akreditacijo je tudi opredeljeno največje možno število razpisanih mest, pogoji izvajanja programa, vpisni pogoji in podobno. Med postopkom akreditacije pa agencija preveri tudi potrebe trga dela, potrebe in pričakovanja delodajalcev po zaposlovanju diplomantov in splošne razvojne trende, so navedli za STA . Univerza nato vsako leto razpiše mesta za vpis na tako akreditirane programe.

Na primorski univerzi že pri snovanju študijskih programov upoštevajo potrebe gospodarstva, trga dela in družbenega razvoja. Pri tem pa so, kot poudarjajo, nekoliko omejeni z dolgotrajnostjo postopkov, saj od zaznane potrebe do vpisa prvega študenta pretečejo približno tri leta, nato pa še vsaj tri leta, da zaključi študij. Zato je po njihovem mnenju pomembno, da svoj razvoj kot družba načrtujemo za vsaj desetletje vnaprej.

Na GZS vsekakor podpirajo, da se omogoči predvsem na ljubljanski univerzi dodatno financiranje programov informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in naravoslovno-tehničnih programov, saj je na teh programih interes za vpis večji kot je razpisanih mest. Omejitve vpisa pa bi morali po mnenju zbornice podrobneje argumentirati z razvojnimi analizami.

"Če v naslednjih letih uvedemo kvalitetnejšo dolgotrajno oskrbo, k čemer nas zavezujejo tudi cilji EU, potem bomo imeli tudi večje potrebe po družboslovnih in humanističnih poklicih," so ponazorili s primerom. Opozorili so tudi, da se na družboslovne in humanistične poklice v večini vpisujejo ženske, v nekaterih programih je njihov delež nad 80 odstotkov.

Je pa GZS že leta 2015 predstavila svoj model dolgoročnega napovedovanja potreb po kadrih in kompetencah, kot ga poznajo tudi v drugih državah. Ta model upošteva dolgoročne razvojne tehnološke in socialne trende. Nujnost tega je prepoznala tudi prejšnja vlada, ki je 29. avgusta 2019 sprejela sklep, s katerim nalaga posameznim ministrstvom izvedbo aktivnosti za postavitev platforme za napovedovanje kompetenc. Žal do realizacije, kot so navedli, ni prišlo.

Na GZS so še navedli, da uporabljajo ta model napovedovanja v okviru strateško razvojnih in inovativnih partnerstev (SRIP) za področje razvojnih materialov, tovarn prihodnosti, hrane, krožnega gospodarstva in IKT horizontalne mreže.

Za celovit model napovedovanja pri načrtovanju kompetenc prihodnosti in temu ustrezne mreže izobraževalnih programov in za nadaljnji razvoj Slovenije pa je po njihovem prepričanju nujno sodelovanje tako stroke in vlade kot gospodarstva.

V teku je sicer nacionalni sistem spremljanja zaposljivosti visokošolskih diplomantov pod okriljem ministrstva za izobraževanje, ki se začel leta 2019. Rezultatov še ni, bodo pa na voljo predvidoma jeseni, so za STA povedali na ministrstvu.