Janša o obljubah Natu. Bo Slovenija kupovala boxerje?

"To je ne vem že kateri moj Natov vrh in prvič je Slovenija v poziciji, ko malo sklanjamo glave. Ne toliko zaradi številk, ampak predvsem zaradi prelomljenih obljub," je glede v torek objavljenih ocen o izdatkih članic za osnovne obrambne potrebe ob prihodu na drugi dan vrha Nata v Ankari povedal premier Janez Janša. "Prvo, kar bomo obljubili, je to, da bomo držali besedo in da bomo tisto, kar bomo rekli, tudi naredili," je ob prihodu na drugi dan srečanja voditeljev zavezništva pojasnil premier. Prav tako ne bodo goljufali, kot je to po njegovem mnenju počela predhodna vlada, ko je kot obrambne izdatke predstavljala nekaj, kar ne sodi mednje.

'Vseh obljub ne bo mogoče izpolniti'

Vsega, kar je obljubila vlada Roberta Goloba, sicer po besedah Janše ne bo mogoče izpolniti v letošnjem letu, saj da ima država tudi druge prioritete. Poleg tega ima Slovenija, kot je dejal, javnofinančne težave, vlada pa ima zaradi negotovosti glede morebitnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije tudi težave s pripravo rebalansa proračuna. Kot je pojasnil, je namreč brez informacij o tem, ali bo ustavno sodišče dopustilo referendum o zakonu, ki bi lahko imel velike finančne učinke, ali ne, nemogoče planirati proračunsko leto ali pa ga popravljati.

Janez Janša v Turčiji FOTO: AP

Zato je ustavno sodišče pozval, naj odloči o referendumski pobudi, pa kakršnakoli že bo odločitev. "Oni so neodvisni v tem, kako odločijo, niso pa neodvisni v tem, da odločajo. In država zaradi tega stoji. In tudi tega problema glede obrambnih izdatkov ne moremo reševati, dokler nimamo čiste slike," je še povedal premier ob prihodu na svoj prvi vrh po vrnitvi na položaj. Glede na v torek objavljene ocene zavezništva, bo namreč Slovenija letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka bruto BDP. Ob tem so na Natu zapisali, da se je nova slovenska vlada zavezala, da bo izpolnila zaveze z lanskega vrha v Haagu, ko so se voditelji dogovorili, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo in varnost zvišali na pet odstotkov BDP. Od tega bodo države 3,5 odstotka namenile za temeljne obrambne potrebe, 1,5 odstotka pa za druge z varnostjo in obrambo povezane naložbe. Kot še piše v opombi, bo Slovenija po vrhu v Ankari pripravila kredibilen nacionalni načrt, v skladu s katerim bo letos presegla dva odstotka BDP za temeljne obrambne potrebe, do leta 2035 pa dosegla 3,5 odstotka BDP.

Se bo Slovenija vrnila k nakupu boxerjev?