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Slovenija

Janša o obljubah Natu. Bo Slovenija kupovala boxerje?

Ankara, 08. 07. 2026 09.25 pred 49 minutami 3 min branja 49

Avtor:
STA
Janez Janša v Turčiji

Slovenija bo odslej v Natu držala besedo, je glede ocen, da bo Slovenija pri naložbah v obrambo letos edina članica pod mejo dveh odstotkov BDP, dejal premier Janez Janša. Poudaril je, da tega ne bo mogoče reševati brez jasne slike glede javnih financ, in ustavno sodišče pozval, naj odloči glede referenduma o interventnem zakonu.

"To je ne vem že kateri moj Natov vrh in prvič je Slovenija v poziciji, ko malo sklanjamo glave. Ne toliko zaradi številk, ampak predvsem zaradi prelomljenih obljub," je glede v torek objavljenih ocen o izdatkih članic za osnovne obrambne potrebe ob prihodu na drugi dan vrha Nata v Ankari povedal premier Janez Janša.

"Prvo, kar bomo obljubili, je to, da bomo držali besedo in da bomo tisto, kar bomo rekli, tudi naredili," je ob prihodu na drugi dan srečanja voditeljev zavezništva pojasnil premier. Prav tako ne bodo goljufali, kot je to po njegovem mnenju počela predhodna vlada, ko je kot obrambne izdatke predstavljala nekaj, kar ne sodi mednje.

'Vseh obljub ne bo mogoče izpolniti'

Vsega, kar je obljubila vlada Roberta Goloba, sicer po besedah Janše ne bo mogoče izpolniti v letošnjem letu, saj da ima država tudi druge prioritete.

Poleg tega ima Slovenija, kot je dejal, javnofinančne težave, vlada pa ima zaradi negotovosti glede morebitnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije tudi težave s pripravo rebalansa proračuna. Kot je pojasnil, je namreč brez informacij o tem, ali bo ustavno sodišče dopustilo referendum o zakonu, ki bi lahko imel velike finančne učinke, ali ne, nemogoče planirati proračunsko leto ali pa ga popravljati.

Janez Janša v Turčiji
Janez Janša v Turčiji
FOTO: AP

Zato je ustavno sodišče pozval, naj odloči o referendumski pobudi, pa kakršnakoli že bo odločitev. "Oni so neodvisni v tem, kako odločijo, niso pa neodvisni v tem, da odločajo. In država zaradi tega stoji. In tudi tega problema glede obrambnih izdatkov ne moremo reševati, dokler nimamo čiste slike," je še povedal premier ob prihodu na svoj prvi vrh po vrnitvi na položaj.

Glede na v torek objavljene ocene zavezništva, bo namreč Slovenija letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka bruto BDP. Ob tem so na Natu zapisali, da se je nova slovenska vlada zavezala, da bo izpolnila zaveze z lanskega vrha v Haagu, ko so se voditelji dogovorili, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo in varnost zvišali na pet odstotkov BDP. Od tega bodo države 3,5 odstotka namenile za temeljne obrambne potrebe, 1,5 odstotka pa za druge z varnostjo in obrambo povezane naložbe.

Kot še piše v opombi, bo Slovenija po vrhu v Ankari pripravila kredibilen nacionalni načrt, v skladu s katerim bo letos presegla dva odstotka BDP za temeljne obrambne potrebe, do leta 2035 pa dosegla 3,5 odstotka BDP.

Se bo Slovenija vrnila k nakupu boxerjev?

Janša ob prihodu na osrednji del dvodnevnega zasedanja voditeljev, ki se bo zaključilo zgodaj popoldne, o konkretnih načrtih ni želel govoriti.

Je pa poudaril, da bo obljube, ki so bile že dane, težje izpolniti, med drugim zato, ker se je Golobova vlada pred štirimi leti ob prevzemu položaja odločila za odstop od nakupa osemkolesnikov boxer. Ti oklepniki so se namreč v vmesnem času zaradi razmer v svetu podražili in so po premierjevih navedbah zdaj praktično še enkrat dražji.

V odgovoru na vprašanje, ali bo nova vlada nadaljevala z načrtovanim nakupom osemkolesnikov patria, je pojasnil, da predhodniki sploh še niso sprejeli odločitve o tem.

"Postopke je treba peljati naprej tam, kjer so jih prekinili pred štirimi leti," je povedal premier Janša. Dodal je, da tega, kakšen bo končni izbor in kakšne so možnosti financiranja oziroma kreditiranja, ki bo glede na javnofinančno sliko potrebno, še ne ve.

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KOMENTARJI49

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Nikoliveclevo
08. 07. 2026 11.02
In kako si vi levnuhi metelkovi predstavljate varnost drzave, s konopljo in mavricno zastavo v roki. Res ste zapihanci v oblakih, ce mislite da je v danasnjem casu varnost samoumevna.
Odgovori
0 0
Yoda
08. 07. 2026 10.56
A boxer je tista reč, ki se natakne na roko, in potem nekoga počiš po nosu? Toooo... borba mož na moža!!!
Odgovori
+2
3 1
Yoda
08. 07. 2026 10.57
kitajci jih poceni prodajajo.
Odgovori
+1
1 0
gongash
08. 07. 2026 10.54
Ja sej plačali bomo pa mi, šli bodo v ukrajino, klovni pa provizije. Nas bodo pa prepričevali o neki varnosti ali nezemljanih da nas bodo napadli.
Odgovori
+2
3 1
B1964
08. 07. 2026 10.52
Plačujemo najmanj,saj smo pa najmanjša država v Natu,mi ne rabimo ,da nas ubrani 30.000 vojakov,ali nevem koliko letal itd.Jansha naj samo lepo odstopi,tak ni bil izvoljen,z lažmi je prišel na položaj,ki ga ne obvlada.
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+3
4 1
abigail
08. 07. 2026 10.46
Ven iz NATO! Janša pa naj se kar k Trumpu preseli v Ameriko, pa naj se skupaj igrata vojaške igrice z maketami tankov, večkolesnikov, aviončkov...neprištevneža!
Odgovori
+4
4 0
ŠeVednoPlešem
08. 07. 2026 10.45
A nismo že kupili 40 vozil osh kosh, kaj je z njimi ??? So že na odpadu ? Smo jih razrezali ali poklonili Ukrajini, dajte no, nehajte zavajat in narediti nekaj za SLOVENCE, ne pa za kšeftarje prekupčevalce z orožjem
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+8
8 0
Nidami
08. 07. 2026 10.43
Robi in gospod Sajovic sta delala dobro
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+2
3 1
B1964
08. 07. 2026 10.42
Pa kaj je to vse skup zmotal,sploh zna kaj je govoril,drugo Neve samo Golobica vlada,kaj se pa silil v to,če nima rešitve,že mi na k.... Ide.
Odgovori
+3
4 1
Kmet ljubi Janeza
08. 07. 2026 10.41
Janša je že vse zmenjen. Je bil že dogovorjen pred volitvami.
Odgovori
+1
5 4
Castrum
08. 07. 2026 10.42
Kaj je Janša zmenjen? Golob je tisti ki je podpisal da bomo dali 5% BDP za NATO!
Odgovori
+0
4 4
poper00
08. 07. 2026 10.56
castrum povej kje je to podpisal.Mogoče to misliš na Stevota ,ki je nesodelovamje s komunističnim politkomisarjem overovil pri notarju.Ni dvoma ,da nas bo nakup orožja stal vsaj 30 procentov več kot je potrebno ,ker nekdo napeljuje vodo na mlin ,ki mu bo veliko prinesel
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+2
2 0
Castrum
08. 07. 2026 10.59
Na NATO Summit 24-25 junij 2025 v Haagu!....Še kaj rabiš?
Odgovori
0 0
Yoda
08. 07. 2026 11.01
saj je Stevo tudi podpisal, da ne bo šel z Janšo... overjeno...
Odgovori
0 0
Hudi časi
08. 07. 2026 10.38
Kaj pa tista provizija od Patrij? Aja, ta ne šteje v proračun?
Odgovori
+3
5 2
St. Gallen
08. 07. 2026 10.37
Solan, visoko izobrazen za krizne razmere. Imate sreco.
Odgovori
+2
2 0
poper00
08. 07. 2026 10.57
Ja specialist za krizne razmere .Vedno jih ustvari.
Odgovori
0 0
Hudi časi
08. 07. 2026 10.37
Izrael baje prodaja orožje.
Odgovori
+3
3 0
JanšaPsihič
08. 07. 2026 10.31
kupovali bomo tam kjer bo puklasti imel najvecjo provizijo
Odgovori
+4
7 3
Samo navijač
08. 07. 2026 10.29
Nobene potrebe. Totalni klump. Droni to razsujejo ko bi trenil. Drugo la seveda taksni nakupi so pralnica denarja. Zato se gre.
Odgovori
+8
8 0
ŠeVednoPlešem
08. 07. 2026 10.29
A nismo že kupili 40 vozil osh kosh, kaj je z njimi ??? Mislim, da bi morali razmisliti, in to resno, o zamrznitvi članstva v zvezi Nato, oziroma izstopu iz te organizacije, ki zahteva plačilo članarine, ne nudi pa ničesar v zameno ... kaj je Avstrija, ki je NEVTRALNA in ni članica Nata, na slabšem kot Slovenija ??? Naj mi nekdo od zagovornik zveze Nato odgovori ! Torej Avstrija je varnostno ogrožena ? kdo jo ogroža ? Ali pa Švica ?
Odgovori
+4
5 1
Castrum
08. 07. 2026 10.40
Neprimerljivo! Avstrija je leta 1955 razglasila nevtralnost, katera je bila sprejeta v mednarodni skupnosti in temu primerno je bilo njeno vlaganje v vojsko. Je pa Avstija samo v zadnjih 5ih letih potrojila (3X) povečala izdatke za vojsko. Iskreno povedano, ni bistvene razlike v izdatkih če so v NATO ali ne.
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
08. 07. 2026 10.44
ja, povečala izdatke, tako da je vključila SVOJO INDUSTRIJO ... pač sem za izdatke, ampak da Slovenija SAMA proizvaja vse, od štunfov, uniform, čelad, streliva, pa tudi oklepnikov, dronov itd ...
Odgovori
+2
2 0
Castrum
08. 07. 2026 10.49
Ne vem kaj je vključila, ti si očitno s tem seznanjen. Poleg tega, pa Slovenija proizvaja tudi precej izdelkov, ki jih tuje vojske kupujejo ( drone, opremo, sisteme...)
Odgovori
0 0
Bolfenk2
08. 07. 2026 10.29
Oklepniki so v sodobnih vojnah povsem neuporabni. Zgolj krsta na 8 kolesih. V ukrainski vojni jih več sploh ne uporabljajo. Čisto zapravljanje denarja. Ceneje je iti ven iz Nata.
Odgovori
+8
8 0
SpamEx
08. 07. 2026 10.37
Bodo pa Nemci zaslužili sedaj ko jim propada avtomobilska industrija
Odgovori
+2
2 0
Pimplc
08. 07. 2026 10.28
JJ pejt migat kej...
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
08. 07. 2026 10.27
Zakaj generalni sekretar zveze NATO komentira in zagovarja ponovno raketiranje Irana? kakšno zvezo ima NATO in Slovenija s tem USA/IZRAEL napadom na Iran?
Odgovori
+9
9 0
123soba
08. 07. 2026 10.27
Ne govori kar bomo obljubili. Nisem te volil in sam nisem ničesar obljubil. Plačaj sam iz svojega trr. Sicer nam boste pa nabili ddv na 25, da bomo lahko dajali kriminalcem za pobijanje nedolžnih ljudi po svetu. Res sami strokovni politiki...
Odgovori
+6
7 1
tron3
08. 07. 2026 10.22
Jih je slišal od Doninija, je videti na posnetku, pravilno!!!!
Odgovori
+1
2 1
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