Janša spet nad EU: Slovenija ni Bruslju popolnoma nič dolžna

Z objavo se je Janša odzval na zapis poslanca Evropskega parlamenta Daciana Ciolosa , ki je Janšo nagovoril in zapisal, da "Evropski parlament ni filmski festival za propagando". "Poslanci so želeli odgovore na svoje upravičene pomisleke glede napadov na svobodo medijev v Sloveniji. Na žalost ste se odločili, da jih ne boste priskrbeli," je dodal.

Janša je na to odgovoril, da Slovenija ni Bruslju popolnoma nič dolžna. "Svojo svobodo in demokracijo smo si pred 30 leti izborili sami. Za vladavino prava in svobodo izražanja, za človekove pravice in temeljne svoboščine se nekateri borimo in plačujemo ceno že 35 let," je zapisal.

"O svobodi in demokraciji nam zato ne bodo pridigali z našim denarjem preplačani birokrati, ki so bili rojeni v blagostanje. Prav tako ne bomo nikoli pristali, da nas samooklicani varuhi svobode cenzurirajo. Tega nismo dovolili Miloševiću in tega ne bomo dovolili niti Sophiji in 't Veld aliDacianu Ciolosu," je še dodal.

Na zapis so se že odzvali številni predstavniki politične sfere. "Premier, jaz vem, da vi veste, da govorite neumnost! Slovenija je polnopravna članica EU z vsemi obveznostmi in prednostmi. Če ste prednosti morda spregledali, vprašajte gospodarstvenike! Pa mladino! Pa znanstvenike! Pa še mnoge druge," se je odzvala nekdanja Evropska komisarka za promet Violeta Bulc.

Za odzive smo prosili koalicijske in opozicijske stranke. Na odgovore še čakamo.