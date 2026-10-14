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Janša: Spremembe pri dohodnini, ki jih predlaga Svoboda, bi se dalo podpreti

Ljubljana, 14. 10. 2026 12.43 pred 41 minutami 3 min branja 30

Avtor:
STA M.S.
Janez Janša

Predlog Svobode za spremembe pri dohodnini bi se dalo ob ustreznih dopolnitvah podpreti, je napovedal premier Janez Janša. Dogovor o davčni razbremenitvi dela bi lahko bil prvi korak k morebitnemu dogovoru o t. i. davčnem sidru v ustavi, meni.

"Spremembe pri dohodnini predlaga stranka, ki je v prejšnjem mandatu že sprejete razbremenitve odpravila, ampak ne bomo se prepirali o tem, kdo je predlagatelj," je v pogovoru na poslovnem zajtrku Ameriške gospodarske zbornice (Amcham) Slovenija v Ljubljani dejal Janez Janša.

"To bomo podprli oz. dopolnili," je napovedal in dodal, da so morda na točki, ko bi se dalo spremembe uzakoniti, "in to ne z enim glasom večine".

O konkretnih davčnih stopnjah ni govoril. Strateški svet za gospodarstvo, ki je posvetovalni organ vlade, je pripravil nekatere predloge, ki pa jih je treba še uskladiti, tudi v okviru koalicije, je dejal Janša.

Glede davčne obremenitve dela je poudaril, da so v Sloveniji bolj obremenjeni boljši rezultati dela, in se zavzel za socialno oz. razvojno kapico, ki jo predvideva interventni zakon, o katerem bo novembra zakonodajni referendum. Pri tem bo po njegovem mnenju ključno, da se ljudem pojasni, za kaj pri kapici gre in kakšne so posledice. "Treba je dobiti bitko za vrednoto," je poudaril. Če ne bo podpore, bo še naprej tako, da bo ena vlada stopnje dvignila, druga pa spustila in ne bo stabilnosti.

Del slednje bi po njegovem mnenju bila določitev deleža bruto domačega proizvoda (BDP), ki se ga lahko nameni za delovanje države oz. ki ga lahko davkoplačevalcem in gospodarstvu pobere država, v ustavi. Za to davčno sidro, kot opredelitev deleža imenuje Janša, bi bila potrebna dvotretjinska večina v DZ.

"Do tega ni možno priti čez noč, v enem koraku. Ampak če nam uspe glede razbremenitve dela, ki bo deležna širše podpore, je to (sprememba ustave, op. STA) lahko naslednji korak," je menil premier.

Janša in Hajdinjak na poslovnem zajtrku Amcham.
Janša in Hajdinjak na poslovnem zajtrku Amcham.
FOTO: Bobo

Kakšen bi bil ta delež BDP, je stvar razprave, je dejal in dodal, da so lahko izdatki na sedanji ravni, kar da je že zelo veliko, vsekakor pa je treba rast izdatkov omejiti. Po njegovih besedah se je v zadnjih letih delež javne porabe v BDP letno zvišal za dve odstotni točki oz. okoli 1,5 milijarde evrov.

Pogovori o tem so že potekali, a je v slovenski politiki tako, da ali sindikati ali nevladniki nato "zakurijo zadevo" in se ne da nič dogovoriti, je dejal Janša in ocenil, da je v Sloveniji vladavina neizvoljenih, torej tistih, ki niso izvoljeni, si pa lastijo pravico do odločanja. Ob tem je bil kritičen do sindikata šolstva, ki da želi poleg boja za pogoje dela in plače, kar je naloga sindikatov, odločati tudi o tem, kaj se bo v šolah učilo.

Janša je sicer ocenil, da je med razlogi za to, da država po letu 2008 relativno zaostaja v razvoju za državami, s katerimi je skupaj vstopila v EU, neambicioznost. "Ambicija je obstala in od takrat naprej je šlo vse navzdol (...) Začele so prevladovati vrednote, ki ne omogočajo razvoja," je dejal.

To bo po njegovem ključno pri referendumu o interventnem zakonu, kjer bo osrednje vprašanje, ali se bo podprlo nekaj, kar temelji na zavisti – da se torej tistih, ki več ustvarijo, ne nagradi zato, da slabši ne bi bili užaljeni – ali kar temelji na meritokraciji, torej napredku in konkurenčnosti.

Okrogla miza o konkurenčnosti

O konkurenčnosti ter o investiranju, poslovanju in priložnostih v Sloveniji so na okrogli mizi v okviru dogodka govorili predsednik AmCham Slovenija in generalni direktor družbe NIL Beno Ceglar, predsednik Slovenia BioTech Hills in vodja poslovnega razvoja v družbi Labena Boštjan Čeh, direktor slovaškega Corwina v Sloveniji Michal Maco ter predsednik in generalni direktor družbe Pipistrel Gabriel Massey.

V Sloveniji je veliko priložnosti, bi se pa dalo s spremembami narediti okolje bolj spodbudno za investicije in privabljanje najboljšega kadra, so menili. Izpostavili so tudi potrebo po spremembah za hitrejše odločanje glede različnih dovoljenj.

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janez janša amcham dohodnina svoboda

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KOMENTARJI30

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MEDKO
14. 10. 2026 13.49
Kje je pa članek o novi kazenski ovadbi zoper Goloba?
Odgovori
0 0
ThorStorm666
14. 10. 2026 13.49
Čudno, da se kaj celo strinjajo
Odgovori
+1
1 0
Nikobikavsnil
14. 10. 2026 13.47
Spet nekaterim ne paše
Odgovori
0 0
kakorkoliže
14. 10. 2026 13.46
Zdaj, ko vedo, da jim bo propadel intervencijski zakon, bi se kao nekaj dogovarjali.
Odgovori
-3
0 3
Priap
14. 10. 2026 13.45
Uuuuu, no to so pa zadnje brce konja pred smrtjo. Ampak žal vam ne bomo nasedli...Janša ve, da bo izgubil intervencijski zakon, na katerem sloni dve leti vladanja, zato je pa sedaj tudi to objavil...Ampak ljudje nismo butalci...In dobro vemo kam pes taco moli...Ne nasedajte...
Odgovori
-2
1 3
pinč pančev
14. 10. 2026 13.49
Tvojmu komentarju ne bom........
Odgovori
0 0
Protoc
14. 10. 2026 13.45
Prejšnja vlada dobra..ampak jst Janez sem posvojen in nisem Slovenec in bom prodal v Sloveniji vse kar se bo ŠE dalo prodati..potem se bo vrnil v albanijo
Odgovori
-1
1 2
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 13.44
Lahko bi dali na referendum ali je bil očim v Laškem ali v Kočevskem rogu ?
Odgovori
+0
1 1
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 13.48
Zakaj bi očim sploh zaupal kaj takega komunistu , članu stranke, ki bi mu naj to naredila
Odgovori
0 0
Castrum
14. 10. 2026 13.43
Golobova vlada je ukinila zvišanje plač ki jih je uuakonila Janševa vlada. Štiri leta so bili tiho. Prve mesece v opoziciji, pa bi vrnili tisto, kar so vzeli. In ta predlog Janša podpira, saj je to tisto kar je janševa vlada 2022 sprejela. Bravo Janša
Odgovori
+4
6 2
ŠeVednoPlešem
14. 10. 2026 13.41
ahahahaha, torej prejšnja vlada dobro delala, da imamo gospodarsko rast in daje dobre predloge :) Janša, raje predlagaj še kakšen posvetovalni referendum, denimo o ukrivljenih kumaricah
Odgovori
-5
3 8
assassin911
14. 10. 2026 13.48
Če golob popravlja kar je zamočil še ne pomeni da je prej dobro delal, kvečjemu obratno in sedaj hoče biti všečen do volilcev ali pa je računal da bo janez to zavrnil in se bo s tem hvalil.
Odgovori
0 0
Omizje
14. 10. 2026 13.40
počakajte do jutri kaj bo kihnil demenca,sizofrenija upliva
Odgovori
-1
1 2
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 13.39
Zakaj se ne vprašamo, kdo noče plačevati 2 evra za dizl in kdo to rad počne?
Odgovori
+2
2 0
Pedro Lopez
14. 10. 2026 13.39
Golob ne bi NIKOLI ničesar podprl, kar predlaga trenutna vlada. Tako, da se vprašajte, kdo je večji problem v tej državi…
Odgovori
-3
1 4
street45
14. 10. 2026 13.43
Tisti, ki je že bil 3x na vladi in samo enkrat dočakal konec mandata, ta nikoli ni problem? Pa bo verjetno četrtič bolje....
Odgovori
0 0
Rdečimesečnik
14. 10. 2026 13.39
Kaj je svoboda delala z večino 4leta k imajo zdej tok idej
Odgovori
-2
1 3
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 13.38
Zdrav razum je na prazniku demokracije dal jasno vedeti vse o RTV.... zdrav razum in Janša pa nista bila nikoli prijatelja
Odgovori
+1
3 2
Castrum
14. 10. 2026 13.37
Bravo Janša. Tako se dela.
Odgovori
+1
4 3
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 13.45
Domov si ga nesi
Odgovori
-1
0 1
Pomladni cvet
14. 10. 2026 13.30
Če sem dovolj premožen in moje delo vzame skoraj nič časa, sem po krščanstvu primoran pomagati ljudem v stiski, kdor je povišan bo kasneje ponižan, tako da če dobro živiš to deli z ostalimi ne pa pohlepno vse jemati zase
Odgovori
+1
3 2
biggie33
14. 10. 2026 13.31
Hahaha, ti torej nisi premožen..
Odgovori
+0
1 1
Luigi Taveri II.
14. 10. 2026 13.34
Ti pa zgleda ne veš, kaj vse se smatra za premoženje
Odgovori
+1
2 1
Pomladni cvet
14. 10. 2026 13.35
star filozofski pregovor: kdor ni zadovoljen s tem kar ima sedaj, ne bo zadovoljen s tem kar bo imel
Odgovori
+2
2 0
Castrum
14. 10. 2026 13.38
Koliko plačate letno davka na premoženje, fantje?
Odgovori
0 0
ŠeVednoPlešem
14. 10. 2026 13.42
Koliko pa davka na nepremičnine, ahahahahahaha
Odgovori
0 0
Castrum
14. 10. 2026 13.45
@Plešem, očitno nimaš nič, ker če bi imel lastno nepremičnino bi vedel, da lastniki plačujemo NUSZ, kar je dejansko davek
Odgovori
0 0
biggie33
14. 10. 2026 13.23
Če se oboji strinjajo glede davčne razbremenitve plač, potem tega ne bomo nikoli doživeli..
Odgovori
+7
7 0
VoxP
14. 10. 2026 13.18
oooooooo ker je že tu gor ja.ja. eno vprašanje. v nedeljo si dobil 100% narodno zdravo pamet odločitev da za socialno pomoč tisti ki jo prejemajo naj delajo neko družabno delo. to velja za vse slovence? tufi rome velja. je polno starostnih domov kjer se lohko kaj naredi. počisti okolico in majkutimilu del. ti zrihtaj nafto, bencin, delovno orodje in jutri se začne. je tako janša?
Odgovori
-4
1 5
zmerni pesimist
14. 10. 2026 13.16
In zakaj teh reform ni golob prej predlagal ko je bil vladajoči
Odgovori
+1
4 3
janez653
14. 10. 2026 13.27
ker je takrat raje znižal davčno olajšavo....
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+3
3 0
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