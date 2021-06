Hojs: Legalno in legitimno smo ščitili zdravje državljanov

Notranji minister Hojs se je na ugotovitev ustavnega sodišča o neustavnosti dela zakona o nalezljivih boleznih in s tem povezanih vladnih odlokov o omejitvah zbiranja in gibanja odzval z besedami, da odloki še veljajo. "Pravno smo torej legalno in legitimno ščitili zdravje državljanov," je menil. Janša sprašuje, ali sta torej LDS in SD leta 1995 sprejeli neustavni zakon, ustavno sodišče pa je to ugotovilo komaj zdaj. Čas je za volitve in odhod te vlade na smetišče zgodovine, pa pravijo v LMŠ.

Varuh človekovih pravic pozdravlja odločitev ustavnega sodišča o neustavnosti nekaterih delov zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerih so bili sprejeti nekateri epidemiološki ukrepi. Odločitev namreč odpravlja dvome in pritrjuje pomislekom varuha, ki jih je ob sprejemanju ukrepov tudi sam naslavljal na vlado, so sporočili iz njegovega urada. Kot so zapisali, je namreč varuh v času sprejemanja ukrepov za omejitev okužb s koronavirusom večkrat opozoril, da zakon o nalezljivih boleznih v 39. členu ne daje določne in nedvoumne zakonske podlage za sprejemanje ukrepov, kakšna sta denimo prepoved gibanja na celotnem ozemlju države ali splošna prepoved shodov. Opozoril je tudi, da v primerih, ko izvršilna oblast take omejitve človekovih pravic določi s splošnim aktom oz. odlokom, posamezniki nimajo hitrega in učinkovitega sodnega varstva svojih pravic. V praksi se je pokazalo, da se praviloma obrnejo na ustavno sodišče s predlogom za oceno ustavnosti in zakonitosti vladnega predpisa, vendar ta pravna pot ni posebej hitra v okoliščinah, ko se epidemiološko ukrepanje zelo hitro spreminja. Pogosto lahko namreč ustavno sodišče le za nazaj ugotovi, da je bil posamezen ukrep v neskladju ustavo, navajajo. Pri uradu varuha pričakujejo, da bo odločba ustavnega sodišča izvršena v določenem roku in da bodo pri spremembi zakonodaje upoštevani tudi njegovi predlogi.

LMŠ: Čas je za volitve in odhod te vlade na smetišče zgodovine Iz LMŠ so sporočili, da že več eno leto, skoraj od začetka delovanja te vlade, opozarjajo, da si skuša vlada Janeza Janše z zlorabljanjem epidemije in tudi z nespoštovanjem zakonov in ustave zagotoviti oblast brez pravih omejitev. Ravno zato si je predsednik vlade priredil tudi Zakon o nalezljivih boleznih, menijo. "Po odločitvi ustavnega sodišča je jasno, da so bila naša opozorila upravičena. Vlada Janeza Janše je namreč, tako ugotavljajo ustavni sodniki, sama sebi podelila bianco pooblastilo, da lahko pod pretvezo epidemije grobo posega v ustavne človekove pravice in temeljne svoboščine na neustaven način. S tem, ko nam je nesorazmerno omejila pravico do gibanja, pravico do zbiranja in združevanja, je ponovno dokazala, da zanjo ne zakoni in ne ustava ne veljajo. Tudi zaradi tega ter drugih nezakonitih in neustavnih početij te vlade, ki smo jih dokazali tudi v ustavni obtožbi predsednika vlade, je čas za volitve in odhod te vlade na smetišče zgodovine," so zapisali.

Janša: Zakon sta sprejemali LDS in SD Predsednik vlade Janez Janša se je na ugotovitev ustavnega sodišča o neustavnosti dela zakona o nalezljivih boleznih in s tem povezanih vladnih odlokov o omejitvah zbiranja in gibanja odzval z besedami: "Očitno sta neustavni zakon sprejeli rajnka LDS in stranka SD leta 1995?," je vprašal in dodal, da je ustavno sodišče to ugotovilo komaj zdaj. Hojs: Legalno in legitimno smo ščitili zdravje državljanov "Pravno smo torej legalno in legitimno ščitili zdravje državljanov," pa je zapisal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. "Ustavno sodišče je razveljavilo dva člena zakona o nalezljivih boleznih in na podlagi teh členov izdane odloke. Toda razveljavitev zaradi epidemije učinkuje po dveh mesecih, kar pomeni, da vsi odloki še vedno veljajo," je sporočil. Spomnimo Ustavno sodišče je ugotovilo, da sta 2. in 3. točka prvega odstavka 39. člena zakona o nalezljivih boleznih v neskladju z drugim odstavkom 32. člena in tretjim odstavkom 42. člena ustave. Odločilo je, da mora državni zbor ugotovljeno neskladje odpraviti v dveh mesecih, dotlej pa se določbi uporabljata. Tako je odločilo, "da bi zavarovalo zdravje in življenje ljudi, ki bi lahko bila zaradi odsotnosti zakonske podlage v prihodnje ogrožena, in s tem preprečilo nastanek še hujšega protiustavnega stanja," je navedeno na spletnih straneh. Posledično je sodišče ugotovilo, da so bili v neskladju z navedenima ustavnima določbama tudi izpodbijani vladni odloki v delu, v katerem so bili sprejeti na podlagi protiustavne zakonske ureditve. V neskladju je bilo več odlokov o prepovedi zbiranja in gibanja. Ustavno sodišče je odločilo, da ima ugotovitev neskladnosti učinek razveljavitve.