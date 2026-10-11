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Slovenija

Janša štiri referendume označil za test zdrave pameti

Ljubljana, 11. 10. 2026 10.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Janez Janša odgovarja na poslanska vprašanja

Premier in predsednik SDS Janez Janša je svoj glas na štirih referendumih oddal v jutranjih urah na domačem volišču v Šentilju pri Velenju. Glasovanje je sicer označil za "test zdrave pameti".

Janša je ob tem izrazil pričakovanje, da bodo volivci podprli tudi predloge, o katerih naj bi odločali na morebitnem decembrskem referendumu. Poleg zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je pričakovati še tri posvetovalne referendume, ki jih predlaga koalicija – o nižjem DDV na osnovna živila in energente, o debirokratizaciji in racionalizaciji javne uprave ter o zakrivanju obraza na javnih krajih.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Bobo

Kot je dejal, bi morali presoditi, ali predlagani ukrepi iz interventnega zakona lahko prispevajo k višjim pokojninam in plačam, krajšim čakalnim vrstam v zdravstvu ter nižjim davkom na osnovna živila in energente. Kritičen je bil do nasprotnikov teh predlogov, ki po njegovih besedah volivce prepričujejo, da so namenjeni predvsem premožnejšim.

Na današnjem zakonodajnem referendumu pa volivke in volivci odločajo o usodi novele zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa se izrekajo o RTV-prispevku, pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom in volilni pravici tujcev. Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj velja volilni molk.

Zakon o parlamentarni preiskavi bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki bodo veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Posvetovalni referendumi pa niso zavezujoči.

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referendum glasovanje premier

Volivci odločajo o štirih referendumskih vprašanjih

24ur.com Volivci podprli vse štiri posvetovalne referendume
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