Janša: Strašenje s politično policijo je odvračanje pozornosti

Janša je v pogovoru za televizijo Planet TV zavrnil očitke, da se z novelo zakona o parlamentarni preiskavi uvaja politično policijo. Po njegovih besedah preiskovalne komisije preiskujejo le politične funkcionarje in njihovo politično odgovornost, "strašenje" s politično policijo pa je po njegovih besedah zgolj sprevračanje realnosti in odvračanje pozornosti. "To ni nek organ, ki bi brskal po sms, ker niti če bi to hoteli, tehničnih možnosti nimajo," je dejal.

Glede referenduma o rtv-prispevku pravi, da je treba financiranje urediti drugače. Sedaj morajo po njegovih besedah prisilno plačevati prispevek tudi tisti, ki Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ne gledajo, kar je v nasprotju s temelji pravičnosti. To vprašanje se sicer po njegovih besedah verjetno ne bi odprlo, "če bi ta hiša zaslužila svoje ime". Kot je dodal, bi imela politika težko večji vpliv na RTVS, kot ga ima sedaj, ko je "trobilo skrajno leve politične opcije".

Pri vprašanju referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah želijo po njegovih besedah dobiti širši odgovor na to, "ali naj tudi Slovenija dobi ureditev odločanja na lokalnih volitvah, kot obstajajo v velikanski večini evropskih držav in povsod drugod praktično po svetu". Po njegovih besedah je "popolnoma normalno, da nekdo, ki ni državljan, ki sem pride začasno nekaj narediti, ne more odločati o tem, kdo bo vodil občinsko politiko, ker pač niti ne pozna razmer", je poudaril.

"So situacije, ko je gospodarska kriza, pa dela dejansko ni in so situacije, ko je dela polno, ko lahko vsak dela, če hoče, in zdaj smo v takšni situaciji, zato tudi ta predlog na posvetovalnem referendumu," pa je dejal glede referenduma o pogojevanju socialne pomoči z družbenokoristnim delom. Po njegovih besedah je prav, da se prejemniki socialne pomoči vključijo v javna dela in da se področje sistemsko uredi. "Tako da tudi ne bo potem očitkov, da nekateri lenarijo," je pristavil.

Glede referenduma o interventnem zakonu, ki se prav tako obeta, pa pravi, da gre za ukrepe, ki bistveno izboljšujejo gospodarsko in davčno okolje, delajo Slovenija bolj konkurenčno in ustvarja boljše pogoje za blaginjo za vse. Zato je po njegovih besedah zelo pomembno, da bodo ti ukrepi na referendumu potrjeni. V nasprotnem primeru bi bila to "odločitev o neki smeri, pri kateri ne vidim nobene perspektive, se pravi bi šli nazaj, ne naprej". V primeru zavrnitve zakona bi se morala Slovenija "zelo zamisliti nad svojo usodo".

Na področju zdravstva je po Janševih besedah največji problem organizacija in mnenje v politiki, da lahko zdravstvo dobro funkcionira brez konkurence. "Noben sistem, ki tega ne vzpostavi, ne bo dobro funkcioniral," je napovedal. Želi si tudi, da bi tisti, ki so odgovorni za finančno stanje na ministrstvu za zdravje, odgovarjali.

O napovedani prerazporeditvi zaposlenih v javnem sektorju je dejal, da je ob gospodarstvu premalo zaposlenih tudi v zdravstvu in skrbi za starejše. Ob tem so se v nekaterih segmentih potrebe zmanjšale, razporeditve so potrebne tudi v t. i. sektorju država. "Ne govorimo, da je potrebno odpuščanje v smislu, da bi kdorkoli ostal brez dela," je dodal.

Na področju šolstva je Janša prepričan, da je treba narediti primerjavo med številom otrok in učiteljev nekoč in danes ter njihovimi rezultati. "Zelo dobro je, da se več učiteljev ukvarja z manj učenci, da je individualni pristop in tako naprej, a so neke meje in vprašanje, če to daje vedno boljše rezultate," je povedal.

V pogovoru je Janša odgovarjal tudi na vprašanja o domnevni korupciji v podjetju Gen-I. Meni, da preiskava korupcije v zadnjih štirih letih tam ni potekala, ker zadolženi zanjo tega niso počeli, tudi tožilstvo "je nekaj let spalo". O tem, ali bo Skok uspešneje preiskoval korupcijo pa je dejal, da zdajšnja organiziranost ni delovala in da je bil potreben drugačen pristop.

Na vprašanje, ali bi v prihodnosti v Sloveniji lahko prišlo do srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je Janša odgovoril, da za kaj takega trenutno ni možnosti. "To je država, ki je stalna članica varnostnega sveta s pravico veta in je napadla drugo državo in Slovenija tukaj ni nevtralna," je dejal. Je pa Slovenija pripravljena pomagati, da se vojna v Ukrajini konča. Možnost obiska Trumpa v Sloveniji pa po njegovih besedah obstaja, a je odvisna od dogajanja v ZDA.