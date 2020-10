Janša: Strogim ukrepom se lahko izognemo z odgovornim vedenjem

Slovenija se je med prvim valom epidemije tudi z odgovornim vedenjem izognila najhujšemu, je spomnil premier. Na začetku, ko smo bili glede zaščitnih sredstev goli in bosi, smo klicali države, ki so imele načrte za epidemijo, denimo Avstrijo in Poljsko, je dejal. Slovenci smo po odgovornosti sicer nad evropskim povprečjem, medtem ko zmogljivosti v zdravstvu niso take, je posvaril na okrogli mizi z naslovom Odgovoren državljan - uspešen narod, ki ga je v sklopu Socialnega tedna v Zavodu sv. Stanislava pripravila civilna iniciativa Prebudimo Slovenijo.

Bolniške postelje z bolniki s covidom-19 se v drugem valu polnijo, razmerje med okuženimi in obolelimi pa se zaradi vse več obolelih slabša. Že nekaj časa je dnevno potrjenih med 150 in 200 okužb in število se ne manjša. "Torej blagi ukrepi, sprejeti proti koncu septembra, niso prijeli, ker se ne jemljejo resno v zadostni meri," je poudaril. Med tremi stopnjami ukrepov, ki veljajo za države v oranžni barvi, smo zdaj izčrpali ukrepe iz drugega paketa. Ostane samo še eden, potem pa je tu že rdeča barva, ko nastopi razglasitev epidemije, je posvaril.

Infektologinja Mateja Logarje pohvalila vladne ukrepe v prvem valu. Delež sprejetih na intenzivne enote je bil po njenih besedah dovolj nizek, da so lahko poskrbeli za vse. Nihče od obolelih, ki je potreboval zdravljenje, ni bil prikrajšan, je spomnila. Večji problem pa je bil pri nudenju drugih zdravstvenih storitev. Če bo bolnikov s covidom v drugem valu veliko, ne bodo mogli poskrbeti za bolnike z drugimi boleznimi, je poudarila.