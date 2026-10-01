Janša študentom: Zastavljajte si tudi svoja vprašanja, bodite radovedni

Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15.000 brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. "Slovenski pregovor pravi: Kolikor znaš, toliko veljaš. V današnjem svetu, ki se hitro spreminja, je sposobnost učenja, prilagajanja in ustvarjanja novih rešitev prednost, ki ločuje uspešne od manj uspešnih. Zato bodite radovedni. Učite se. Ne zadovoljite se vedno s prvim odgovorom. Ob vprašanjih, ki vas čakajo na izpitih, si zastavljajte tudi svoja. Morda bo prav iz vprašanja, ki ga danes še ni v nobenem učbeniku, zrasla vaša najpomembnejša zamisel. Imejte pogum zagovarjati tisto, v kar verjamete, pa tudi pripravljenost prisluhniti drugačnemu mnenju," je v javnem pismu študente nagovoril predsednik vlade Janez Janša.

Janez Janša FOTO: Bobo

Izpostavil je, da je pomembno, da vztrajajo. "Napake niso konec poti, ampak pogosto njen pomemben del. Vsak uspeh zahteva delo in vztrajnost, tudi takrat, ko rezultati niso takoj vidni. Predvsem pa zahteva vero, da je mogoče uspeti in stvari izboljšati." Ob tem premier vsem tistim, ki bodo v letošnjem študijskem letu na izmenjavi v tujini, sporoča, naj ne pozabijo, da je Slovenija njihova domovina. "Tu ste odraščali vi in generacije pred vami. Potrebujemo mlade, ki bodo pridobljeno znanje in talente znali uporabiti doma. Kajti prihodnost Slovenije ste vi." Minister Borut Rončević pa je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom.

ŠOS:

Krovna slovenska študentska organizacija ob začetku študijskega leta pristojne opozarja na perečo bivanjsko problematiko študentov, ki vsako leto v študijskem središču iščejo streho nad glavo. "Ob še vedno naraščajočih cenah najemnin, predvsem v Ljubljani in na Primorskem, primanjkuje vsaj 3.000 postelj v javnih študentskih domovih. Študenti se tako srečujejo z visokimi cenami najema ali pa na drugi strani neprimernimi bivalnimi pogoji, ki so sicer potrebni za uspešen študij. Pristojne zato pozivajo k načrtovanju in izgradnji novih javnih študentskih domov, ki jih v prestolnici čakajo že 20 let." ŠOS v mesecu novembru pripravlja posvet o stanju na področju dela z nadarjenimi s ciljem spodbuditi dialog o potrebnih spremembah Zoisovega štipendiranja. Želijo si, da bi bil ta sistem usmerjen k boljšemu delu z mladimi in večji izkoriščenosti njihovega potenciala.

Sprejem brucev biotehniške fakultete FOTO: Aljoša Kravanja