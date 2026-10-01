Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janša študentom: Zastavljajte si tudi svoja vprašanja, bodite radovedni

Ljubljana, 01. 10. 2026 09.15 pred 36 minutami 3 min branja 10

Avtor:
M.V.
Sprejem brucev biotehniške fakultete

Predsednik vlade Janez Janša je ob začetku novega študijskega leta v pismu nagovoril študente in jih spodbudil k preizpraševanju, radovednosti in učenju. Medtem pa Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) pristojne opozarja na najbolj pereče problematike študentov, bruce in študente pa vabi k vključevanju v družabno življenje in različne interesne dejavnosti, ki jih organizirajo univerze ali študentske organizacije.

Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15.000 brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice.

"Slovenski pregovor pravi: Kolikor znaš, toliko veljaš. V današnjem svetu, ki se hitro spreminja, je sposobnost učenja, prilagajanja in ustvarjanja novih rešitev prednost, ki ločuje uspešne od manj uspešnih. Zato bodite radovedni. Učite se. Ne zadovoljite se vedno s prvim odgovorom. Ob vprašanjih, ki vas čakajo na izpitih, si zastavljajte tudi svoja. Morda bo prav iz vprašanja, ki ga danes še ni v nobenem učbeniku, zrasla vaša najpomembnejša zamisel. Imejte pogum zagovarjati tisto, v kar verjamete, pa tudi pripravljenost prisluhniti drugačnemu mnenju," je v javnem pismu študente nagovoril predsednik vlade Janez Janša.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Bobo

Izpostavil je, da je pomembno, da vztrajajo. "Napake niso konec poti, ampak pogosto njen pomemben del. Vsak uspeh zahteva delo in vztrajnost, tudi takrat, ko rezultati niso takoj vidni. Predvsem pa zahteva vero, da je mogoče uspeti in stvari izboljšati." Ob tem premier vsem tistim, ki bodo v letošnjem študijskem letu na izmenjavi v tujini, sporoča, naj ne pozabijo, da je Slovenija njihova domovina. "Tu ste odraščali vi in generacije pred vami. Potrebujemo mlade, ki bodo pridobljeno znanje in talente znali uporabiti doma. Kajti prihodnost Slovenije ste vi."

Minister Borut Rončević pa je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom.

ŠOS:

Krovna slovenska študentska organizacija ob začetku študijskega leta pristojne opozarja na perečo bivanjsko problematiko študentov, ki vsako leto v študijskem središču iščejo streho nad glavo. "Ob še vedno naraščajočih cenah najemnin, predvsem v Ljubljani in na Primorskem, primanjkuje vsaj 3.000 postelj v javnih študentskih domovih. Študenti se tako srečujejo z visokimi cenami najema ali pa na drugi strani neprimernimi bivalnimi pogoji, ki so sicer potrebni za uspešen študij. Pristojne zato pozivajo k načrtovanju in izgradnji novih javnih študentskih domov, ki jih v prestolnici čakajo že 20 let."

ŠOS v mesecu novembru pripravlja posvet o stanju na področju dela z nadarjenimi s ciljem spodbuditi dialog o potrebnih spremembah Zoisovega štipendiranja. Želijo si, da bi bil ta sistem usmerjen k boljšemu delu z mladimi in večji izkoriščenosti njihovega potenciala.

Sprejem brucev biotehniške fakultete
Sprejem brucev biotehniške fakultete
FOTO: Aljoša Kravanja

Prav tako izpostavljajo spodbujanje podjetništva med mladimi, ob tem pa v luči predlagane uvedbe študentskega samostojnega podjetnika ponovno opozarjajo "na potencialne zlorabe in možnost izkoriščanja študentov za poceni delovno silo in predlagajo uvedbo oblike družbe z omejeno odgovornostjo, ki bi mladim v izobraževanju omogočila ohranjanje pravic iz statusa študenta, obenem pa dala okvir za rast in razvoj podjetniške ideje."

Lovro Čeh Brežnik, predsednik ŠOS, pa je opozoril na pomanjkljive ukrepe države na področju izboljševanja duševnega zdravja. "Hkrati želimo študente spodbuditi, da tudi sami skrbijo za svoje dobro počutje ter si ob študijskih obveznostih vzamejo čas za druženje, obštudijske dejavnosti in povezovanje s svojimi kolegi. Prav medsebojni odnosi, občutek pripadnosti in vključenost v skupnost so pomemben del kakovostne študentske izkušnje. Študij namreč ni le pridobivanje znanja in izobrazbe. Je tudi prostor spoznavanja novih ljudi, soočanja z različnimi mnenji in pogledi na svet, oblikovanja lastnih stališč ter odkrivanja novega in še nepoznanega. Prav te izkušnje nas oblikujejo kot posameznike in kot generacijo, ki bo s svojim znanjem, idejami in delovanjem soustvarjala družbo prihodnosti."

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Janša študenti nagovor

'Skrb za svoje nepogrešljive kose'

Cekin.si Kako dobiti študentsko napotnico?
24ur.com Študentje, pozor! Zadnji dan za oddajo vlog za bivanje v študentskem domu
24ur.com Otroci anonimno spraševali o uspehu, odnosu s starši in spolnih odnosih
24ur.com Študentske menze: 'Študent je lačen, zahtevamo sistem drugačen!'
24ur.com Informativni dan je priložnost, da spoznate tudi 'drugo plat' šole
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezOrban
01. 10. 2026 09.47
Vsi se vpišite v Kumrovsko šolo,tisto katero sem obiskoval jaz,ko sem bil še v partiji!
Odgovori
+1
1 0
vicente
01. 10. 2026 09.41
vprašajte se kam so šle provizije od orožja ,koliko denarja so dobili za podporo izraelu...ipd
Odgovori
+3
3 0
Castrum
01. 10. 2026 09.43
Kot vidimo se fakture za podkupovalne provizije izdajajo v Romuniji. Zadnja objavljena je 450.000 € plus TVA....
Odgovori
0 0
Pajo_36
01. 10. 2026 09.39
Tudi jaz se sprašujem, zakaj včeraj niste glasovali za klestenje marž pri nafti, ampak ste spet prikimali Petrolu. Seveda se sprašujem, zakaj bi vam potem odobril olajšavo nad 7500 evrov ter polni penzion in državne plače za Janšo, Jankovića, Kacina in podobne veleosamosvojitelje. No, ne bom. Seveda bo sedaj mega propaganda kapital in prav unih, ki bodo dobili tudi do 1000 evrov več na mesec, da kako je to razvojni zakon, ampak seveda razvija samo bogate in seveda ti držijo vse v rokah. Ne nasedajte. Skorpucala od interventnih zakonov vsake vlade bi ustavno sodišče moralo strogo prepovedovati. Vežejo ga na rast bDP-ja, a sami so govorili pred volitvami, da bo itak gospodarstvo se preselilo na Hrvaško. Laž na laž za moje večje državne plače in profite financerjev desnakarjev. PROTI !!!
Odgovori
+2
2 0
Blue Dream
01. 10. 2026 09.32
Ne modruj ker pleško so bolj pametni od tebe
Odgovori
+3
3 0
Ne hodimnavolitve
01. 10. 2026 09.51
😆😆😆
Odgovori
0 0
borjac
01. 10. 2026 09.26
"Janša študentom: Zastavljajte si tudi svoja vprašanja, bodite radovedni" , študenti postavite vprašanje kako lahko človek z končano Kumrovško politično šolo -pod vodstvom ZKJ lahko vodi Državo in kako zbira fotografije za bedaste osnovnošolske vložke v parlamentu ???
Odgovori
+4
4 0
Castrum
01. 10. 2026 09.33
Janša je diplomiral na takratni Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo (danes Fakulteta za družbene vede) v Ljubljani.
Odgovori
-2
0 2
Podlesničar
01. 10. 2026 09.34
Profesionalni mešalec megle, FDV.
Odgovori
+2
2 0
Castrum
01. 10. 2026 09.38
Se strinjam, FDV je kar neki.....Je pa še vedno bolje kot kak diplomirani igralec ki nastopa na vaških prikolicah ali pa diplomirana šivilja. Tako nekako...
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Princ George mora pri 13 letih upoštevati pravilo, ki bi presenetilo mnoge najstnike
Dojenje v Sloveniji: večina mam začne, potem pa se zgodba pogosto spremeni
Dojenje v Sloveniji: večina mam začne, potem pa se zgodba pogosto spremeni
'Ko sem bila jaz tvojih let ...' Opustite takšne fraze, če želite mir v hiši
'Ko sem bila jaz tvojih let ...' Opustite takšne fraze, če želite mir v hiši
Hčerka je prava kopija slavne mame
Hčerka je prava kopija slavne mame
zadovoljna
Portal
Pri 54 letih pokazala postavo, ki ji jo številni zavidajo
Ženske po 40. letu jo obožujejo, a strokovnjaki opozarjajo na eno stvar
Ženske po 40. letu jo obožujejo, a strokovnjaki opozarjajo na eno stvar
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Hlače, ki bodo največji hit letošnje jeseni
Dolgo je skrival srečo, zdaj je razkril veliko novico
Dolgo je skrival srečo, zdaj je razkril veliko novico
vizita
Portal
3 vrste jesenskega sadja, ki lahko izboljšajo vašo prebavo
Hladen zrak in astma: zakaj se dihanje pri nekaterih jeseni poslabša?
Hladen zrak in astma: zakaj se dihanje pri nekaterih jeseni poslabša?
Tudi majhne količine alkohola vplivajo na vaše zdravje
Tudi majhne količine alkohola vplivajo na vaše zdravje
Kdaj lahko pričakujete prve rezultate vadbe
Kdaj lahko pričakujete prve rezultate vadbe
cekin
Portal
Ko je slišala ponudbo za povišico, je takoj dala odpoved
Majhna nepremičnina, visoka cena: v Ljubljani prodajajo sobo za 58.000 evrov
Majhna nepremičnina, visoka cena: v Ljubljani prodajajo sobo za 58.000 evrov
Slovenci za kilogram tega izdelka delamo že 103 minute
Slovenci za kilogram tega izdelka delamo že 103 minute
V Sloveniji bodo največ priložnosti imeli ljudje s temi znanji
V Sloveniji bodo največ priložnosti imeli ljudje s temi znanji
moskisvet
Portal
Zvezdnik se je skrivaj poročil: kdo je ženska, ki je osvojila njegovo srce?
En klik in kolo je lahko vaše
En klik in kolo je lahko vaše
10 let brez britvice: moški se ne pritožujejo
10 let brez britvice: moški se ne pritožujejo
Ne Pariz, ne London: To je najboljše evropsko mesto za življenje
Ne Pariz, ne London: To je najboljše evropsko mesto za življenje
dominvrt
Portal
Napako pri shranjevanju drv dela skoraj vsak Slovenec. Posledice opazijo šele pozimi
Večina jo vrže stran, strokovnjaki pa pravijo, da je lahko zelo uporabna
Večina jo vrže stran, strokovnjaki pa pravijo, da je lahko zelo uporabna
Ta zvok pri oknu pogosto pomeni, da se težave šele začenjajo
Ta zvok pri oknu pogosto pomeni, da se težave šele začenjajo
Če krompir hranite tako, ni čudno, da hitro kali
Če krompir hranite tako, ni čudno, da hitro kali
okusno
Portal
Ideja za hitro kosilo: ta juha je pripravljena v manj kot 20 minutah
Sodnike navdušil že prvi grižljaj kolača: 'Preseneča, da ni nasiten'
Sodnike navdušil že prvi grižljaj kolača: 'Preseneča, da ni nasiten'
Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti
Slive niso samo za cmoke in marmelado: 10 odličnih idej, kako jih uporabiti
Marmorni kolač, ki je navdušil Luko Jezerška: 'Zaslužil si mesto v hotelu s petimi zvezdicami'
Marmorni kolač, ki je navdušil Luko Jezerška: 'Zaslužil si mesto v hotelu s petimi zvezdicami'
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984