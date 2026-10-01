Janša študentom: Zastavljajte si tudi svoja vprašanja, bodite radovedni

Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15.000 brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice.
"Slovenski pregovor pravi: Kolikor znaš, toliko veljaš. V današnjem svetu, ki se hitro spreminja, je sposobnost učenja, prilagajanja in ustvarjanja novih rešitev prednost, ki ločuje uspešne od manj uspešnih. Zato bodite radovedni. Učite se. Ne zadovoljite se vedno s prvim odgovorom. Ob vprašanjih, ki vas čakajo na izpitih, si zastavljajte tudi svoja. Morda bo prav iz vprašanja, ki ga danes še ni v nobenem učbeniku, zrasla vaša najpomembnejša zamisel. Imejte pogum zagovarjati tisto, v kar verjamete, pa tudi pripravljenost prisluhniti drugačnemu mnenju," je v javnem pismu študente nagovoril predsednik vlade Janez Janša.
Izpostavil je, da je pomembno, da vztrajajo. "Napake niso konec poti, ampak pogosto njen pomemben del. Vsak uspeh zahteva delo in vztrajnost, tudi takrat, ko rezultati niso takoj vidni. Predvsem pa zahteva vero, da je mogoče uspeti in stvari izboljšati." Ob tem premier vsem tistim, ki bodo v letošnjem študijskem letu na izmenjavi v tujini, sporoča, naj ne pozabijo, da je Slovenija njihova domovina. "Tu ste odraščali vi in generacije pred vami. Potrebujemo mlade, ki bodo pridobljeno znanje in talente znali uporabiti doma. Kajti prihodnost Slovenije ste vi."
Minister Borut Rončević pa je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom.
ŠOS:
Krovna slovenska študentska organizacija ob začetku študijskega leta pristojne opozarja na perečo bivanjsko problematiko študentov, ki vsako leto v študijskem središču iščejo streho nad glavo. "Ob še vedno naraščajočih cenah najemnin, predvsem v Ljubljani in na Primorskem, primanjkuje vsaj 3.000 postelj v javnih študentskih domovih. Študenti se tako srečujejo z visokimi cenami najema ali pa na drugi strani neprimernimi bivalnimi pogoji, ki so sicer potrebni za uspešen študij. Pristojne zato pozivajo k načrtovanju in izgradnji novih javnih študentskih domov, ki jih v prestolnici čakajo že 20 let."
ŠOS v mesecu novembru pripravlja posvet o stanju na področju dela z nadarjenimi s ciljem spodbuditi dialog o potrebnih spremembah Zoisovega štipendiranja. Želijo si, da bi bil ta sistem usmerjen k boljšemu delu z mladimi in večji izkoriščenosti njihovega potenciala.
Prav tako izpostavljajo spodbujanje podjetništva med mladimi, ob tem pa v luči predlagane uvedbe študentskega samostojnega podjetnika ponovno opozarjajo "na potencialne zlorabe in možnost izkoriščanja študentov za poceni delovno silo in predlagajo uvedbo oblike družbe z omejeno odgovornostjo, ki bi mladim v izobraževanju omogočila ohranjanje pravic iz statusa študenta, obenem pa dala okvir za rast in razvoj podjetniške ideje."
Lovro Čeh Brežnik, predsednik ŠOS, pa je opozoril na pomanjkljive ukrepe države na področju izboljševanja duševnega zdravja. "Hkrati želimo študente spodbuditi, da tudi sami skrbijo za svoje dobro počutje ter si ob študijskih obveznostih vzamejo čas za druženje, obštudijske dejavnosti in povezovanje s svojimi kolegi. Prav medsebojni odnosi, občutek pripadnosti in vključenost v skupnost so pomemben del kakovostne študentske izkušnje. Študij namreč ni le pridobivanje znanja in izobrazbe. Je tudi prostor spoznavanja novih ljudi, soočanja z različnimi mnenji in pogledi na svet, oblikovanja lastnih stališč ter odkrivanja novega in še nepoznanega. Prav te izkušnje nas oblikujejo kot posameznike in kot generacijo, ki bo s svojim znanjem, idejami in delovanjem soustvarjala družbo prihodnosti."
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