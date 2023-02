Janša: To bo leto bumerangov in zarečenega kruha

Janez Janša je dejal, da smo po kitajskem koledarju v letu zajca, ter da bo po slovenskem to leto zajca na ražnju. Kdo bo po njegovem mnenju na ražnju? Kot v oddaji 24UR ZVEČER odgovarja Janša: " Vse drži. Če pogledamo tri leta nazaj, ko se je začela pandemija, so se začeli protesti v Ljubljani. Na teh protestih je imela Policija velike probleme, da je zavarovala premoženje ljudi, napadli so medije, snemalce, zaprli obvoznico... Potem pa je prišla ta oblast, ki je te proteste kurila, zdaj pa je v postopku 13 policistov, ki so tedaj varovali red in mir, življenje in varnost ljudi ."

Vsaka vlada se sooča s protesti in naloga vsake vlade je, da zavaruje nedolžne, red in mir, pravi: "Zdaj so se kriteriji spustili, ko so protestirali poklicni gasilci, ulica naenkrat ni bila več mesto za izražanje demokratičnih mnenj. Zdaj se pečejo na ognju, ki so ga sami zakurili. Vrtijo se na ražnju, ki so ga sami postavili. Videl sem zajca, ki se vrti na ražnju, nisem pa še videl zajca, ki bi sam zakuril ogenj, na katerem se peče. To se zdaj dogaja Golobovi vladi."

Za koga pa bo to leto bumerangov?

Pravi, da prihaja čas plačila. Za koga in komu bo po njegovem treba plačati? Kot odgovarja Janša, prihaja leto bumerangov in zarečenega kruha: "Ob tem, ko se je z ulico rušilo prejšnjo vlado v zelo težkih razmerah, se je delilo tudi bombastične obljube. Vladna koalicija se dejansko peče na ognju nekega porušenja reda in bombastičnih obljub, med drugim tudi javnega sektorja, ki so mu obljubljali vse živo."

Se mu ne zdi, da se je lotili podobne taktike, kot jo očita sedanji vladi? Na čelo civilne družbe, ki se zavzema za pravice upokojencev, je namreč stopil nekdanji poslanec SDS Pavle Rupar. "Upokojencev na trg ni pripeljal Pavle Rupar ampak Robert Golob," odgovarja Janša. Čez nekaj mesecev bo vsem jasno, da ne gre za isto stvar, pravi Janša: "Eno je, ko protestira razvajena ljubljanska kolesarska elita, drugo je, če protestira na stotisoče tistih, ki so prizadeti."