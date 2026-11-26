Janez Janša je pojasnil, da je pristop trenutne vlade in vladajoče koalicije drugačen od predhodne. "Mi ne dvigamo davkov, zato da bomo več denarja dobili v proračun, pa da gospodarstvo in gospodinjstva čim bolj siromašimo, ker na neki točki se to ustavi. Naš odgovor je v tem, da skušamo spodbujati gospodarsko rast, kar pomeni, da dobimo več prihodkov in lahko potem z nižjimi davki financiramo tudi večje potrebe," je dejal.
To je po njegovih besedah pravo sporočilo interventnega zakona, o uveljavitvi katerega bomo volilci odločali 6. decembra. "Ni vprašanje, ali je to zaupnica ali nezaupnica vladi. Vlada bo po tem referendumu še vedno tukaj. Gre enostavno za to, ali bo z več denarja razpolagala vlada in ga razporejala ali pa bodo z več denarja razpolagala podjetja, ga vlagala ter ustvarjala boljša delovna mesta in ali bo ljudem več ostalo v žepu," je nanizal.
Za vlado, ki razporeja javna sredstva, bi bilo, tako Janša, celo bolje, če zakon ne bi bil uveljavljen, ker bo potem kratkoročni izziv na področju javnih financ, tudi ko gre za presežni primanjkljaj, manjši. Za ljudi pa bo bistveno bolje, če bo zakon sprejet, ker jim bo več ostalo v žepu, oni pa bodo po Janševem prepričanju bolj pametno razporejali ta denar.
Bolje bo po premierjevi oceni tudi za gospodarstvo, ki bo ustvarjalo večjo vrednost in zagotavljalo delovna mesta z višjimi plačami, in na koncu bo bolje tudi za tiste, ki "včasih preglasno zagovarjajo socialno državo, ker samo na ta način lahko zagotovimo več denarja".
Opozorila Bruslja ga ne skrbijo
Janša se je ob prihodu na izredno zasedanje voditeljev držav in vlad članic EU dotaknil tudi napovedi Evropske komisije, da lahko prihodnjo pomlad proti Sloveniji sproži postopek presežnega primanjkljaja, ker bo rast javnofinančnih izdatkov letos presegla dogovorjeno mejo.
Janša je mnenja, da je bilo sporočilo komisije za Slovenijo kljub naslovom vesti v medijih bistveno bolj spodbudno kot za večino drugih držav članic EU. Slovenija ima eno najvišjih gospodarskih rasti v EU, tekoči proračun pa je pod streho, je izpostavil.
Komisija je zgolj opozorila na možnost presežnega primanjkljaja, kar pa velja še za več drugih članic unije, pri čemer pa jih je kar nekaj že v mehanizmu presežnega primanjkljaja, je omenil.
Težava s primanjkljajem obenem po njegovih besedah ni posledica interventnega zakona, ki še ni uveljavljen. Težavo je pripisal prejšnji vladi in koaliciji, ki je sprejela reformo plač v javnem sektorju, ta pa da je povzročila za dve milijardi povečanja stroškov delovanja države. "To je naš osnovni problem, ki se odraža tudi v tem opozorilu v okviru evropskega semestra, ampak ta problem bomo ustrezno naslovili," je napovedal.
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