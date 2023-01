Janša, Godčeva, Tonin in Kralj pri Nataši Pirc Musar

Predsednica republike se je danes sestala s predsednikom Slovenske demokratske stranke Janezom Janšo in vodjo poslanske skupine Jelko Godec ter predsednikom stranke Nova Slovenija Matejem Toninom in vodjo poslanske skupine Janezom Ciglerjem Kraljem, so sporočili z Urada predsednice. Sogovorniki so v daljših pogovorih spregovorili o zdravstveni reformi in drugih aktualnih družbenih izzivih v Sloveniji ter o ustavnih spremembah.