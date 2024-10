Janša: Ustanavlja se nova stranka, ki hoče zajedati v volilno telo SDS

Prvak SDS je sicer tudi v minulih dneh v zapisih na družbenem omrežju X komentiral samostojno politično pot Anžeta Logarja, ki napoveduje stranko politične širine in v svojih nastopih poudarja sodelovanje. Tako je Janša med drugim izpostavil, da je SDS doslej že trikrat ob sestavljanju vlade vanjo vključila stranke z levega pola. "Tako DeSUS kot SMC. Ter sklenila Partnerstvo za razvoj s Pahorjevimi Socialnimi demokrati," je spomnil.

Po njegovih navedbah, ko gre za sodelovanje, nikoli ni bila in tudi danes ni problem stranka SDS. "Projekt Virant2 (gre za referenco na nekdanjo stranko Gregorja Viranta op. a.) zato ni lansiran zaradi sodelovanja, ampak iz ravno nasprotnih vzgibov. Zato, da se prepreči zmaga SDS in omogoči vlada izključevanja – brez sodelovanja s SDS. Ker je samo vlada s SDS z njenim kadrovskim potencialom, znanjem, izkušnjami in operativnimi sposobnostmi zmožna voditi državo suvereno oziroma izven neposrednega vpliva stricev in globoke države," je prepričan predsednik SDS.