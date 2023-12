Janša v glasilu SDS pikro tudi o Logarjevi Platformi sodelovanja

Izvršilni odbor SDS je sicer že v začetku meseca podal oceno, da njihov poslanec Logar ustanavlja lastno stranko. Njegove izključitve iz stranke ali poslanske skupine sicer niso predlagali, a so obenem sporočil, da njegove nastope odslej štejejo za stališča stranke v nastajanju. Logar je takrat poudaril, da glede političnega udejstvovanja zunaj stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Distanciranje SDS od njegovih nastopov pa je označil za prekomerno in nesorazmerno.

Janša pa je zdaj v zapisu z naslovom Ime česa je Svoboda? v decembrskem glasilu stranke med drugim zapisal, da se je Logar na predsedniških volitvah pridobljeni politični kapital, v katerega je po Janševih navedbah veliko investirala in zanj žrtvovala tudi SDS, odločil odpeljati iz stranke. "Glede na dogovor v poslanski skupini, da se statusne zadeve do konca letošnjega leta razčistijo in uredijo, bo realen doseg nove stranke Anžeta Logarja in njen poseg v posamične sfere političnega prostora oziroma volilnega telesa mogoče vsaj delno izmeriti čez nekaj mesecev," je poudaril.

V stranki naj bi tako pričakovali izstop Logarja iz poslanske skupine, če se bo dejansko odločil za ustanovitev stranke. Ali se bo za tak korak dejansko odločil, Logar za STA za zdaj ni odgovoril.

Logar: Ostajam poslanec SDS

Medtem je v odzivu za N1 navedel, da se Platforma sodelovanja ukvarja z vsebino - z nacionalnimi javnimi tribunami, ki jih bo v prihodnjem letu nadgradila z regijskimi srečanji, in ne s političnim projektom. "Ostajam poslanec SDS, na različne pozive stranke pa sem se pred časom že odzval," je še dodal.

Prvak SDS je sicer še prepričan, da obstaja močna želja "krogov, ki so leta 2011 lansirali stranko Gregorja Viranta", da se ponovi enak scenarij. Meni, da bodo SDS skušali oslabiti z vsemi sredstvi. Janša je tako ocenil, da bodo nastajali novi projekti, ki bodo skušali drobiti glasove. "Kot vemo iz zgodovine, so le redki dodana vrednost SDS," je zapisal.

Nadalje je predsednik SDS ocenil še, da bo o dodani ali odvzeti vrednosti morebitne Logarjeve stranke slovenski demokraciji moč soditi šele ob vložitvi kandidatnih list. "Če bodo izvoljeni poslanci te stranke ljudje, kot so Jernej Pikalo in vrsta podobnih, ki so danes v ospredju Platforme sodelovanja, še včeraj pa so bili glavni akterji izključevalne politike socialistov, potem bo taka poslanska sestava v naslednjem sklicu DZ prej dodana vrednost za tranzicijsko levico kot za stranke demokratičnega loka," je prepričan Janša.