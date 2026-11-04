PRENOS V ŽIVO: Janša v jugovzhodni Sloveniji, pozval k nastanku pokrajin

Premier Janez Janša se je najprej sestal z župani belokranjskega in ribniško-kočevskega območja, nato pa še z župani Dolenjske. Pozno popoldne se bo udeležil akademije ob odprtju Univerze v Novem mestu. Na koncu bo v novomeški dvorani Marof sledila nogometna tekma med ekipama vlade in jugovzhodne Slovenije.

V izjavi po sestanku z župani je poudaril, da gre za regijo, ki je najbolj razvita, 21 občin pa ima različne težave, ki jih želijo reševati. Kot je povedal, so s tem obiskom nekatera vprašanja razvoja te regije dobila odgovore. 40 odstotkov vseh odprtih vprašanj se nanaša na infrastrukturo, 30 odstotkov na okolje in prostor, ostalo pa na probleme, ki jih pokrivajo ostali resorji.

Ni velikih problemov na področju gospodarskega razvoja in z delovnimi mesti, ki imajo visoko dodano vrednost, je naštel. Polno odprtih vprašanj pa je na infrastrukturo, kjer pa so problemi podobni, kot v ostalem delu Slovenije, je izpostavil.

Med obiskom bodo ministri podpisali nekaj pogodb, nekateri pa bodo obisk izkoristili za odprtje naložb. V novomeški bolnišnici bodo odprli prenovljen pediatrični oddelek, v Črnomlju pa prizidek k zdravstvenemu domu.