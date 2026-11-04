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Slovenija

PRENOS V ŽIVO: Janša v jugovzhodni Sloveniji, pozval k nastanku pokrajin

Metlika, 04. 11. 2026 09.58 pred 13 minutami 1 min branja 62

Avtor:
A.K. STA
Janša

Vlada Janeza Janše si je za prvi regijski delovni obisk izbrala jugovzhodno Slovenijo. Člani vlade so se najprej v Metliki sestali na delovnem posvetu, nato pa se bodo v ločenih programih podali po vsej regiji. Kot je povedal Janez Janša ob obisku, "se bo morala Slovenija odločiti za nastanek pokrajin, ker so težave, ki so prevelike za reševanje na občinskem nivoju in hkrati premajhne za reševanje na državni ravni."

Premier Janez Janša se je najprej sestal z župani belokranjskega in ribniško-kočevskega območja, nato pa še z župani Dolenjske. Pozno popoldne se bo udeležil akademije ob odprtju Univerze v Novem mestu. Na koncu bo v novomeški dvorani Marof sledila nogometna tekma med ekipama vlade in jugovzhodne Slovenije.

V izjavi po sestanku z župani je poudaril, da gre za regijo, ki je najbolj razvita, 21 občin pa ima različne težave, ki jih želijo reševati. Kot je povedal, so s tem obiskom nekatera vprašanja razvoja te regije dobila odgovore. 40 odstotkov vseh odprtih vprašanj se nanaša na infrastrukturo, 30 odstotkov na okolje in prostor, ostalo pa na probleme, ki jih pokrivajo ostali resorji. 

Ni velikih problemov na področju gospodarskega razvoja in z delovnimi mesti, ki imajo visoko dodano vrednost, je naštel. Polno odprtih vprašanj pa je na infrastrukturo, kjer pa so problemi podobni, kot v ostalem delu Slovenije, je izpostavil. 

Med obiskom bodo ministri podpisali nekaj pogodb, nekateri pa bodo obisk izkoristili za odprtje naložb. V novomeški bolnišnici bodo odprli prenovljen pediatrični oddelek, v Črnomlju pa prizidek k zdravstvenemu domu.

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KOMENTARJI62

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Vera in Bog
04. 11. 2026 11.31
Je vseeno boljše kot Golob ali pa tudi ne
Odgovori
0 0
BBcc
04. 11. 2026 11.31
govori veliko. To pa je vse. Ze 4.
Odgovori
0 0
Uroš1111
04. 11. 2026 11.31
Pa kaj je ta res čuknn, pol se naj pa število občin zmanjša. S tem je dokazno preveč občin...
Odgovori
0 0
Superhik koalicija
04. 11. 2026 11.28
Najbolj sposoben politik......imel je že tri vlade ki smo si jih najbolj zapomnili po krizi ki je prišla po zamenjavi.Imel je priliko narediti marsikaj a domet mu je Kučan komunizem partizani in domobranci.Za oblast pripravljen na vse.
Odgovori
+2
2 0
ŠeVednoPlešem
04. 11. 2026 11.28
Janez Janša: Pravoslavna cerkev v vsako slovensko vas ! To je vizija razvoja Slovenije skupaj z Resni.co
Odgovori
+2
4 2
Arlo
04. 11. 2026 11.30
golob je za vsako slovensko vas padel je kot vucic ker sta enaka
Odgovori
-1
0 1
klop12
04. 11. 2026 11.27
blablabla, Slovenija je premajhna za pokrajino, kaj šele podmnožice
Odgovori
0 0
ALEX0000
04. 11. 2026 11.27
Pokrajine pomenijo še dodatno zaposlovanje v javnem sektorju
Odgovori
+0
1 1
Slovenec007
04. 11. 2026 11.26
Totalna neumnost...še več delomrznežev na davkoplačevalski denar...še najmanj 150 občin bi blo treba ukint...
Odgovori
+2
3 1
ROMELS
04. 11. 2026 11.24
Janez! - Ukini 150 občin, potem pa se šele loti ustanavljanja pokrajin.
Odgovori
+5
5 0
rogla
04. 11. 2026 11.24
Izdajalec mirno "kroži" po državi, ki jo je izdal! Ljudje, ignorirajte ga!
Odgovori
+4
6 2
Arlo
04. 11. 2026 11.26
stevo izdal goloba ki v dubai gradi boljsobslovenijo
Odgovori
-2
0 2
ŠeVednoPlešem
04. 11. 2026 11.24
Vse za krčenje javne uprave, seveda! Tako, da poleg že obstoječih občin, županov in občinskih svetov uvedeš še pokrajine, pokrajinske uprave in njihove politične strukture. Manj birokracije tako, da ustanoviš še eno raven birokracije. Genialno! Janševa različica racionalizacije: več institucij, več funkcij, več stroškov – in temu rečeš vitkejša država. AHAHAHA! 😂
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+3
3 0
Pamir
04. 11. 2026 11.23
Janšar je šel pogledat kako poteka transport migrantov ki jih pridno uvaža.Janšiti nenadoma vzljubili migrante mladce iz Afrike, bližnjega vzhoda.
Odgovori
+4
4 0
Arlo
04. 11. 2026 11.27
v dubai je golob migrant
Odgovori
-1
0 1
WOKEPROPAGANDA
04. 11. 2026 11.22
Odstopi!
Odgovori
+7
8 1
Ve?ni optimist
04. 11. 2026 11.30
a si si prebral novico na novi24 od Goloba, ... tudi jaz vztrajam, da pernati odstopi, ...
Odgovori
+1
1 0
A1B3
04. 11. 2026 11.22
Sprašujem medije, kdaj bo tiskovka z Robijem, da nam pove vse o njegovi identiteti?? Aja, saj res, za te stvari ima on svojega odvetnika. Pavliha
Odgovori
-6
2 8
ALEX0000
04. 11. 2026 11.27
Zadeva je končana.
Odgovori
-1
0 1
krjola
04. 11. 2026 11.20
Ma jeballe vas pokrajine... Najboljš. da se kar vsaka pokrajina odcepi, razglasi za svojo državo, postavi mejo in ustanovi svojo vlado....očitno je razdrobljenost največji razvojni dosežek, ki ga premoremo...huj k pr norcih...
Odgovori
+8
8 0
bu?e24 1
04. 11. 2026 11.24
Sej to sam zna rzbijat use v manjše delčke
Odgovori
+2
2 0
Perrun
04. 11. 2026 11.20
vauu a to je kaj novega? saj je že četrič PV, zakaj ni nič naredil??
Odgovori
+5
6 1
Arlo
04. 11. 2026 11.24
levi medije ne objavijo kar jim ni po godu samo da se blati markesa
Odgovori
-1
1 2
santamaura
04. 11. 2026 11.19
Kaj bo povedal? Morda to, da bodo socialni reveži postavljali nove žičnate ograje na Kolpi
Odgovori
-2
2 4
kakorkoliže
04. 11. 2026 11.19
To ni obisk vlade to je pred referendumski volilni shod oziroma rešimo kar se še rešiti da.
Odgovori
+3
5 2
biggbrader
04. 11. 2026 11.19
Od Goloba identiteta je pa kar izginila. Sedaj vemo zakaj sta se lewica in Sloboda tako bali "politične policije". Vse jasno. Romunska mafija.
Odgovori
-1
3 4
ŠeVednoPlešem
04. 11. 2026 11.19
Janša občine bo treba zmanjševati, če še velja tvoja napoved o krčenju javne uprave ! Zanimiva primerjava: Slovenija ima približno 2,1 milijona prebivalcev in kar 212 občin, zdaj znova moderna Srbija pa približno 6,5 milijona prebivalcev in 174 lokalnih samoupravnih enot. Torej ima Slovenija skoraj trikrat več občin na prebivalca kot Srbija. Seveda državi nista povsem primerljivi, vendar številke zgovorno odpirajo vprašanje, ali res potrebujemo toliko občin, županov, občinskih svetov in spremljajoče administracije. Morda bi bilo smiselno kdaj razpravljati tudi o racionalizaciji lokalne samouprave, ne pa vsako občino obravnavati kot nedotakljivo pridobitev.
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+7
7 0
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