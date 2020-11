'Janša v koaliciji s stranko, ki ji očita, da je ukradla volitve pred šestimi leti'

Slovenski premier Janez Janša je na predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela naslovil pismo , v katerem pogojevanje evropskih sredstev z vladavino prava označuje za "odmik od realnosti", ki da si ga navadno privoščijo v totalitarnih sistemih. Na vsebino pisma so se ostro odzvali v vseh opozicijskih stranah, od njega pa so se distancirali tudi v NSi in DeSUS.

V stranki SD menijo, da bi predsednik vlade v času, "ko bi moral, kot se je izrazil sam noč in dan garati, da pomaga ljudem in zniža katastrofalno visoko vsakodnevno število mrtvih, predsedniku Evropskega sveta in vsem šefom vlad in držav piše pismo o totalitarizmih, nekdanji Nemški demokratični Republiki, samoupravljanju, eno partijskih sistemih in drugih pojavih, ki jih je nekoč visoko cenil, podpiral in soustvarjal." Janšo obtožujejo, da s pismom rešuje lastne zamere do polpretekle zgodovine, pri temu pa mu pomagajo "avtoritarni voditelji Madžarske in Poljske".

Predsednica Tanja Fajon je prepričana, da pismo predsednika vlade ruši in sramoti našo državo. "Medtem novo pismo predsednika vlade sramoti in ruši našo državo, na katero smo v EU ponosni. Ideologijo SDS postavlja nad pravno državo in brani države, ki blokirajo denar za spopadanje Evrope z epidemijo."

Odzvali so se tudi v Levici, pravijo, da Janša v pismu stopa v bran kršitvam vladavine prava v EU. "Že drugič v 14 dneh sta se morala ugled države in nacionalni interes umakniti njegovemu dvorjenju tujim botrom na skrajni desnici. Zadnjič Trumpu, tokrat Orbanu in Kaczynskemu," je zapisal Luka Mesec, ki meni, da je pismo"povsem shizofreno". "Janša pravi, da vladavina prava ne sme biti podrejena vladavini večine (ker potem to ni demokracija, ampak "komunizem"), v resnici pa se postavlja v bran ravno Orbanovi vladavini večine nad vladavino prava."Janša je s pismom podprl Poljsko in Madžarsko, ki grozita, da bosta z vetom blokirali evropski Sklad za okrevanje in odpornost ter nov večletni finančni načrt, če bo EU izplačevanje teh sredstev pogojevala s spoštovanjem načel vladavine prava.

"S tem je Janša stopil tako proti interesom Slovenije, ki v krizi krvavo potrebuje evropsko pomoč, kot celotne EU. Zavoljo vračanja uslug Orbanu, ki mu med drugim financira medijsko omrežje v Sloveniji, je Janša očitno pripravljen na kocko postavljati tudi dostop do desetih milijard evropskega denarja, za katere se je poleti hvalil, da jih je 'izboril,'"sov odgovoru na naše vprašanje v Levici.

Ob tem pa je ponovno pljunil po ugledu Slovenije v svetu, saj je v pismu zapisal tudi, da so bile volitve leta 2014 v Sloveniji “ukradene”. Da gre ponovno za provokacijo, ob kateri mu ni mar za ugled Slovenije, govori že dejstvo, da Janša danes koalicijo sestavlja s stranko, ki ji očita, da je volitve pred šestimi leti ukradla - SMC."

Marjan Šarec je medtem opozoril, da se je predsednik vlade po sporou glede volitev z ZDA, sedaj lotil še vladavine prava kot temelja EU. "Ta človek je uničil še zadnjo trohico kredibilnosti predsedovanja Svetu EU in njega v tej vlogi. Izoliran je kot Enver Hodža v 60. in 70. letih. Bunkerji še in bo."