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Janša v Komendi: Potrudili se bomo, da bo pomoč prišla čim prej

Komenda, 11. 06. 2026 15.10 pred 49 minutami 4 min branja 52

Avtor:
Maja Pavlin
Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi

Dan po silovitem neurju, ki je opustošilo več krajev po Sloveniji, si škodo na terenu ogledujejo tudi predstavniki aktualne koalicije. V Komendo, kjer je bilo najhuje, sta prišla predsednik vlade Janez Janša in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Oba obljubljata, da bodo naredili vse, da bi pomoč do oškodovancev prišla čim prej. Cigler Kralj je ob tem poudaril: "Že po prvih ocenah in poročilih s terena lahko rečem, da je škoda na kmetijskih posevkih pravzaprav 100-odstotna."

Vlada se je na začetku današnje seje seznanila s stanjem po včerajšnjem neurju, ki je v številnih krajih po Sloveniji povzročilo veliko škodo. Poleg škode na stanovanjskih in poslovnih objektih ter infrastrukturi je neurje ponekod povsem uničilo tudi poljščine in izjemno prizadelo kmetijstvo.

Kot so sporočili z Urada vlade za komuniciranje, bodo pristojni ministri nemudoma poiskali konkretne rešitve za pospešitev procesov od ugotavljanja in ocenjevanja škode do izplačila pomoči.

Predsednik vlade in pristojni ministri so se takoj po zaključku seje vlade odpravili v prizadete kraje, da se seznanijo s potekom odpravljanja škode in zaščito objektov pred novimi padavinami, ki so napovedane. Premier Janez Janša in minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj sta obiskala enega izmed najbolj prizadetih krajev v sredinem neurju – Komendo.

"Posledice neurja so resne. Presegajo tisto vsoto oz. delež BDP-ja, ko je državna pomoč mogoča. Potrudili se bomo, da bo do nje prišlo čim prej," je po ogledu škode dejal Janša ter ob tem dodal, da v ujmi na srečo ni bil poškodovan nihče, da pa je nastala velika materialna škoda.

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi
Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi
FOTO: Luka Kotnik

Škoda, čeprav ogromna, je sicer zaradi hitrega reagiranja vseh po njegovi oceni manjša, kot bi lahko bila. "Naučili smo se, da če se pomaga hitro, se pomaga dvojno. In to se je pokazalo tudi zdaj," je dejal in se zahvalil vsem, ki so pomagali in bodo tudi pomagali v prihodnjih dneh.

Zagotovil je tudi, da bodo naredili vse, da bodo postopki pri ocenjevanju škode in kasnejši dodelitvi pomoči čim krajši. "Vendar pa nekateri zahtevajo svoj čas, da je tudi obravnava pravična in enakopravna," je opozoril.

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Cigler Kralj: Škoda na kmetijskih posevkih 100-odstotna

Cigler Kralj se je medtem osredotočil na škodo v kmetijstvu, za katero je tudi Janša dejal, da je znatna. Zaradi vetroloma je ogromno škode tudi na gozdovih. "Že po prvih ocenah in poročilih s terena lahko povem, da je škoda na kmetijskih posevkih in ostalem pravzaprav 100-odstotna," je dejal minister ter dodal, da so na kmetijskem resorju že pristopili k ogledu in ocenjevanju ter popisu škode.

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi
Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi
FOTO: Luka Kotnik

Tudi on je zatrdil, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi bili postopki zaključeni kar se da hitro. "Vezani pa smo tudi na zakon, ki predvideva relativno dolge postopke. Naša ekipa ga bo pregledala in skušala ugotoviti, kje lahko te postopke pohitrimo, da ne bi trajalo eno leto, da bi prišlo do izplačil po teh ujmah," je dejal.

Kot prvo stvar, ki jo lahko naredijo, je napovedal, da bodo najprej močno pospešili izplačila škod za lansko leto, na srečanju evropskih ministrov za kmetijstvo in gozdarstvo v Luksemburgu pa da bodo skušali iz kmetijskega rezervnega sklada dobiti nekaj sredstev.

'Narave ne moremo spreminjati, moramo se ji prilagoditi'

Glede na vse pogostejše vremenske ekstreme, ki so posledica podnebnih sprememb, je Cigler Kralj dejal, da v kmetijstvu že tečejo projekti prilagajanja na podnebne spremembe, a da se na takšne ujme, kot je bila sredina, ne moreš pripraviti.

Spodbuja pa kmetovalce, da se poslužijo vseh preventivnih ukrepov, kot so na primer protitočne mreže. Prav tako jih poziva, naj se poslužujejo zavarovanj.

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi
Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi
FOTO: Luka Kotnik

Janša pa je dodal, da bo treba glede na vremenske ekstreme popraviti tudi nekatere standarde pri gradnjah in umeščanju v prostor. "Narave ne moreš spreminjati, moramo se ji prilagajati. Do ujem bo prihajalo, škode bodo. Mi se moramo organizirati, da bo pomoč tudi kasneje pravočasna," je dejal.

Podgoršek: Škoda je izjemna, na marsikateri njivi ni več kaj pobrati

Predsednik kmetijsko gozdarske zbornice Jože Podgoršek je dejal, da so v zbornici nemudoma pristopili k popisu škode ter na ministrstvo in vlado poslali prvi popis. "Na udaru je bila cela severna polovica Slovenije. Ta škoda je izjemna, na marsikateri njivi ni več kaj pobrati, kaj požeti," je dejal.

Na kmetijsko ministrstvo bodo dali nekaj pobud, pričakujejo pa tudi še kak slovenski ukrep, kot je na primer odpis zakupnin ter odpis prispevkov za kmetije, ki so obvezno ali prostovoljno zavarovani kot kmetje. "Tu bomo z roko v roki iskali rešitve in skušali pospešiti postopke," je dodal.

Spregovoril je tudi poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan, ki je ponovil, da v svoji karieri, v kateri je doživel že veliko, tudi žledolom, takšnega razdejanja še ni videl.

Župan Komende Jurij Kern se je medtem zahvalil vladi, ki je prepoznala, "kaj se je zgodilo v Komendi, da so prisluhnili ter bili pripravljeni pomagati". Zahvalil se je tudi civilni zaščiti, gasilcem ter gasilskim zvezam.

Poglavja:
Na vrh Minister Ekstremi Podgoršek: Škoda je izjemna, n
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KOMENTARJI52

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rogla
11. 06. 2026 17.00
Je morda kdo opazil Janševo roko v žepu?
Odgovori
0 0
robinhud
11. 06. 2026 16.59
hitro se je jj - u ponudila priložnost za ponovno ravbanje !
Odgovori
0 0
brabusednet
11. 06. 2026 16.54
A je Golob šel fizično pomagat prizadetim,kot je to Janša parkrat počel pri poplavah.Ali je spet obljubil 100 hiš na mesec.
Odgovori
+0
2 2
robinhud
11. 06. 2026 16.56
jj je moral na 6 mesečni tečaj za držanje lopate !za ravnaje in delo z lopato pa sploh ni naredi izpita !
Odgovori
-1
1 2
robinhud
11. 06. 2026 16.58
palhi je tud smeti pobiral 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣!
Odgovori
+1
1 0
krapezsaso
11. 06. 2026 16.53
Sami znalci...Janša pa se samo smeji na vseh fotkah...in on bo sedaj rešil Slovenijo in vse nas...hahahahahaha...omb, kam smo prišli...
Odgovori
+1
2 1
robinhud
11. 06. 2026 16.53
zelo verjetno da si bosta pomogala samo sebi!tako kot je to običaj na desni !
Odgovori
+1
2 1
Jernej Sekirnik
11. 06. 2026 16.51
Kolikor sem poslušal se je od nabranih milijard pomoči od nas in tujcev gradilo 100 hiš na mesec od poplav leta 2023, torej sedaj je že zgrajenih približno 3400 hiš za poplavljence. Torej smo sposobni, mar ne. Tudi to bomo zrihtal.
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+2
4 2
zibertmi
11. 06. 2026 16.48
kolikokrat se boč slikal z lopato.si kaj omenil južni ,da slabo čisti hudournike in potoke
Odgovori
-3
4 7
lokson
11. 06. 2026 16.51
Je treba po glavi malce počistiti. Pa ti spravi 5l vode, v litrsko steklenico. Brihta.
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+1
3 2
Malo_sutra
11. 06. 2026 16.41
To bo v enem mesecu zrihtano haha tako kot moj nick.
Odgovori
+1
6 5
razumi če lahko
11. 06. 2026 16.40
No , če smo pošteni ko so bile poplave je marsikateri politik iz opozicije tudi Janša poprijel za lopato medtem ko se je aktualna politika preseravala zraven Ursule in koliko jih je danes od prejšnje vlade tukaj ?!
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+8
11 3
robinhud
11. 06. 2026 16.54
samo da so fotoaparati ugasnili so lopate letele tako daleč da jih niso nikoli našli !
Odgovori
+2
2 0
krapezsaso
11. 06. 2026 16.54
Ti nisi niti malo pošten s tako izjavo...zmanipuliranc!
Odgovori
-1
0 1
SDS-NSi-Butale
11. 06. 2026 16.36
Spet je narod premalo in preslabo molil in se je bog razjezil in stresel svoj gnev nad ljudi.
Odgovori
-3
4 7
Misika1967
11. 06. 2026 16.36
Se dobro da je bil v Komendi kajti v Halozah ni nikogar blizu. To je tako kot tisti ki je napisal da je slovenijo 1000x prevozil pa se ni cul za Zetale. Tudi ta vlada je gluha in slepa.
Odgovori
-2
6 8
pietro
11. 06. 2026 16.43
ti ti revca zakompleksana
Odgovori
+0
4 4
zibertmi
11. 06. 2026 16.49
tam je verjetno premalo desnih komunistov
Odgovori
-1
1 2
Kardinal v Kristusu
11. 06. 2026 16.36
Če bi bil Golob na oblasti bi bilo veliko huje... Spomnimo se leta 2023
Odgovori
-2
4 6
Kardinal v Kristusu
11. 06. 2026 16.48
Teolog v vladi naprimer. Zvonjenje pred točo, maša za domovino ipd. Veliko se da narediti v preventivi.
Odgovori
-1
0 1
zibertmi
11. 06. 2026 16.50
se spomnimo in vidimo kaj se je poštimalo,koliko denarja so dobili iz evrope za sanacijo
Odgovori
-1
0 1
Chaparral
11. 06. 2026 16.36
No, pa da vidimo, koliko bolj bodo uspešni od prejšnje vlade. Samo ne se izgovarjat na predhodnike...
Odgovori
-1
4 5
Jernej Sekirnik
11. 06. 2026 16.22
Še dobro, da imamo super računalnik, ki nas bo rešil vseh težav poplav itd., tako pravi vrhunski menedžer! Res je vreden milijone pravijo.... Ne vem kako deluje, mogoče bo sposoben hiše cut and paste na drugo lokacijo, potem pa nazaj, ko bo nevarnosti mimo. Ali pa, če kdo razloži prosim, kako nas bo vse rešil in kdaj bo začel delovati. Golob je tako rekel, ni pa pojasnil delovanja....
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+15
20 5
zmago56
11. 06. 2026 16.27
Slabo pa je to, da je golob edini, ki ima dostop do tega računalnika in ni hotel uporabiti, ker ga je narod v opozicijo poslal.
Odgovori
+4
12 8
kunccix
11. 06. 2026 16.32
Sekirnik, bo pa vaš takoimenovani bog pomagal….
Odgovori
+1
6 5
BroNo1
11. 06. 2026 16.12
Prebiraš komentarje in se resno vprašaš o mentalnem zdravju teh ljudi?! Kolk je to enga gneva, a v bistvu so sami s seboj nezadovolnji….
Odgovori
+20
21 1
jutri bolje bo
11. 06. 2026 16.11
Ljudje, ki so jih pfozadele poplave, še danes živijo od obljub. Lažem, Golkb se je slikal z lastnikom ene hiše, katero je človek sam postavil.
Odgovori
+14
21 7
boslo
11. 06. 2026 16.12
Ni sam ampak privat podjetja iz regije
Odgovori
+19
19 0
Misika1967
11. 06. 2026 16.37
Ne pa ni res,napisi kateri ljudje pinokio.
Odgovori
-4
1 5
Lux_43
11. 06. 2026 16.09
Narave ne moreš spreminjati, moramo se ji prilagajati. - - - a dejte no ! 50 let se že opozarja na to, pa desni vladarji raje poslušate kapital, kot skupno dobro.
Odgovori
-8
11 19
Pupa73
11. 06. 2026 16.09
jap majstr bo vse zrihtal,sam mene zanima cena.Vse se da od danes na jutri,samo vprašanje je kdo kolk pokrade
Odgovori
-3
8 11
kunccix
11. 06. 2026 16.09
Ta moder pulover bo kmalu naprodaj….
Odgovori
-5
10 15
SDS-NSi-Butale
11. 06. 2026 16.37
@kunccix = Dobra hahaha
Odgovori
-2
2 4
Lux_43
11. 06. 2026 16.06
No, a si le šel tja. Sej so te množično volili tam. No, od bogatih kake pomoči ne boste dobili, ampak kvečjemu od države ! Tolk o famozni vitki državi.
Odgovori
-8
11 19
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