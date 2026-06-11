Janša v Komendi: Potrudili se bomo, da bo pomoč prišla čim prej

Vlada se je na začetku današnje seje seznanila s stanjem po včerajšnjem neurju, ki je v številnih krajih po Sloveniji povzročilo veliko škodo. Poleg škode na stanovanjskih in poslovnih objektih ter infrastrukturi je neurje ponekod povsem uničilo tudi poljščine in izjemno prizadelo kmetijstvo. Kot so sporočili z Urada vlade za komuniciranje, bodo pristojni ministri nemudoma poiskali konkretne rešitve za pospešitev procesov od ugotavljanja in ocenjevanja škode do izplačila pomoči.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi Luka Kotnik

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi Luka Kotnik

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi Luka Kotnik

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi Luka Kotnik

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi Luka Kotnik

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi Luka Kotnik

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi Luka Kotnik

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi Luka Kotnik

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi Luka Kotnik

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi Luka Kotnik



















Predsednik vlade in pristojni ministri so se takoj po zaključku seje vlade odpravili v prizadete kraje, da se seznanijo s potekom odpravljanja škode in zaščito objektov pred novimi padavinami, ki so napovedane. Premier Janez Janša in minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj sta obiskala enega izmed najbolj prizadetih krajev v sredinem neurju – Komendo. "Posledice neurja so resne. Presegajo tisto vsoto oz. delež BDP-ja, ko je državna pomoč mogoča. Potrudili se bomo, da bo do nje prišlo čim prej," je po ogledu škode dejal Janša ter ob tem dodal, da v ujmi na srečo ni bil poškodovan nihče, da pa je nastala velika materialna škoda.

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi FOTO: Luka Kotnik

Škoda, čeprav ogromna, je sicer zaradi hitrega reagiranja vseh po njegovi oceni manjša, kot bi lahko bila. "Naučili smo se, da če se pomaga hitro, se pomaga dvojno. In to se je pokazalo tudi zdaj," je dejal in se zahvalil vsem, ki so pomagali in bodo tudi pomagali v prihodnjih dneh. Zagotovil je tudi, da bodo naredili vse, da bodo postopki pri ocenjevanju škode in kasnejši dodelitvi pomoči čim krajši. "Vendar pa nekateri zahtevajo svoj čas, da je tudi obravnava pravična in enakopravna," je opozoril.

Cigler Kralj: Škoda na kmetijskih posevkih 100-odstotna

Cigler Kralj se je medtem osredotočil na škodo v kmetijstvu, za katero je tudi Janša dejal, da je znatna. Zaradi vetroloma je ogromno škode tudi na gozdovih. "Že po prvih ocenah in poročilih s terena lahko povem, da je škoda na kmetijskih posevkih in ostalem pravzaprav 100-odstotna," je dejal minister ter dodal, da so na kmetijskem resorju že pristopili k ogledu in ocenjevanju ter popisu škode.

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi FOTO: Luka Kotnik

Tudi on je zatrdil, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi bili postopki zaključeni kar se da hitro. "Vezani pa smo tudi na zakon, ki predvideva relativno dolge postopke. Naša ekipa ga bo pregledala in skušala ugotoviti, kje lahko te postopke pohitrimo, da ne bi trajalo eno leto, da bi prišlo do izplačil po teh ujmah," je dejal. Kot prvo stvar, ki jo lahko naredijo, je napovedal, da bodo najprej močno pospešili izplačila škod za lansko leto, na srečanju evropskih ministrov za kmetijstvo in gozdarstvo v Luksemburgu pa da bodo skušali iz kmetijskega rezervnega sklada dobiti nekaj sredstev.

'Narave ne moremo spreminjati, moramo se ji prilagoditi'

Glede na vse pogostejše vremenske ekstreme, ki so posledica podnebnih sprememb, je Cigler Kralj dejal, da v kmetijstvu že tečejo projekti prilagajanja na podnebne spremembe, a da se na takšne ujme, kot je bila sredina, ne moreš pripraviti. Spodbuja pa kmetovalce, da se poslužijo vseh preventivnih ukrepov, kot so na primer protitočne mreže. Prav tako jih poziva, naj se poslužujejo zavarovanj.

Janez Janša in Janez Cigler Kralj v Komendi FOTO: Luka Kotnik

Janša pa je dodal, da bo treba glede na vremenske ekstreme popraviti tudi nekatere standarde pri gradnjah in umeščanju v prostor. "Narave ne moreš spreminjati, moramo se ji prilagajati. Do ujem bo prihajalo, škode bodo. Mi se moramo organizirati, da bo pomoč tudi kasneje pravočasna," je dejal.

Podgoršek: Škoda je izjemna, na marsikateri njivi ni več kaj pobrati

Predsednik kmetijsko gozdarske zbornice Jože Podgoršek je dejal, da so v zbornici nemudoma pristopili k popisu škode ter na ministrstvo in vlado poslali prvi popis. "Na udaru je bila cela severna polovica Slovenije. Ta škoda je izjemna, na marsikateri njivi ni več kaj pobrati, kaj požeti," je dejal. Na kmetijsko ministrstvo bodo dali nekaj pobud, pričakujejo pa tudi še kak slovenski ukrep, kot je na primer odpis zakupnin ter odpis prispevkov za kmetije, ki so obvezno ali prostovoljno zavarovani kot kmetje. "Tu bomo z roko v roki iskali rešitve in skušali pospešiti postopke," je dodal.