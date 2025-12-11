V SDS in NSi opozarjajo na ukinjanje volišč v podeželskih krajih

Prvak SDS Janez Janša je uvodoma spomnil, da je bilo ob plebiscitu o samostojnosti v Sloveniji manj kot 1,4 milijona volilnih upravičencev, ki so volili na približno 4130 voliščih. Danes ima volilno pravico skoraj 1,7 milijona volivcev, volišč pa je manj kot 3000.

"To pomeni, da izvajanje ustavno zagotovljene volilne pravice ni enako dostopno tistemu, ki ima v Ljubljani do volišča sto ali dvesto metrov, kot nekomu v podeželskih okrajih, kjer je lahko do volišča pet, deset ali več kilometrov," ugotavlja.

Spomnil je, da se je ukinjanje volišč dogajalo v več valih. Prvi val je nastopil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, drugi pa po letu 2011. Večina, skoraj 800 volišč, je bila ukinjenih do leta 2011, po tem letu pa še več kot 400, je nanizal. Ob tem v ljubljanskih volilnih okrajih skoraj ni bilo ukinjenih volišč, medtem ko je bilo v nekaterih podeželskih okrajih ukinjenih tudi polovica volišč, pogosto tam, kjer ni urejenega javnega prevoza, je izpostavil.

To se po njegovem odraža tudi na volilni udeležbi, predvsem na državnozborskih volitvah. "V ljubljanskih okrajih je volilna udeležba velikokrat tudi 20 odstotkov višja kot v podeželskih, še posebej v 7. in 8. volilni enoti," ugotavlja prvak opozicije.