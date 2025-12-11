Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

V SDS in NSi opozarjajo na ukinjanje volišč v podeželskih krajih

Ljubljana, 11. 12. 2025 16.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
45

Stranki SDS in NSi opozarjata na problematiko zmanjševanja števila volišč v Sloveniji. To je najbolj prizadelo podeželske volilne okraje, pravijo. Pristojne pozivajo, naj zagotovijo, da se volišča vrnejo na podeželje, saj je treba vsem volivcem zagotoviti enakost volilne pravice.

Prvak SDS Janez Janša je uvodoma spomnil, da je bilo ob plebiscitu o samostojnosti v Sloveniji manj kot 1,4 milijona volilnih upravičencev, ki so volili na približno 4130 voliščih. Danes ima volilno pravico skoraj 1,7 milijona volivcev, volišč pa je manj kot 3000.

"To pomeni, da izvajanje ustavno zagotovljene volilne pravice ni enako dostopno tistemu, ki ima v Ljubljani do volišča sto ali dvesto metrov, kot nekomu v podeželskih okrajih, kjer je lahko do volišča pet, deset ali več kilometrov," ugotavlja.

Spomnil je, da se je ukinjanje volišč dogajalo v več valih. Prvi val je nastopil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, drugi pa po letu 2011. Večina, skoraj 800 volišč, je bila ukinjenih do leta 2011, po tem letu pa še več kot 400, je nanizal. Ob tem v ljubljanskih volilnih okrajih skoraj ni bilo ukinjenih volišč, medtem ko je bilo v nekaterih podeželskih okrajih ukinjenih tudi polovica volišč, pogosto tam, kjer ni urejenega javnega prevoza, je izpostavil.

To se po njegovem odraža tudi na volilni udeležbi, predvsem na državnozborskih volitvah. "V ljubljanskih okrajih je volilna udeležba velikokrat tudi 20 odstotkov višja kot v podeželskih, še posebej v 7. in 8. volilni enoti," ugotavlja prvak opozicije.

Zemljevid ukinjenih volišč, ki so ga pripravili v stranki SDS.
Zemljevid ukinjenih volišč, ki so ga pripravili v stranki SDS. FOTO: SDS

Razloge zato vidi tudi v ureditvi, po kateri so lahko predsedniki okrajnih volilnih komisij le sodniki, ki opravljajo sodniško službo. "Očitno je, da je preko tega omrežja prihajajo tudi do signalov, preko katerih so se potem ukinjala volišča," ugotavlja Janša.

Enakost volilne pravice mora biti zagotovljena vsem, zato v SDS na Državno volilno komisijo in na vse tiste, ki odločajo v okrajnih volilnih komisijah, naslavljajo poziv, da naredijo vse, da se volišča na podeželju vrnejo. Dokler enakost volilne pravice, kar zadeva dostop do volišč, ne bo zagotovljena, po njegovem težko govorimo o poštenih volitvah.

Vrtovec: 'Slovenija ni le Ljubljana in Maribor'

Pozivu SDS se pridružujejo v stranki NSi. "Z ukinitvijo in z združevanjem volišč ljudem onemogočamo udeležbo na volitvah. To se žal sistematično dogaja že daljše časovno obdobje," ugotavlja predsednik stranke Jernej Vrtovec. V stranki poudarjajo, da Slovenija ni le Ljubljana in Maribor, ampak tudi slovensko podeželje."Vsak ima pravico, da gre enakopravno na volišče in voli," je poudaril.

Po mnenju Vrtovca bi morali strmeti k temu, da imamo čim več volišč, v praksi združevanja in ukinjanja volišč pa vidi simptom časa, "ko želi tudi vlada prek nadzornih institucij pravne države vplivati na potek dogodkov pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami."

Po mnenju Vrtovca bi morali biti skupen interes vseh političnih strank, da imajo ljudje enakopravno možnost udeležbe na volitvah, zato k pozivu za ohranitev oziroma povrnitev volišč na slovenskem podeželju poziva tudi ostale politične stranke.

volišča sds nsi volitve
Naslednji članek

Po hujši poškodbi se je vrnil med najboljše na svetu

Naslednji članek

ESS se zaradi vladnih kršitev ni opredelil do predlagane udeležbe delavcev pri dobičku

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vera in Bog
11. 12. 2025 17.18
Mislim da je res zelo dobro, če pride desnica ampak bi morala priti dobra ne kakšni taki negativci
ODGOVORI
0 0
flojdi
11. 12. 2025 17.15
??ja porka..gdaj se bo pa lohk volilo od doma zdigitilizirano al kakože
ODGOVORI
0 0
Bananistanec
11. 12. 2025 17.11
+1
Pa koga briga če na podeželju nima volišča, ki ga rabi nekaj krat na leto, če pa ni trgovine, pošte, zdravstvenega doma ali bencinske črpalke ...., ki so bolj življensko pomembne
ODGOVORI
1 0
tamiflu
11. 12. 2025 17.07
+0
volilne skrinjice v vsako cerkev, kapelico, fajmoštri bodo pa volilna komisija. edino tako lahko zagotovijo pacientu še en mandat
ODGOVORI
1 1
Vera in Bog
11. 12. 2025 17.03
+1
Ne vem kaj je treba to podežje skoz omenjat. Sej razvita družba je v mestih, samo vrednot nimajo
ODGOVORI
2 1
JApajaDAja
11. 12. 2025 17.02
-1
mesta naj kasirajo, periferija pa naj zagotavlja financiranje...pravijo pri slobodanih..,,
ODGOVORI
1 2
Pujček
11. 12. 2025 17.01
+2
Konec koncev je vseeno, če je Janša. Uničil je hrbtenico slo gospodarstva, cerkvenim poštenjakom je vrnil tudi tisto kaj ni bilo njihovo, la še nekaj sto milijonov so pustili za sabo. Slep je kdor se s SDS ukvarja, Kranjec moj mu osle kaže...
ODGOVORI
3 1
Vera in Bog
11. 12. 2025 17.00
-4
Sds je itak leva stranka ampak vseeno bolje kot Golob očitno.
ODGOVORI
0 4
Pamir
11. 12. 2025 17.05
+1
Očitno zakaj? Rezultati janšaja?
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
11. 12. 2025 17.07
Hitreje smo napredovali več denarja je bilo.
ODGOVORI
0 0
Pamir
11. 12. 2025 17.16
Kateri napredek je janšaj naredil? Več denarja? misliš na puf 10 milijard eur v zadnji janšajevi vladi? Vtipkaj dolg Slovenije po letih.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
11. 12. 2025 17.17
Dvignile bi se plače, pomoč so dobivala podjetja.
ODGOVORI
0 0
Vera in Bog
11. 12. 2025 17.19
Pamire kot vemo je Janša dobro gospodaril. Sej se Golob ni nič pritožil ko je vlado prevzel
ODGOVORI
0 0
kunccix
11. 12. 2025 16.59
+5
Se bojim, da je hojs v nizkem štartu proti vodnem topu, da ponavno napade nas SLOVENCE!
ODGOVORI
6 1
lokson
11. 12. 2025 16.53
+5
Neverjetna aktivacija mešalcev megle. Res ste ubogi na umu.
ODGOVORI
5 0
Vera in Bog
11. 12. 2025 16.51
+1
Kar je res je res. Desnica bolj dvigne standard, če pogledamo da je bil Janša Fdvjevec, kaj če bi bil res pravi desničar?
ODGOVORI
3 2
Vera in Bog
11. 12. 2025 16.48
+1
Očitno res priglhaja desnica. Bodo spet boni za spanje v kevdru?
ODGOVORI
5 4
janez horvat
11. 12. 2025 16.55
-1
Je Janša ustvari kovid in odrejal ukrepe po vsem svetu?
ODGOVORI
2 3
Vera in Bog
11. 12. 2025 16.59
+4
Ni ga ustvaril, je pa prevzel to pokvarjeno vlogo
ODGOVORI
5 1
ImamLastnoMnenje
11. 12. 2025 16.48
+1
Črni desnuharji imajo več podpore med neizobraženimi, nerazgledanimi prodajalci dela svojih rok s podeželja, ki so lažje vodljivi in katerim lažje prodajajo svoje nebuloze. Najraje bi videli, da bi volilna komisija obiskala vsakega posebej, da bi imeli manj stroškov s prevažanjem na volišča...Na referendume so speljali vse svoje podpornike. Sedaj vidijo, koliko jih je in da bo to za državnozborske volitve premalo in že iščejo zarote in izgovore.....
ODGOVORI
7 6
Vera in Bog
11. 12. 2025 16.47
+4
Kaj bi brez SdS in Nsi 🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 2
Veščec
11. 12. 2025 16.46
+2
vrnite vaška volišča v gostilne.tok ma država neki od tega pa tut birt k te postreže s kavico al pa špricerjem.vsi zadovolni,pa to
ODGOVORI
2 0
a.kralj1994
11. 12. 2025 16.40
+6
hahahahahahaha...Janšo skrbi, da ne bo imel dovolj glasov...ker zanj itak (tako, kot za vse desničarje po svetu) glasujejo neizobraženi, slabo izobraženi in kmetje....hahahahahahahaha
ODGOVORI
9 3
IQ152
11. 12. 2025 16.39
+7
Pravilno, da se jih ukinja. Tako se zmanjšuje nepotrebne stroške, da ne omenjam stroškov, ki so nam jih povzročile desne stranke z referendumi. Strošek le tega naj v bodoče nosi organizator referenduma in ga plača v celoti.
ODGOVORI
9 2
Misika1967
11. 12. 2025 16.39
+8
Sds in nsi kljukci so se zaradi volitev spomnili podezelja. Drugace tam nekateri se nimajo vode da o cestah sploh ne govorim. Podezelja se spomnijo samo pred volitvami. Ne nasedajte prevarantom,ko bodo za vas kaj naredili potem se naj oglasajo.
ODGOVORI
11 3
flojdi
11. 12. 2025 17.18
.so pri nas .brez elektrike.z generatorjem in deževnico.
ODGOVORI
0 0
Nace Štremljasti
11. 12. 2025 16.38
+7
a jih bodo dali v cerkve,farovže,semenišča to bi desnuharjem šlo v plus bi kar nune pa fajmoštri volili ane
ODGOVORI
10 3
proofreader
11. 12. 2025 16.36
-2
Česa se skrajni levičarji bojijo?
ODGOVORI
7 9
Vojko Kos
11. 12. 2025 16.59
+4
Kdo je levičar?!
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385