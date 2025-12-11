V SDS in NSi opozarjajo na ukinjanje volišč v podeželskih krajih

Prvak SDS Janez Janša je uvodoma spomnil, da je bilo ob plebiscitu o samostojnosti v Sloveniji manj kot 1,4 milijona volilnih upravičencev, ki so volili na približno 4130 voliščih. Danes ima volilno pravico skoraj 1,7 milijona volivcev, volišč pa je manj kot 3000.
"To pomeni, da izvajanje ustavno zagotovljene volilne pravice ni enako dostopno tistemu, ki ima v Ljubljani do volišča sto ali dvesto metrov, kot nekomu v podeželskih okrajih, kjer je lahko do volišča pet, deset ali več kilometrov," ugotavlja.
Spomnil je, da se je ukinjanje volišč dogajalo v več valih. Prvi val je nastopil v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, drugi pa po letu 2011. Večina, skoraj 800 volišč, je bila ukinjenih do leta 2011, po tem letu pa še več kot 400, je nanizal. Ob tem v ljubljanskih volilnih okrajih skoraj ni bilo ukinjenih volišč, medtem ko je bilo v nekaterih podeželskih okrajih ukinjenih tudi polovica volišč, pogosto tam, kjer ni urejenega javnega prevoza, je izpostavil.
To se po njegovem odraža tudi na volilni udeležbi, predvsem na državnozborskih volitvah. "V ljubljanskih okrajih je volilna udeležba velikokrat tudi 20 odstotkov višja kot v podeželskih, še posebej v 7. in 8. volilni enoti," ugotavlja prvak opozicije.
Razloge zato vidi tudi v ureditvi, po kateri so lahko predsedniki okrajnih volilnih komisij le sodniki, ki opravljajo sodniško službo. "Očitno je, da je preko tega omrežja prihajajo tudi do signalov, preko katerih so se potem ukinjala volišča," ugotavlja Janša.
Enakost volilne pravice mora biti zagotovljena vsem, zato v SDS na Državno volilno komisijo in na vse tiste, ki odločajo v okrajnih volilnih komisijah, naslavljajo poziv, da naredijo vse, da se volišča na podeželju vrnejo. Dokler enakost volilne pravice, kar zadeva dostop do volišč, ne bo zagotovljena, po njegovem težko govorimo o poštenih volitvah.
Vrtovec: 'Slovenija ni le Ljubljana in Maribor'
Pozivu SDS se pridružujejo v stranki NSi. "Z ukinitvijo in z združevanjem volišč ljudem onemogočamo udeležbo na volitvah. To se žal sistematično dogaja že daljše časovno obdobje," ugotavlja predsednik stranke Jernej Vrtovec. V stranki poudarjajo, da Slovenija ni le Ljubljana in Maribor, ampak tudi slovensko podeželje."Vsak ima pravico, da gre enakopravno na volišče in voli," je poudaril.
Po mnenju Vrtovca bi morali strmeti k temu, da imamo čim več volišč, v praksi združevanja in ukinjanja volišč pa vidi simptom časa, "ko želi tudi vlada prek nadzornih institucij pravne države vplivati na potek dogodkov pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami."
Po mnenju Vrtovca bi morali biti skupen interes vseh političnih strank, da imajo ljudje enakopravno možnost udeležbe na volitvah, zato k pozivu za ohranitev oziroma povrnitev volišč na slovenskem podeželju poziva tudi ostale politične stranke.
