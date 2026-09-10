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Slovenija

Janša v ponedeljek na sedežu Nata z Ruttejem

Ljubljana/Bruselj, 10. 09. 2026 15.20 pred 56 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA Ne.M.
Janez Janša po seji vlade

Premier Janez Janša bo v ponedeljek na obisku na sedežu zveze Nato v Bruslju, kjer se bo srečal z generalnim sekretarjem Markom Ruttejem, so sporočili iz Nata. Janša je po seji vlade izjavil, da "če kdaj, potem Slovenija danes potrebuje to zavezništvo", zato ker svet ni tak, kot bi si želeli.

Janša se bo na pogovorih pri Rutteju v Bruslju mudil prvič, odkar je maja vnovič zasedel položaj predsednika vlade. Voditelja sta se sicer od takrat med drugim srečala na julijskem vrhu Nata v Ankari.

Ena od osrednjih tem vrha je bilo povečanje proračunskih izdatkov za obrambo, kjer bo Slovenija glede na ocene zavezništva letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Premier Janša je sicer v Ankari zagotovil, da bo Slovenija odslej v Natu držala besedo, ob tem pa opozoril, da vsega, kar je obljubila prejšnja vlada, ne bo mogoče izpolniti v letošnjem letu, saj da ima država tudi druge prioritete.

Zastava Nata
Zastava Nata
FOTO: Profimedia

Vojaška pomoč Ukrajini

Bo pa Slovenija obrambne izdatke letos nekoliko zvišala na račun vojaške pomoči Ukrajini v okviru Natove pobude PURL, v okviru katere bo za dobavo ameriške opreme Kijevu namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je napovedal Janša, ki je sredi julija tudi obiskal Kijev, kjer se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine v boju proti ruski agresiji, sedanja vlada pa je že večkrat zagotovila nadaljnjo polno podporo napadeni državi.

Vlada je sicer na današnji seji sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna. Glede na objavljen razrez proračunskih izdatkov sta ministrstvo za obrambo ter finančno ministrstvo med proračunskimi porabniki, ki se jim sredstva najbolj povečujejo.

'Obrambo potrebujemo zaradi nas'

Janša je danes po seji vlade na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju zatrdil, da "obrambe ne potrebujemo zaradi Nata, ampak zaradi nas".

Dodal je, da so na račun slovenskega članstva v Natu obrambni izdatki države nižji. "Predstavljajte si, da bi morali v tem času, ko se vsi bojijo balističnih raket pa nove generacije dronov, sami graditi balistično obrambo. Nimamo teh kapacitet. Lahko bi samo kot včasih, ko so molili za dež, mi molili, da ne bo raket. Če kdaj, potem Slovenija danes potrebuje to zavezništvo, zato ker, kot rečeno, svet ni tak, kot bi si ga želeli," je pojasnil Janša.

Morebiten obisk Janše na evropskih institucijah v Bruslju zaenkrat ni napovedan.

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KOMENTARJI5

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Slavko BabIč
10. 09. 2026 16.19
Kaj se bosta pogovarjala? A koliko bomo financirali v naslednjih 3 mesecih nacukrajino iz Sloveije! 250 ali 350 milijonov evrčkov?
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+1
1 0
Hudi časi
10. 09. 2026 16.13
"da vsega, kar je obljubila prejšnja vlada, ne bo mogoče izpolniti v letošnjem letu" A ni on obljubil 5% BDP za NATO?
Odgovori
-1
0 1
Rock8
10. 09. 2026 15.51
A zdej se bo dobival s tistim priliznjencem,a zdaj bomo denar še bolj zapravljal,fuj
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+3
4 1
bozo1984
10. 09. 2026 15.36
Slovenija se naj briga za sebe in se ne vmesava v zadeve med Rusijo in Ukrajino,saj tudi Ukrajina nonstop napada Rusijo,torej je enako kriva.
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+1
4 3
Hudi časi
10. 09. 2026 16.13
Dajte znova prebrati, kar ste napisali in se zamislite.
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0 0
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