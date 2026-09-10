Janša v ponedeljek na sedežu Nata z Ruttejem

Janša se bo na pogovorih pri Rutteju v Bruslju mudil prvič, odkar je maja vnovič zasedel položaj predsednika vlade. Voditelja sta se sicer od takrat med drugim srečala na julijskem vrhu Nata v Ankari. Ena od osrednjih tem vrha je bilo povečanje proračunskih izdatkov za obrambo, kjer bo Slovenija glede na ocene zavezništva letos edina članica Nata, ki bo za temeljne obrambne potrebe namenila manj kot dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP). Premier Janša je sicer v Ankari zagotovil, da bo Slovenija odslej v Natu držala besedo, ob tem pa opozoril, da vsega, kar je obljubila prejšnja vlada, ne bo mogoče izpolniti v letošnjem letu, saj da ima država tudi druge prioritete.

Zastava Nata FOTO: Profimedia

Vojaška pomoč Ukrajini

Bo pa Slovenija obrambne izdatke letos nekoliko zvišala na račun vojaške pomoči Ukrajini v okviru Natove pobude PURL, v okviru katere bo za dobavo ameriške opreme Kijevu namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je napovedal Janša, ki je sredi julija tudi obiskal Kijev, kjer se je srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Slovenija ostaja trdna podpornica Ukrajine v boju proti ruski agresiji, sedanja vlada pa je že večkrat zagotovila nadaljnjo polno podporo napadeni državi. Vlada je sicer na današnji seji sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna. Glede na objavljen razrez proračunskih izdatkov sta ministrstvo za obrambo ter finančno ministrstvo med proračunskimi porabniki, ki se jim sredstva najbolj povečujejo.

'Obrambo potrebujemo zaradi nas'