Slovenija

Janša: Vsako kosilo je treba enkrat plačati

Ljubljana, 02. 10. 2025 22.27 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
24UR ZVEČER , T.H.
Kako na zahtevo za preiskavo zoper predsednika vlade gleda predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša? Zakaj je proti uvedbi obvezne božičnice, kaj pravi na idejo premierja Roberta Goloba, da božičnica ne bi bila obvezna, če bi se ji odpovedali zaposleni v podjetju? Gre pri predlogu SDS za dvig splošne dohodninske olajšave, ki bi ljudem več prinesel v denarnice, za nabiranje volilnih glasov pred volitvami? Ali je Anže Logar njegov skriti adut za sestavo desnosredinske vlade po volitvah? Prvak opozicije je bil gost tokratne oddaje.

Janez Janša je v prvem odzivu na današnjo novico zapisal, da tožilstvo z zahtevo za sodno preiskavo zoper premierja Roberta Goloba dramo zgolj zavlačuje in drži Goloba v šahu.

Preberi še V zadevi Bobnar vložili zahtevo za sodno preiskavo. Golobov odvetnik: Neutemeljena odločitev

"Če je tožilstvo presodilo, da obstaja utemeljen sum, potem bi moralo vložiti neposredno obtožnico, ker je vse pravzaprav že dokazano. Obtožba je bila s strani nekdanje ministrice Bobnarjeve javno že izrečena, predsednik vlade jo je javno potrdil in nazaj namočil seveda ministrico, tako da ne vem, kaj je tukaj treba preiskovati. Ljudje so bili odpuščeni, posledice teh dejanj so torej tudi znane," je nato zvečer dejal v našem studiu in ob tem spomnil na zadevo Patria.

Janez Janša v studiu oddaje 24UR ZVEČER
Janez Janša v studiu oddaje 24UR ZVEČER FOTO: POP TV

Izpostavil je, da za Golobom ni dolgotrajne politične kariere, ampak pravi, da je predsednik vlade zato, "ker ga je neko ozadje izbralo, ga sforsiralo". Zdaj pa je, tako Janša, to ozadje očitno presodilo, da je treba pretočiti glasove k stranki Vladimirja Prebiliča, ki nastaja. "Vse gre po scenariju," meni. 

Bi moral Golob po njegovem mnenju odstopiti? "Če bi gospod Golob danes ali jutri odstopil, potem naslednjo uro nihče več ne bi govoril o tej zadevi za sodno preiskavo, sicer se bo to mlelo. Pa še mogoče bi prehitel ustanovitev Prebiličeve stranke, glavnega konkurenta. 

Če bi Golob odstopil, bi "najbrž prvič dokazal, da samostojno nastopa v tej politični areni, da ni več podložen tistim, ki ga posadijo na stolček na Ljubljanskem gradu in mu naročajo, kaj naj naredi," odgovarja Janša.

O božičnici in plačah

Ena najbolj vročih tem te dni je sicer uvedba obvezne božičnice. Janša pravi, da v SDS absolutno podpirajo čim višjo božičnico - tam, kjer se lahko izplača iz denarja, ki obstaja. So pa proti temu, da se "izplačuje denar, ki ga ni, in se zaradi tega zadolžujejo prihodnje generacije in se poslabšuje položaj podjetij ali države". Podprli bi tudi božičnico v javnem sektorju oziroma državni administraciji, "takoj ko bo Golob v DZ prinesel podatke, da imamo presežke v proračunu ali pa da ima vsaj proračun izravnan". "Vsako kosilo je treba enkrat plačati," je opozoril.

Preberi še Golob o božičnici: Zaposleni se ji bodo lahko odpovedali, da ne bi potopila podjetja

Predlog Goloba, ki je v naši torkovi oddaji dejal, da bi se zaposleni božičnici lahko tudi odpovedali v korist podjetja, se Janši zdi neizvedljiv: "Kako boste pa naredili to glasovanje in to odločanje?" se je vprašal.

Kmalu za tem, ko je Golob predlagal uvedbo obvezne božičnice, je SDS prišla s predlogom za dvig splošne olajšave pri dohodninski lestvici. "Splošna davčna olajšava kot inštrument za to, da se neto plače povečajo, je najbolj eleganten model za razbremenitev plač,"  vztraja Janša.

Se Anžeta Logarja boji ali imata skrit dogovor o oblikovanju vlade? "Gospod Logar bi lahko pripomogel k temu cilju samo, če bi pobiral glasove na levi, ampak on jih tam ne pobira," je Janša dejal, da tudi po njihovi raziskavi v volilnih okrajih Logar dobiva glasove izključno na škodo SDS in NSi. "Zato je gospod Logar enak projekt kot je bil projekt Virant, se pravi nekaj, kar škodi," odgovarja Janša.

Celoten pogovor s prvakom opozicije o božičnici, razbremenitvi plač, proračunu, dolgotrajni oskrbi, Golobu, Logarju in Prebiliču ter prihajajočih volitvah, si lahko ogledate v priloženem videoposnetku zgoraj. 

janša SDS opozicija božičnica volitve
Parašportniki: dokaz, da omejitev ni

