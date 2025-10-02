Janša: Vsako kosilo je treba enkrat plačati

Kako na zahtevo za preiskavo zoper predsednika vlade gleda predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša? Zakaj je proti uvedbi obvezne božičnice, kaj pravi na idejo premierja Roberta Goloba, da božičnica ne bi bila obvezna, če bi se ji odpovedali zaposleni v podjetju? Gre pri predlogu SDS za dvig splošne dohodninske olajšave, ki bi ljudem več prinesel v denarnice, za nabiranje volilnih glasov pred volitvami? Ali je Anže Logar njegov skriti adut za sestavo desnosredinske vlade po volitvah? Prvak opozicije je bil gost tokratne oddaje.

Janez Janša je v prvem odzivu na današnjo novico zapisal, da tožilstvo z zahtevo za sodno preiskavo zoper premierja Roberta Goloba dramo zgolj zavlačuje in drži Goloba v šahu.

"Če je tožilstvo presodilo, da obstaja utemeljen sum, potem bi moralo vložiti neposredno obtožnico, ker je vse pravzaprav že dokazano. Obtožba je bila s strani nekdanje ministrice Bobnarjeve javno že izrečena, predsednik vlade jo je javno potrdil in nazaj namočil seveda ministrico, tako da ne vem, kaj je tukaj treba preiskovati. Ljudje so bili odpuščeni, posledice teh dejanj so torej tudi znane," je nato zvečer dejal v našem studiu in ob tem spomnil na zadevo Patria.

Janez Janša v studiu oddaje 24UR ZVEČER FOTO: POP TV icon-expand

Izpostavil je, da za Golobom ni dolgotrajne politične kariere, ampak pravi, da je predsednik vlade zato, "ker ga je neko ozadje izbralo, ga sforsiralo". Zdaj pa je, tako Janša, to ozadje očitno presodilo, da je treba pretočiti glasove k stranki Vladimirja Prebiliča, ki nastaja. "Vse gre po scenariju," meni. Bi moral Golob po njegovem mnenju odstopiti? "Če bi gospod Golob danes ali jutri odstopil, potem naslednjo uro nihče več ne bi govoril o tej zadevi za sodno preiskavo, sicer se bo to mlelo. Pa še mogoče bi prehitel ustanovitev Prebiličeve stranke, glavnega konkurenta. Če bi Golob odstopil, bi "najbrž prvič dokazal, da samostojno nastopa v tej politični areni, da ni več podložen tistim, ki ga posadijo na stolček na Ljubljanskem gradu in mu naročajo, kaj naj naredi," odgovarja Janša.

O božičnici in plačah

Ena najbolj vročih tem te dni je sicer uvedba obvezne božičnice. Janša pravi, da v SDS absolutno podpirajo čim višjo božičnico - tam, kjer se lahko izplača iz denarja, ki obstaja. So pa proti temu, da se "izplačuje denar, ki ga ni, in se zaradi tega zadolžujejo prihodnje generacije in se poslabšuje položaj podjetij ali države". Podprli bi tudi božičnico v javnem sektorju oziroma državni administraciji, "takoj ko bo Golob v DZ prinesel podatke, da imamo presežke v proračunu ali pa da ima vsaj proračun izravnan". "Vsako kosilo je treba enkrat plačati," je opozoril.