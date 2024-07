Janša: 'Vse delamo za to, da bi bile čim prej predčasne volitve'

Športne igre, druženje in politika. To so tri nepogrešljive stalnice vsakoletnega poletnega tabora SDS v Bovcu. Obiskovalci so med drugim povedali: "Je desnica še zmer boljša kot levica. Vsaj pošten delamo. Oni pa skos kradejo." Drugi so poudarili, da na srečanje pridejo vsako leto.

"Nisem prvič. Jaz sem v bistvu shodila, moji prvi koraki v življenju so bili na taboru SDS-a, leta 96," je povedala evropska poslanka Zala Tomašič.

Nekatere stojnice so predstavljale in ponujale lokalne specialitete iz vse države, druge so bile tam za unovčevanje političnega kapitala. Majice z logotipi so prodajali po 20 evrov.

Več tisoč podpornikov, po besedah organizatorjev celo rekordnih 10 tisoč, je tudi letos pozorno prisluhnilo in zaploskalo dolgoletnemu šefu stranke in njegovi politični prognozi. "Je v interesu celotne Slovenije, našega razvoja, da je ta žalostni plešoči svobodni mandat čim krajši. In kar se tiče SDS, delamo na tem, da bodo čim prej predčasne volitve," je dejal Janez Janša.