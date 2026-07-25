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Slovenija

Janša: Vseh stvari ne bomo mogli premakniti čez noč, a trende lahko spremenimo

Bovec, 25. 07. 2026 15.31 pred 55 minutami 3 min branja 63

Avtor:
STA K.H.
Srečanje članstva SDS v Bovcu

Prvak SDS in premier Janez Janša je na srečanju članstva v Bovcu ocenil, da so za njimi pestri meseci. Takšni bodo ob lokalnih volitvah in referendumih tudi prihodnji. V luči tega je pozval h krepitvi članstva. Med ključnimi izzivi vlade je izpostavil področje demografije. Kot je zagotovil, je ekipa SDS garant za spremembe, a vse ne bo šlo čez noč.

Janez Janša se je v osrednjem nagovoru tradicionalnega srečanja občinskih odborov ob začetku letnega tabora stranke zahvalil vsem, ki so v zadnjih letih in mesecih delali za krepitev stranke. Ta je namreč po njegovih besedah ključna.

Premier se je v svojem govoru sprehodil skozi delo, ki jih čaka. Kot je dejal, ima ministrska ekipa na svojih ramenih odgovornost, da stvari premika naprej. Pri tem je kot ključni izziv države izpostavil področje demografije, ki po njegovih besedah presega "ene volitve, mandat ene vlade, politične ločnice, je izziv, ki ga lahko strnemo v vprašanje, kaj bo v prihodnosti z našo domovino". Kot je poudaril, namreč domovina niso le lepote narave, pač pa ljudje.

Prav SDS pa je tista sila v Sloveniji, ki deli skrb za to področje, je zatrdil. "Mi smo nadaljevanje tega, kar je Slovenijo ali pa Slovence ohranilo kot narod in ga na koncu pred tremi desetletji in pol vzpostavilo kot nacijo z lastno državo," je prepričan.

Ocenil je tudi, da lahko tako na tem področju, kot tudi na nekaterih drugih, trende trajno spremenijo. Poudaril je tudi, da je zmotno prepričanje morda mnogih danes zbranih v Bovcu, da bodo po tem, ko jim je uspelo sestaviti vladi, vse "čisto enostavno". "Nekatere stvari ne bodo šle čez noč, jih pa lahko spremenimo," je ocenil.

Pri tem pa so po njegovem videnju soočeni s poskusi, da se ključno določilo iz ustave, da ima oblast v Sloveniji ljudstvo, "relativizira in se odločanje prenese drugam, v kroge, ki so zaščiteni, za katere zakoni ne veljajo, ki so nedotakljivi".

V takšni luči vidi tudi zadnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je presodila, da je zakon o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki je v mandatu prejšnje vlade prinesel nov način upravljanja javnega zavoda, v skladu z ustavo. Vsebino te odločbe ustavnega sodišča je namreč po Janševem prepričanju razumeti tako, da je nad oblastjo ljudstva oblast neizvoljenih.

Ob tem se je Janša obregnil ob sredstva, ki jih s s prispevkom državljanov letno pridobi RTVS in jih primerjal s sredstvi, namenjenimi osrednji znanstveni raziskovalni instituciji. "Ko je propaganda depolitizirane institucije vredna še enkrat več kot tisto najbolj bazično in pomembno znanstvenoraziskovalno delo, je jasno, da gremo v napačno smer," je bil kritičen.

V govoru se je dotaknil tudi drugega aktualnega političnega dogajanja. Med drugim je prvič komentiral afero s podjetjem Progros in neplačane obveznosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. V zgodbi gre sicer po njegovem mnenju za napačne stvari, če te držijo. "Ampak v primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost," meni. Zato to po njegovih besedah ni novica za prve minute osrednjih poročil, pač pa bi na to mesto bolj sodilo, da interventni zakon ne stopi v veljavo že dva meseca in če ustavno sodišče o dopustnosti referenduma o njem ne bo odločilo kmalu, lahko to potencialno za dlje časa blokira oz. zavira zakonodajo, ki jo načrtujejo.

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V sklepnem delu govora je Janša pogled usmeril v priprave na lokalne volitve in pozval h krepitvi članstva. Edina garancija, da bo "slovenska barka plula v pravo smer", je, da se politična sila, zbrana v Bovcu, še bolj okrepi, je dejal. "Ni popuščanja, svoboda Sloveniji," je pozval več tisoč zbranih na srečanju danes največje vladne stranke.

Tega se sicer ob članih in podpornikih SDS udeležuje tudi več prepoznavnih obrazov stranke, med njimi poslanci in člani ministrske ekipe.

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KOMENTARJI63

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Vera in Bog
25. 07. 2026 16.39
Janša ko bi bil ti desničar, bi bilo vse povsem drugače. Tako pa neko cincanje najbrž tud sam ne ve kam sploh spada.
Odgovori
0 0
Pujček
25. 07. 2026 16.38
Klukcov pikinik.
Odgovori
0 0
laky71
25. 07. 2026 16.35
Jajo ti si zguba za človeštvo, kradel boš kot vedno
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+2
2 0
Potouceni kramoh
25. 07. 2026 16.34
Ta zbrana kvazi elita in elita bo uničila Slovenijo materialno do konca.Njihov moralni zlom se pa ravno dogaja.Revanšisti,hujskači in kleropokvarjenci.
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+2
3 1
Vera in Bog
25. 07. 2026 16.35
Kje si bil zadnja 4 leta ????
Odgovori
0 0
Vera in Bog
25. 07. 2026 16.34
A ženska je tudi čist sprana prava desničarka?
Odgovori
+0
2 2
zavetnik
25. 07. 2026 16.29
Če si že tako pameten povej če se sprejemajo zakoni preden se sestavi vlada ker si prelagaš odgovornost na drugega zdaj pa pametuješ pokliči kurza naj ti da nasvet saj ima izraelski sistem prisluškovanja
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+2
3 1
Vera in Bog
25. 07. 2026 16.28
O Golobu vse najslabse sploh ni za komentirat. Janša pa dobra trojka 🤣🤣🤣
Odgovori
-1
0 1
Brus1234
25. 07. 2026 16.25
Janša, ti boš pristavil samo svojo denarnico, to je vse kar ti gre!!
Odgovori
+0
2 2
Vera in Bog
25. 07. 2026 16.29
Ti kar svoje bisere poglej !
Odgovori
+1
1 0
Bonaventura
25. 07. 2026 16.25
nedotakljivih 10% ljudje bodo obravnavani kot vsi ostali...ni popuščanja...bravo JJ....
Odgovori
+0
2 2
Infiltrator
25. 07. 2026 16.22
Same obljube so jih ,še slabše kot prejšnji in še bolj korupativni!....
Odgovori
+6
6 0
Geres
25. 07. 2026 16.19
E, moj Bc, kaj ti je tega treba…
Odgovori
+1
1 0
Vera in Bog
25. 07. 2026 16.17
Janša je kar je ampak proti Goobu je pa profesor. Kako ga je ukanil v kozji rog !
Odgovori
-3
5 8
Slovenska pomlad
25. 07. 2026 16.17
Ubogi starček,zataknil se je v letu 91
Odgovori
+1
6 5
2mt8
25. 07. 2026 16.21
Veš koliko je na levici takšnih, ki so e zataknili med 1945 in 1990?
Odgovori
-3
2 5
PridiNaVIDMAX
25. 07. 2026 16.17
ŽIVEL JANEZ JANŠA!!! GREMO NAPREJ SLOVENIJA SREČNO!!
Odgovori
-1
4 5
baldahin
25. 07. 2026 16.15
....bi se pa čez noč lahko rešil vsaj Mijića, če se svojega lupčka Stevota noče. Ampak ne, Janša je tako politično kratkoviden, da ne vidi, da mu bo primer Mijić dokončno spodnesel tla pod nogami. Tudi njegova 4. vlada se bliža polomijadi.
Odgovori
-1
3 4
apage
25. 07. 2026 16.21
Mijic sploh ni v vladi.. zakaj bi se Jansa moral ukvarjati s stranko resnica?
Odgovori
+0
1 1
natmat
25. 07. 2026 16.15
Ovčji pastir si svoje žejne ovce vodi preko vode že več kot 35 let...in ti mu še kar sledijo...
Odgovori
+0
6 6
PanterSLO
25. 07. 2026 16.14
Njemu ne bo šlo čez noč. Ko so pa drugi na oblasti, pa že naslednji dan po sestavi vlade vpije, kako so nič ne spremeni.
Odgovori
-4
1 5
BBcc
25. 07. 2026 16.12
To PV Slovenije. Saj ne veš če sanjaš ali je res. Še pošte noče dvigniti da mu zastara ker krade kot sraka.
Odgovori
+0
7 7
Vera in Bog
25. 07. 2026 16.12
Ni rešitve, gledat Janšo ali pa propad
Odgovori
+0
3 3
biggbrader
25. 07. 2026 16.11
Najprej je treba izkoreniniti golobjo lenobo v javni upravi.
Odgovori
+3
8 5
Vera in Bog
25. 07. 2026 16.12
Podpis !
Odgovori
+2
6 4
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