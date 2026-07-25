Janša: Vseh stvari ne bomo mogli premakniti čez noč, a trende lahko spremenimo

Prav SDS pa je tista sila v Sloveniji, ki deli skrb za to področje, je zatrdil. "Mi smo nadaljevanje tega, kar je Slovenijo ali pa Slovence ohranilo kot narod in ga na koncu pred tremi desetletji in pol vzpostavilo kot nacijo z lastno državo," je prepričan.

Premier se je v svojem govoru sprehodil skozi delo, ki jih čaka. Kot je dejal, ima ministrska ekipa na svojih ramenih odgovornost, da stvari premika naprej. Pri tem je kot ključni izziv države izpostavil področje demografije, ki po njegovih besedah presega "ene volitve, mandat ene vlade, politične ločnice, je izziv, ki ga lahko strnemo v vprašanje, kaj bo v prihodnosti z našo domovino" . Kot je poudaril, namreč domovina niso le lepote narave, pač pa ljudje.

Janez Janša se je v osrednjem nagovoru tradicionalnega srečanja občinskih odborov ob začetku letnega tabora stranke zahvalil vsem, ki so v zadnjih letih in mesecih delali za krepitev stranke. Ta je namreč po njegovih besedah ključna.

Ocenil je tudi, da lahko tako na tem področju, kot tudi na nekaterih drugih, trende trajno spremenijo. Poudaril je tudi, da je zmotno prepričanje morda mnogih danes zbranih v Bovcu, da bodo po tem, ko jim je uspelo sestaviti vladi, vse "čisto enostavno". "Nekatere stvari ne bodo šle čez noč, jih pa lahko spremenimo," je ocenil.

Pri tem pa so po njegovem videnju soočeni s poskusi, da se ključno določilo iz ustave, da ima oblast v Sloveniji ljudstvo, "relativizira in se odločanje prenese drugam, v kroge, ki so zaščiteni, za katere zakoni ne veljajo, ki so nedotakljivi".

V takšni luči vidi tudi zadnjo odločitev ustavnega sodišča, ki je presodila, da je zakon o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki je v mandatu prejšnje vlade prinesel nov način upravljanja javnega zavoda, v skladu z ustavo. Vsebino te odločbe ustavnega sodišča je namreč po Janševem prepričanju razumeti tako, da je nad oblastjo ljudstva oblast neizvoljenih.

Ob tem se je Janša obregnil ob sredstva, ki jih s s prispevkom državljanov letno pridobi RTVS in jih primerjal s sredstvi, namenjenimi osrednji znanstveni raziskovalni instituciji. "Ko je propaganda depolitizirane institucije vredna še enkrat več kot tisto najbolj bazično in pomembno znanstvenoraziskovalno delo, je jasno, da gremo v napačno smer," je bil kritičen.

V govoru se je dotaknil tudi drugega aktualnega političnega dogajanja. Med drugim je prvič komentiral afero s podjetjem Progros in neplačane obveznosti poslanca Resnice Borisa Mijiča. V zgodbi gre sicer po njegovem mnenju za napačne stvari, če te držijo. "Ampak v primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost," meni. Zato to po njegovih besedah ni novica za prve minute osrednjih poročil, pač pa bi na to mesto bolj sodilo, da interventni zakon ne stopi v veljavo že dva meseca in če ustavno sodišče o dopustnosti referenduma o njem ne bo odločilo kmalu, lahko to potencialno za dlje časa blokira oz. zavira zakonodajo, ki jo načrtujejo.