'Janša, Vučić in Orban otroci komunizma - te metode so jim položene v zibko'

Se pa v Evropi kaže, da je moderen način vladanja močno podvržen politikam, ki jih izvaja Donald Trump, je Kočan komentiral aktualno politično dogajanje."V tem kontekstu so vse informacije, ki jih izreče, kredibilne in v tem kontekstu je vse dovoljeno. Takšna atmosfera, ki se gradi v Evropi in po svetu neposredno vpliva na regijo zahodnega Balkana. V tem smislu Vučić izkorišča to atmosfero in brutalno obračunava s svojimi političnimi nasprotniki," pojasnjuje sogovornik.

Slovenski premier sicer odkrito paktira z Aleksandrom Vučićemin Viktorjem Orbanom, označili so se za trojico borcev za svobodo, Janša pa kot največjo grožnjo vidi kulturni marksizem. Za težave, v katerih se je znašla Evropa, so okrivili migrante, medije in komunizem, katerega goreči privrženci so v preteklosti bili tudi sami. V želji po popolni oblasti in nadzoru po Orbanovih stopinjah, pa že dolgo stopa tudi premier Janša.

Kot pravi sogovornik, je v tej atmosferi, kot smo jo opisali, to dovoljeno, dopustno, je pa zanimivo to, da trojica udarja po politični eliti EU, ki pa je praktično njihova:"Evropska ljudska stranka je namreč njihova, oziroma oni so vodje, oni so ta elita. Borijo se, torej, proti lastnim."