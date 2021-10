Janša v objavi o nasilnih protestnikih, na 12 let stari fotografiji v resnici navijači

Peti protest proti vladi in njenim epidemiološkim ukrepom je tokrat minil v napetem ozračju, vendar brez spopadov med Policijo in protestniki, ki so zaznamovali večino prejšnjih demonstracij. Ob tem, da so se – kot je že v navadi – vrstile pohvale vodilnih v vladi in Policiji za delo policistov, pa je Janez Janša delil fotografijo, ki naj bi prikazovala nasilje protivladnih protestnikov proti policistom. Težava je le, da je ta nastala leta 2009 in da gre navijaške izgrede. Svoje je dodala tudi poslanka Anja Bah Žibert.

"Res žalostno, da imajo nasilneži, ki že cel popoldan ovirajo promet in motijo Ljubljančane, javno podporo ljubljanskega župana Zorana Jankovića," je na družbenem omrežju ob fotografiji zapisal Janez Janša. Poleg tega, da spopadov med policisti, ki so sicer pridržali več posameznikov, in demonstranti tokrat ni bilo, pa gre pri izboru fotografije, ki naj bi ponazarjala nasilnost protestnikov, najmanj za napako.

icon-expand Janševa objava na družbenem omrežju. FOTO: 24ur.com

Fotografija, ki jo je objavil predsednik vlade, je namreč stara 12 let in je bila objavljena v časniku Delo. Zgodilo se je leta 2009, ko je v Ljubljani potekal prvi derbi med Olimpijo in Mariborom po bankrotu ljubljanskega kluba leta 2005. Policisti so takrat na ljubljanski tržnici ustavili večjo skupino navijačev. Ti so napadli policista in vnel se je pretep. Policija je razmere kmalu spravila pod nadzor, zaradi kršenja javnega reda in miru pa so takrat pridržali 53 oseb. Zadeva je dobila tudi sodni epilog, štirje so priznali krivdo in bili obsojeni na triletno pogojno kazen.

icon-expand Spopad navijačev in policistov leta 2009. Fotografija je bila objavljena v Delu. FOTO: Delo.si

Objavljena fotografija tako ni predstavljala ne aktualnih demonstracij ne protivladnih protestnikov, nastala pa je v času vlade Boruta Pahorja. Tudi poslanka SDS Anja Bah Žibert je v času sredinih demonstracij, ki so jih sicer kritizirali tudi nekateri vidnejši petkovi kolesarji, objavila fotografijo Tee Jarc in Jaše Jenulla, ob njej pa napisala, da gre za soorganizatorko in organizatorja shodov. "Organi odkrivanja, pregona ter ostali pristojni … Da se ne boste preveč vrteli v krogu. Slika povsem nazorno prikazuje soorganizatorko in organizatorja shodov z mikrofonom v roki. S svojimi neprijavljenimi shodi konstantno kršijo zakone. Kdaj bo torej zakon veljal tudi za uličarje?!" V drugem zapisu pa je dodala, da gre le za dodatni dokaz, da je "pohajkovanje po Ljubljani organizirano in organizator dobro znan".