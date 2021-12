Janša za določitev časovnega načrta širitve za vzhodne partnerice

Ob robu vrha vzhodnega partnerstva se je premier srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim , armenskim predsednikom vlade Nikolom Pašinjanom in vodjo beloruske opozicije Svetlano Tihanovsko . Pred vrhom se je udeležil tudi neformalnega kosila z voditelji Ukrajine, Moldavije in Gruzije, ki ga je organiziral litovski predsednik Gitanas Nauseda , so sporočili iz njegovega kabineta.

"Evropska unija ima drzen naložbeni načrt, ki je osredotočen na področja skupnih interesov in pomoči triu držav – Moldaviji, Ukrajini, Gruziji, da hitreje napreduje proti članstvu EU," je v Bruslju dejal premier Janez Janša . Slovenija se po njegovih besedah v času svojega predsedovanja Svetu EU bori za prihodnje članstvo držav v EU in za določitev časovnega načrta širitve. "V naslednjih desetih letih bi morali obe strani narediti konkretne korake v smeri širitve," je še povedal Janša.

Z ukrajinskim predsednikom sta podpisala skupno izjavo o evropski perspektivi Ukrajine ter izmenjala poglede na razmere v Ukrajini in odnose EU do vzhodnega partnerstva.

Janša je po pogovoru s Tihanovsko ob tem izpostavil, da so bili šokirani, ko so izvedeli za obsodbe političnih zapornikov, ki so po njihovi oceni jasen izraz živčnosti beloruskega diktatorja Aleksandra Lukašenka. Beloruski opoziciji je zagotovil vso podporo in izrazil prepričanje, da bo prav kmalu v prihodnosti ta opozicija vodila svobodno Belorusijo. Govorila sta tudi o tem, kako konkretno pomagati družinam političnih zapornikov.

Janša je v izjavi za nekatere tuje medije še poudaril, da je vzhodno partnerstvo izjemnega pomena, ne le s političnega in gospodarskega vidika, temveč tudi strateškega in varnostnega, še piše v sporočilu za javnost, ki ga je objavil njegov kabinet.

Voditelji članic EU so se v Bruslju v senci napetosti zaradi kopičenja ruskih sil ob meji z Ukrajino in zaostrenih odnosov z Minskom sestali s kolegi iz petih vzhodnih partneric. Stol Belorusije je prazen, saj je zamrznila sodelovanje, potem ko je EU proti režimu Aleksandra Lukašenka uvedla niz sankcij zaradi nasilja nad prebivalstvom. Na srečanju sta bila ob tem tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega Sveta Charles Michel.