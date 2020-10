Janša za odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju

Plačni sistem v Sloveniji ima po Janševih besedah veliko lukenj, pa ne le v javnem sektorju, ampak tudi v gospodarstvu, čeprav je problem tam manjši. Plačni sistem v javnem sektorju pa se je v nekaterih delih prav degeneriral in začetna relativna primerljivost je zdaj zaradi dvigovanja lestvic pri minimalni plači po njegovem mnenju popolnoma porušena. Velike razlike so nastale tudi, ker so posamezne vlade sklepale dogovore denimo z učitelji in policisti, tako da se je razmerje v nekaterih primerih porušilo tudi za 50 odstotkov.

"Tu je potrebna korekcija," se je strinjal. Namen vlade je, da storitveni del javnega sektorja, torej del, pri katerem je težko delati neposredne primerjave, ureja posebej, administrativni del pa bi ohranili kot enotni plačni sistem. Trenutno so v fazi, ko tisti, ki so najbolj nezadovoljni s plačnim sistemom, vključno z zdravstvenimi negovalci in zdravniki, v okviru mase sredstev sami predlagajo delitev, ki bi bila boljša zanje, je pojasnil.