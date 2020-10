Janševo obračunavanje z mediji: krivi tudi za širjenje koronavirusa

Več kot 400 novic v različnih oblikah vsak dan oblikujejo novinarski kolegi na Slovenski tiskovni agenciji (STA). V sredo je to bila tudi vest o srečanju Janeza Janše z zaveznikom Viktorjem Orbanom ob začetku gradnje meddržavnega elektrovoda. Med novicami je bil objavljen tudi intervju z raperjem Zlatkom ob izidu novega albuma. A ker je slednji štel več besed, je STA za Janšo postala nacionalna sramota in eklatantna zloraba imena, ki ga nosi.

"Takih opazk si naše novinarske ekipe, sploh ob neumestnih primerjavah in neupravičenih kritikah, zagotovo ne zaslužijo. Tukaj ne gre za oceno kakovosti novinarskega dela, ampak je to bolj razumeti v smeri tudi neke vrste političnega pritiska ," opozarja Barbara Štrukelj , odgovorna urednica STA.

Janševi izjavi o medijih in STA so zabeležili tudi na spletni strani Media Freedom Rapid Response, ki sledi, spremlja in se odziva na kršitve svobode medijev in novinarstva.

Številni zdravniki, Nacionalni inštitut za javno zdravje in tudi vladni govorec so od marca večkrat pohvalili sodelovanje z domačimi mediji ob soočanju z zdravstveno krizo, a le predsednik vlade tu vidi neskončne težave. Pri čemer pa z netočnimi informacijami sam ustvarja zmedo.

"Povsem možno je, da enostavno vlada in predsednik vlade ne vesta, kaj bi storila. In nimata rešitve. In v teh obupanih poskusih želita preusmeriti pozornost na druge, bistveno manj relevantne stvari ," meni Marko Milosavljević s katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede.

Janševa medijska ihta na poraznem nivoju v teh dneh sicer bruha na vse strani. Pri novinarki Dnevnika je s prirejeno fotografijo namigoval na alkoholizem. Širil je tudi, da so na Tarči bebčki z IQ-jem sobne temperature. Na SDS-ovih trobilih so številni novinarji, med njimi tudi naše medijske hiše, sistematično tarče diskreditacij. Tudi danes na vrhu voditeljev Evropske unije je težavo z rekordnim širjenjem virusa Janša videl v lažnih novicah in domnevnem zanikanju nevarnosti virusa, ki da se "v Evropi širijo predvsem preko družbenih omrežij. V Sloveniji pa žal velikokrat tudi preko osrednjih medijev."

Tako je denimo v sredo dejal, da bo pouk v osnovnih šolah od razrednega pouka dalje, se pravi od 5. razreda, potekal na daljavo. Vladni odlok pa to določa za učence od 6. razreda dalje. Tudi zato je vmešavanje v uredniške politike medijev in označevanje o domnevnih nacionalnih sramotah v času zdravstvene epidemije povsem zgrešeno.

"Resnično neprimerno in na nek način neokusno, do vseh teh ljudi, ki danes in jutri in prihodnje tedne sedijo doma. Ne vedo, kaj bo z njihovo plačo, z njihovimi krediti, z njihovo službo ali z njihovimi bližnjimi, starši ali otroki. Da se predsednik vlade v teh časih v resnici ukvarja s tako malenkostnimi stvarmi, kot je dejstvo, ali je nek intervju s pop glasbenikom bil daljši po dolžini besed kot vesti ali pa poročilo o nekem njegovem protokolarnem dogodku v Kidričevem," še pove Milosavljević.

Janševe pavšalne kritike STA-ja obsojajo in zavračajo tudi v osrednjem cehovskem združenju novinarjev. Zapisali so, da jih "čudi, da premier, ki javno poziva državljane k odgovornemu ravnanju pri spopadu s koronavirusom, sam energijo vlaga v spopad z mediji, ki so ključni pri širjenju informacij o ukrepih, ki jih sprejema vlada". Objavo pa so opazili tudi pri Evropskem združenju novinarjev (EFJ), kjer so "zgroženi ob zadnjem napadu premierja Janeza Janše na Slovensko tiskovno agencijo (STA)". "Ta demonizacija javnih medijev in novinarstva se mora končati," so še dodali.

O tvitu in odzivih je danes poročalo tudi več tujih medijev, med njimi avstrijska tiskovna agencija APA ter avstrijska Kleine Zeitung in Der Standard.