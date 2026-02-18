Janša za uvrstitev dvojnega davčnega sidra v ustavo

Za oboje bi bila potrebna "ustavna večina razuma". "Potrebujemo višjo stopnjo stabilnosti, zato govorimo mi o tem, da potrebujemo ustavno večino razuma, ki lahko dopolnjuje ustavo," je dejal. "Govorimo o 60 poslancih v parlamentu, ne glede na to, kateri opciji pripadajo," je dodatno pojasnil.

Dotaknil se je razmer v gospodarstvu in omenil tudi 1,1-odstotno lansko gospodarsko rast, ki pa da je bila realno po njegovih besedah 0,9-odstotna. To je, kot je dodal, kar 30 odstotkov manj od evropskega povprečja.

Poleg razmer v gospodarstvu je po Janševih besedah eden najbolj akutnih problemov pri nas zdravstvo, kjer vidi največje težave v organizaciji, napačnem pristopu in odlivu kadra.

Aplavz je med drugim požel z izjavo, da je pokojnine treba razbremeniti prispevka za dolgotrajno oskrbo, saj v tem vidi protiustavnost. "Še huje je, da so vam vzeli denar za storitev, ki je še ni," je na pogovornem večeru, poimenovanem Koalicija z volivci za ustavno večino razuma, v nabito polni dvorani v Kotljah dejal prvak SDS.