Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janša za uvrstitev dvojnega davčnega sidra v ustavo

Kotlje, 18. 02. 2026 21.23 pred 38 minutami 2 min branja 31

Avtor:
STA
Janez Janša

Prvak SDS Janez Janša je na pogovornem večeru v Kotljah med predlogi SDS pred bližnjimi volitvami izpostavil uvrstitev "dvojnega davčnega sidra" v ustavo. Eno se nanaša na omejitev deleža tega, kar je od ustvarjenega v enem letu dovoljeno pobrati z davki in prispevki, drugo pa na določitev odstotka BDP, ki pripada občinam.

Za oboje bi bila potrebna "ustavna večina razuma". "Potrebujemo višjo stopnjo stabilnosti, zato govorimo mi o tem, da potrebujemo ustavno večino razuma, ki lahko dopolnjuje ustavo," je dejal. "Govorimo o 60 poslancih v parlamentu, ne glede na to, kateri opciji pripadajo," je dodatno pojasnil.

Dotaknil se je razmer v gospodarstvu in omenil tudi 1,1-odstotno lansko gospodarsko rast, ki pa da je bila realno po njegovih besedah 0,9-odstotna. To je, kot je dodal, kar 30 odstotkov manj od evropskega povprečja.

Poleg razmer v gospodarstvu je po Janševih besedah eden najbolj akutnih problemov pri nas zdravstvo, kjer vidi največje težave v organizaciji, napačnem pristopu in odlivu kadra.

Aplavz je med drugim požel z izjavo, da je pokojnine treba razbremeniti prispevka za dolgotrajno oskrbo, saj v tem vidi protiustavnost. "Še huje je, da so vam vzeli denar za storitev, ki je še ni," je na pogovornem večeru, poimenovanem Koalicija z volivci za ustavno večino razuma, v nabito polni dvorani v Kotljah dejal prvak SDS.

Janša si prizadeva za ustavno večino v parlamentu.
Janša si prizadeva za ustavno večino v parlamentu.
FOTO: Bobo

Čeprav se šele v četrtek začenja uradna predvolilna kampanja pred državnozborskimi volitvami 22. marca, jih že, tako Janša, od novega leta povsod sprašujejo, s kom bodo šli v vlado. "Namesto da bi se tekmovalo v programih in kdo ponuja kakšno rešitev, se tekmuje v izključevanju," je med drugim dejal.

Obregnil se je tudi ob današnjo predstavitev vladnih dosežkov, kjer da so govorili o tem, kaj je vlada ljudem dala. "Ni dala vlada, vi ste dali," je podpornikom dejal Janša.

Izpostavil je negativne demografske trende na Koroškem, medtem ko podatki za Ljubljano kažejo naraščanje števila prebivalcev. Glede cen vrtcev pa, da je na otroke treba gledati kot na naložbo za prihodnost in vzpostaviti sistem, kjer otrok za družino ne bo breme.

Pogovorni večer je vodil kandidat za poslanca SDS v Mežiški dolini Stašo Lodrant, med zbranimi sta bili tudi kandidatka v Dravski dolini, aktualna poslanka SDS Alenka Helbl, in kandidatka v Mislinjski dolini Marija Popič.

sds janez janša

Je psihiatrična bolnišnica za pomoč res prosila eksorcista?

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI31

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
frenk7
18. 02. 2026 21.59
Samo, da pri nas ne vlada več klerojanšizem, to je sds in njena podpornica nsi, …. vse drugo bomo z veseljem sprejeli in preživeli…. V S(s)vobodi se imamo prav lepo.
Odgovori
+1
1 0
frenk7
18. 02. 2026 21.59
Smrt janšizmu, Svoboda narodu je naše geslo, da nas ne bo uneslo, če nas bo pa uneslo, je pa smrt janšizmu in Svoboda narodu naše motivacijsko geslo.
Odgovori
+1
1 0
pegaso
18. 02. 2026 21.59
Dovolj si bil na oblasti, lahko noč
Odgovori
0 0
frenk7
18. 02. 2026 21.59
Velika večina Slovencev je srečna, ker se je znebila pacienta na oblasti in farških v vladi,... to je nekaj, kar se ne da izmeriti z denarjem, to je neprecenljivo.
Odgovori
+1
1 0
frenk7
18. 02. 2026 21.58
Narod, kljub organizirani hujskaški propagandi proti aktualni vladi, vsak dan znova spoznava, da je možno izbrati oblast, ki svojih ljudi ne pretepa, zapira in obmetava s solzivcem in da so lahko nanjo tudi ponosni.
Odgovori
+0
1 1
Buci in Bobo
18. 02. 2026 21.59
Hodi ća oštja.
Odgovori
0 0
mungus
18. 02. 2026 21.57
kdaj bo pa ta-čelavi poplačal vse davke od vsega nakradenega....fajn je za druge davčne zakone sprejemati....zato bo treba na volitve da nam ne bo največja baraba stanujoča v SLO zakone določala!!!!
Odgovori
+0
2 2
Buci in Bobo
18. 02. 2026 21.56
Janez in Robi se morata pod nujno srečat na nevtralnem terenu na soočenju kjer bojo odprte vse teme!
Odgovori
-1
1 2
rogla
18. 02. 2026 21.54
Zloben Janša zavaja, laže ... Obsojencu nikoli ne bi smeli dovoliti prestopiti praga parlamenta!
Odgovori
+2
4 2
asdfghjklč
18. 02. 2026 21.52
Pleško, spokaj iz politike, ker iz tebe ni nobenega haska. Samo lažeš in kradeš ... tisto, kar pa sprejmeš, je pa stalno v nasprotju v dobro državljanov.
Odgovori
+3
5 2
biggie33
18. 02. 2026 21.51
Nesposoben levi politični pol je kriv, da se Janša še ni poslovil od politike.. ponovno prihaja na oblast, krivi ste pa vi golobisti!! Zdaj boste pa trpeli, morda si tudi zaslužite!!
Odgovori
-4
2 6
E.Nigma
18. 02. 2026 21.50
No končno. Pa smo ga dočakali. Dolgo ste rabili.
Odgovori
+0
2 2
Pajo_36
18. 02. 2026 21.50
Coulda, woulda, shoulda pravijo Američani. Tako kot je 2022 neki dajal predloge brez kakršnihkoli back up zadev. Poglej tvojo rast, res smo lahko ponosni nanjo. ne pove pa tega, da če bo kao neki nižal davke za kapital, dobite višji DDV, kot je na Hrvaškem. K se vsak dan protožujejo nad cenami v trgovinah, ki so glede na kupno moč in BDP še večje kot slovenske. Ne, hvala JJ, krizni manager, ocena -1. Mal raziščite, kako je njegov Marčič preko Orbana med najhujšim zaprtjem lahko nemoteno preko budimpešte s privat letali hodil v svojo vilo v Miami. K jo plačujete vi, od zdravstvenega prispevka. Čakalne dobe si zaj... prav ti, k si ukinil vse preglede...Aja sej gospoda na soočenja verjetno ne boste dobil, ker on ne hodi na to, ker je nacionalni zaklad.
Odgovori
+3
4 1
Z O V SVO
18. 02. 2026 21.47
Poslušalec in ljubitelj Tompsona je pokazal kam pelje njegova stranka...
Odgovori
+2
4 2
blazter
18. 02. 2026 21.46
Znižat davke, razbremenit bogate! To je ideja? Bogato cerkev nagraditi?
Odgovori
+4
6 2
biggie33
18. 02. 2026 21.45
Kaj pol, bo jutri Tarča al ne?
Odgovori
+2
3 1
frenk7
18. 02. 2026 21.45
Kamor koli se ozremo, povsod se pokažejo škodljive posledice janšizma, ki so se razraščale trideset let, kolikor se pacient svaljka po politiki.
Odgovori
+1
5 4
E.Nigma
18. 02. 2026 21.52
Pa še kar si živ. Hmm. In na socialni že teh 30 let. Te že ni bilo tak hudo.
Odgovori
-1
1 2
Z O V SVO
18. 02. 2026 21.44
Izdajalec in separatist, upam da bivši zapornik ne pride več na oblast...
Odgovori
+0
4 4
E.Nigma
18. 02. 2026 21.52
Ti kar upaj. Upanje umre zadnje
Odgovori
-1
1 2
frenk7
18. 02. 2026 21.44
Bivši komunist in udbovec, danes pa borec s križem na prsih, ki se razglaša za brezmadežnega, je največja rak rana današnje Slovenije, .. 2020-2022 nas je prodajal orbanu kot stare puloverje, sedaj pri maši sedi v prvi vrsti in v svoji zamaknjenosti že belo gleda, tako da ne veš ali mu prihaja, ali odhaja.
Odgovori
-1
4 5
Hvala...
18. 02. 2026 21.44
To kaj politiki pocnete z naso drzavo ze 30 let in nas lazete kradete je nedopusno.. DEJSTVO PA JE DA STE VSI ENAKI NEGLEDE KATERA STRANKA..
Odgovori
-1
3 4
frenk7
18. 02. 2026 21.43
Že trideset let gledamo enega in istega lopovskega politika, zapornika, komunista, udbovca, ... stanje je še dobro, glede na vse njegove aktivnosti. Počasi je tega dovolj.
Odgovori
+1
6 5
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Pri 50. letih rodila trojčke in presenetila svet
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Potovanje z najstnikom: ključno za rast in samozavest
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
Slovenska zvezdnica v veselem pričakovanju
zadovoljna
Portal
Astrologija: 4 znaki, za katere se začenja srečno obdobje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Dnevni horoskop: Ovni bodo nestrpni, raki so v bolečinah
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Si bo katera izmed deklet izbrala drugega Sanjskega moškega?
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
Lepotica izgubila 41 let starejšega moža
vizita
Portal
Skrivnost, ki jo skriva ta rdeča hrana
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Odkritje proteina, ki je v laboratoriju obrnil na glavo staranje možganov
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
Kako po pustnem torku vrniti prebavo v ritem
cekin
Portal
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Ali Nemci res delajo premalo? Nova razkritja ekonomistov kažejo, zakaj je država pred delovnim prelomom
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
Kandidatko zavrnili zaradi igranja videoiger
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Kaj se zgodi s telesom, če spite manj kot 6 ur?
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Poroka stoletja, ki je trajala le 274 dni
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
Koga ljubi vroča olimpijka Jutta Leerdam?
dominvrt
Portal
Preverjeni načini, kako v minuti odstranite neprijetne vonjave iz kopalnice
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Kako podaljšati življenje orhideji: 10 pravil, ki res delujejo
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Nemški ovčar – vse, kar morate vedeti o priljubljeni pasmi psov
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Kaj skuhati na dan posta? 5 hitrih idej za brezmesno kosilo
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
3 napitki za lajšanje zgage in napihnjenosti po pustnih dobrotah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534