Janša za uvrstitev dvojnega davčnega sidra v ustavo

Za oboje bi bila potrebna "ustavna večina razuma". "Potrebujemo višjo stopnjo stabilnosti, zato govorimo mi o tem, da potrebujemo ustavno večino razuma, ki lahko dopolnjuje ustavo," je dejal. "Govorimo o 60 poslancih v parlamentu, ne glede na to, kateri opciji pripadajo," je dodatno pojasnil.
Dotaknil se je razmer v gospodarstvu in omenil tudi 1,1-odstotno lansko gospodarsko rast, ki pa da je bila realno po njegovih besedah 0,9-odstotna. To je, kot je dodal, kar 30 odstotkov manj od evropskega povprečja.
Poleg razmer v gospodarstvu je po Janševih besedah eden najbolj akutnih problemov pri nas zdravstvo, kjer vidi največje težave v organizaciji, napačnem pristopu in odlivu kadra.
Aplavz je med drugim požel z izjavo, da je pokojnine treba razbremeniti prispevka za dolgotrajno oskrbo, saj v tem vidi protiustavnost. "Še huje je, da so vam vzeli denar za storitev, ki je še ni," je na pogovornem večeru, poimenovanem Koalicija z volivci za ustavno večino razuma, v nabito polni dvorani v Kotljah dejal prvak SDS.
Čeprav se šele v četrtek začenja uradna predvolilna kampanja pred državnozborskimi volitvami 22. marca, jih že, tako Janša, od novega leta povsod sprašujejo, s kom bodo šli v vlado. "Namesto da bi se tekmovalo v programih in kdo ponuja kakšno rešitev, se tekmuje v izključevanju," je med drugim dejal.
Obregnil se je tudi ob današnjo predstavitev vladnih dosežkov, kjer da so govorili o tem, kaj je vlada ljudem dala. "Ni dala vlada, vi ste dali," je podpornikom dejal Janša.
Izpostavil je negativne demografske trende na Koroškem, medtem ko podatki za Ljubljano kažejo naraščanje števila prebivalcev. Glede cen vrtcev pa, da je na otroke treba gledati kot na naložbo za prihodnost in vzpostaviti sistem, kjer otrok za družino ne bo breme.
Pogovorni večer je vodil kandidat za poslanca SDS v Mežiški dolini Stašo Lodrant, med zbranimi sta bili tudi kandidatka v Dravski dolini, aktualna poslanka SDS Alenka Helbl, in kandidatka v Mislinjski dolini Marija Popič.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.