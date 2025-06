Janša za večje število vojakov, Han proti dvigu sredstev za obrambo

Vse za obrambo namenjene milijarde brez ustreznega števila vojakov ne bodo imele veliko učinka, je na novinarski konferenci Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve poudaril predsednik SDS in obrambni minister v času slovenske osamosvojitve Janez Janša. Medtem pred vrhom Nata, na katerem bodo članice odločale o dvigu izdatkov za obrambo, gospodarski minister in predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han poziva, naj Slovenija ne soglaša "z dvigom sredstev na pet odstotkov BDP in zavzame zadržan pristop po zgledu Španije".

Janša je na današnji novinarski konferenci pred dnevom državnosti poudaril, da Slovenija danes za obrambne izdatke nameni več denarja kot leta 1994, ko je bila po njegovi oceni vojaško najmočnejša. Opozoril je, da je DZ pred dvema tednoma sprejel obrambno resolucijo, ki vsebuje zavezo, da bo Slovenija do leta 2030 za obrambo zagotovila tri odstotke BDP, hkrati pa bo zagotovila tudi 10.000 poklicnih vojakov in do 30.000 rezervistov, nikjer pa ne piše, kako bo Slovenija dosegla takšno število vojakov. Poudaril je, da ima Slovenska vojska trenutno okoli 6000 vojakov in približno 1000 pripadnikov pogodbene rezerve.

Janez Janša FOTO: Bobo icon-expand

Vse za obrambo namenjene milijarde brez ustreznega števila vojakov po njegovi oceni ne bodo imele velikega smisla. V sredo bo sicer v Haagu potekal vrh zveze Nato, na katerem se bodo voditelji članic po napovedih zavezali k zvišanju obrambnih izdatkov. Ob tem je v izjavi za javnost predsednik SD Matjaž Han pozval, "da Slovenija na vrhu zveze NATO ne soglaša z dvigom sredstev na pet odstotkov BDP".

Matjaž Han FOTO: Bobo icon-expand

"Izključno oboroževalna tekma kot smo ji priča sedaj ni in ne more biti garant trajnega miru in varnosti. Zato še vedno menim, da ob siceršnji krepitvi varnosti neobhodno potrebujemo načrt za mir," je še zapisal in dodal, da bomo posledice oboroževalne tekme čutili v slabšanju kakovosti življenja, socialnih storitev in varovanja okolja.

Generalni sekretar Nata Mark Rutte v skladu s pozivi ZDA predlaga, da bi članice zavezništva do leta 2032 izdatke za naložbe neposredno v obrambo zvišale na 3,5 odstotka BDP, še 1,5 odstotka BDP pa bi namenile za naložbe, povezane z obrambo. Odločanje na vrhu Nata bo v sredo.

Kabinet premierja Roberta Goloba je že v ponedeljek sporočil, da bo Slovenija za osnovne obrambne zmogljivosti namenila dva odstotka BDP. "Poleg tega je predvideno, da se bo 1,5 odstotka BDP namenjalo širšim obrambnim področjem - kot so zdravstvo, infrastruktura, kibernetska varnost in umetna inteligenca. Dodatnih do 1,5 odstotka pa bi se lahko namenilo za krepitev odpornosti Slovenije, med drugim za civilno zaščito, zaklonišča, raziskave in razvoj ter druge podporne zmogljivosti."

"Na prvo mesto pri obrambi države naj postavijo ljudi"