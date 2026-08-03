Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Janša naj bi za zaporno kazen prejel več kot 110.000 evrov odškodnine

Ljubljana, 03. 08. 2026 18.58 pred 1 uro 2 min branja 40

Avtor:
STA
Janez Janša

Portal Oštro je po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pridobil sodbi, na podlagi katerih je država prvaku SDS Janezu Janši izplačala odškodnino za neutemeljeno zaporno kazen v aferi Patria, ki jo je na Dobu prestajal leta 2014. Skupaj z zamudnimi obrestmi je po izračunih portala prejel nekaj več kot 110.000 evrov.

Janša je bil v zadevi Patria pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje sprejemanja daril za nezakonito posredovanje. Izrečena mu je bila kazen dve leti zapora in denarna kazen v višini 37.000 evrov. Janša je leta 2014 od junija do decembra prestajal kazen na odprtem oddelku zapora Dob. Aprila 2015 je ustavno sodišče razveljavilo sodbe v zadevi Patria in sklenilo zadevo vrniti v ponovno odločanje na Okrajno sodišče v Ljubljani. Septembra 2015 pa je zadeva Patria po odločitvi ljubljanskega okrajnega sodišča uradno zastarala.

Janez Janša
Janez Janša
FOTO: Aljoša Kravanja

Janša je tako zahteval, da se mu zaradi neutemeljenega odvzema prostosti v trajanju 176 dni izplača odškodnino v višini 901.119,96 evra odškodnine z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 29. septembra 2017, od tega okoli 100.000 evrov za neupravičeno obsodbo in nezakonito prestajanje zaporne kazni ter okoli 800.000 evrov za poseg v čast in dobro ime.

Portal Oštro je pridobil sodbi, izdani 4. decembra 2024 in 15. julija 2025, in ju objavil na svoji spletni strani. Sodišče je odločilo, da mu pripada enotna odškodnina v višini 40 povprečnih plač - 65.000 evrov. Dosojena mu je bila torej bistveno višja odškodnina kot v podobnih primerih, navaja portal.

Po prvi sodbi je sodišče Janši priznalo 26.400 evrov odškodnine, po drugi pa 39.216 evrov odškodnine, oboje z zamudnimi obrestmi od 29. septembra 2017. Janši je po preračunu portala pripadlo skoraj 111.000 evrov. Informacije o višini končnega izplačila portalu sicer ni uspelo izvedeti.

Preberi še Janša na sodišču: Še vedno čutim posledice procesa Patria

Janša je na glavni obravnavi junija 2025 dejal, da so mu s kazenskim pregonom in obsodbo onemogočili, da bi sodeloval v volilni kampanji leta 2014, saj so ga malo pred volitvami poslali v zapor. Po njegovih besedah naj bi ga še vedno marsikdaj javno obravnavali, kot da je bil pravnomočno obsojen. Ob tem je pred dobrim letom izpostavil predvsem razprave in izjave takratnih koalicijskih poslancev, tudi nekdanje predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič.

janez janša patria sodba

Padalo se je zaprlo, rešila ga je rezerva: 'Verjetno bi bilo lahko tragično'

Iz SD izstopil Franc Trček

24ur.com 43.000 evrov: toliko je država pripravljena izplačati Janši
24ur.com Z računa spletne menjalnice mu je 'izmaknil' več kot sto tisočakov
24ur.com Namesto vrnjenega davka so mu spletni goljufi odtegnili 8000 evrov
24ur.com Verjela, da ji bo podaril skoraj pol milijona, nakazala mu je okoli 20.000 evrov
24ur.com Nasedel obljubi o 180.000 evrih in ostal brez 14 tisočakov
Cekin.si Po smrti staršev odprl predal, ki ga nihče ni pogledal desetletja - to mu je prineslo 110.000 evrov
24ur.com 1130 upravičencev bo skupno prejelo 40 milijonov evrov
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI40

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
street45
03. 08. 2026 20.10
A tle mu bo Matoz dovolil da dvigne pošto?
Odgovori
0 0
DasaizDalasa
03. 08. 2026 20.02
Plačajo naj sodniki, ki so ga zaprli brez dokazov iz svojega žepa!
Odgovori
+0
3 3
rahlo_nepristranski
03. 08. 2026 19.59
Zdaj bodo pa levičarji prišli na vrsto, da bodo šli sedet in njihovi Ustavni Sodniki nč skrbet
Odgovori
+0
3 3
kovanec
03. 08. 2026 20.05
Takoj tri mesece za 110 000 ojrof.
Odgovori
0 0
rahlo_nepristranski
03. 08. 2026 20.08
Če boš po krivem obsojen se strinjam
Odgovori
+1
1 0
biggie33
03. 08. 2026 19.57
35 let že preganjate čelavega po sodiščih, ki so 90% leva, pa ga ne morete spraviti v čuzo dokončno.. možni sta samo 2 opciji, ali je nedolžen, ali pa ste totalno nesposobni!! Odločitev, katera opcija je bolj verjetna, prepuščam vam, levaki..
Odgovori
+1
4 3
xybb
03. 08. 2026 19.56
Edini,ki je dobil nagrado za korupcijo
Odgovori
+4
7 3
minkica91
03. 08. 2026 19.50
to so krivi levičarji in njihovi sodniki, da so ga onesposobili na volitvah so ga zaprli, ker pa je bilo to po krivici bodo plačevali kazni, ne oni, ampak mi davkoplačevalci, levičarji pa itak ne ustvarjajo, oni samo kasirajo od državnih institucij, ki jih ravno tako financirajo tisti, ki nekaj ustvarjajo.
Odgovori
+1
7 6
jablan
03. 08. 2026 19.57
hahaha po krivici dej no
Odgovori
+0
2 2
minkica91
03. 08. 2026 19.47
a sodniki pa zato niso odgovarjali, oz.so ga najprej obsodili, potem pa prisodili odškodnino. Ne moreš verjet kaka pravna država je to.
Odgovori
+11
11 0
Anion6anion
03. 08. 2026 19.45
Zdaj pa ne kriči "krivosodje"
Odgovori
+3
6 3
kovanec
03. 08. 2026 20.07
Zdaj je dobrosodje.
Odgovori
0 0
Anion6anion
03. 08. 2026 19.44
Revček. Za plačilo kazni pa zbira donacije od svojih zvestih oboževalcev
Odgovori
+3
6 3
ptuj.si
03. 08. 2026 19.52
Ja?
Odgovori
+0
1 1
Žmavc
03. 08. 2026 19.40
Leva sekta mu je to omogočila. Lahko bi bil hvaležen.
Odgovori
+4
6 2
Rock8
03. 08. 2026 19.39
Ga bo rabil,da si izboljša položaj v dobrunjah
Odgovori
-1
6 7
ptuj.si
03. 08. 2026 19.53
Holob je dobil milijonska nagrado, tako da mu bo fajn v dobrunjah.
Odgovori
-2
1 3
vlahov
03. 08. 2026 19.39
Sodnija je podn-
Odgovori
+8
9 1
kryptix
03. 08. 2026 19.38
Edini pri nas ki si zasluži status mučenika.
Odgovori
+0
5 5
Vinogradnik67
03. 08. 2026 19.37
Če bi bili v Avstriji bi bil v arestu pri nas pa zastaralo !!
Odgovori
+5
11 6
ptuj.si
03. 08. 2026 19.53
Aja? Kako veš?
Odgovori
-3
1 4
kovanec
03. 08. 2026 20.08
Ker je njegov kompanjon za zapahi.
Odgovori
0 0
Mali medo
03. 08. 2026 19.35
Lopov na kvadrat.
Odgovori
+1
9 8
ptuj.si
03. 08. 2026 19.38
=Golob.
Odgovori
+0
8 8
Watcherman
03. 08. 2026 19.33
Po krivem obtožen drugače pa nedolžen čestitke Janez Janša.Lp
Odgovori
+0
9 9
FONDAČ
03. 08. 2026 19.27
Za take denarje grem takoj za tri leta v zapor pa še hrana zastonj.
Odgovori
+6
10 4
Minifa
03. 08. 2026 19.23
Naj jo plača STRANKA SD...)) Tisti, ki so sodelovali v procesu pa na cesto..
Odgovori
+2
11 9
zibertmi
03. 08. 2026 19.27
Riedl, avstrijski orožarski lobist, ki je posredoval pri slovenskem nakupu patrij, je bil v začetku aprila 2013 obsojen na tri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojno. Senat deželnega sodišča za kazenske zadeve na Dunaju je Riedla tedaj v prvi točki obsodil zaradi podkupovanja v povezavi z dobavo vojaških oklepnikov slovenskemu ministrstvu za obrambo.
Odgovori
+2
9 7
zibertmi
03. 08. 2026 19.27
Vrhovni sodniki so tej razsodbi pritrdili in tako kot deželno sodišče menijo, da je dokazano, da je zdaj že pokojni J Ž za prikrojitev razpisa v korist Patrie 15. februarja 2007 od Riedla prejel 900.000 evrov, namenjenih stranki tedanjega predsednika vlade
Odgovori
+4
8 4
JApajaDAja
03. 08. 2026 19.22
v primerjavi z musar za ne izbor direktorice rtv /70K/ je to drobiž.....
Odgovori
+2
7 5
Hc4life
03. 08. 2026 19.22
Če bi ga dali v polje ,ne bi blo treba odškodnine
Odgovori
+3
9 6
bibaleze
Portal
Namesto očeta jo je do oltarja pospremil njen 5-letni sin
Zakaj je danes več otrok z diagnozo avtizma? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se v resnici dogaja
Zakaj je danes več otrok z diagnozo avtizma? Strokovnjaki pojasnjujejo, kaj se v resnici dogaja
Mama je utrujena, oče se počuti odrinjenega: kako prekiniti začaran krog?
Mama je utrujena, oče se počuti odrinjenega: kako prekiniti začaran krog?
Njeno srce je bilo ranjeno, zdaj pa pričakuje otroka
Njeno srce je bilo ranjeno, zdaj pa pričakuje otroka
zadovoljna
Portal
Po razhodu in spravi sta pokazala, da je njuna ljubezen močnejša kot kadar koli prej
3 znamenja, ki jih čaka nepozaben avgust
3 znamenja, ki jih čaka nepozaben avgust
Trend, ki je obnorel zvezdnice: krajše skoraj ne gre
Trend, ki je obnorel zvezdnice: krajše skoraj ne gre
Znana Slovenka še nikoli ni bila videti tako dobro
Znana Slovenka še nikoli ni bila videti tako dobro
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: ne čakajte, da se pojavi bolečina
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
Vas napenja, boli trebuh, prebava pa preprosto ne deluje, kot bi morala? To ni naključje
Zakaj ponoči ne morete spati? Vročinski val morda spreminja naša telesa bolj, kot si mislimo
Zakaj ponoči ne morete spati? Vročinski val morda spreminja naša telesa bolj, kot si mislimo
Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta
Sončne opekline niso edina nevarnost: to se lahko pokaže šele čez leta
cekin
Portal
Babici se je družina smejala, nato pa so pod omarico našli pravo bogastvo
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Ljudje po 50. letu množično opuščajo te nakupe – razlog je presenetljiv
Svoboda ima meje: kaj na vrtu in terasi lahko prinese visoko kazen?
Svoboda ima meje: kaj na vrtu in terasi lahko prinese visoko kazen?
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
moskisvet
Portal
Z drugo pričakuje otroka, ob njem pa 20-letna manekenka
Je Stefan naslednik Dončića? Novi slovenski košarkarski fenomen
Je Stefan naslednik Dončića? Novi slovenski košarkarski fenomen
Potapljaški raj v Turčiji: Raziskovanje ladijskih razbitin
Potapljaški raj v Turčiji: Raziskovanje ladijskih razbitin
Nihče ni vedel za njegovo bolezen: javnost je resnico izvedela šele po smrti
Nihče ni vedel za njegovo bolezen: javnost je resnico izvedela šele po smrti
dominvrt
Portal
Večina ljudi tega ne naredi več mesecev: poglejte, kaj se skriva na vaši krtači za lase
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Zakaj vaša okna po čiščenju ostanejo lisasta? Odpravite te napake
Korenje ne sodi samo v pomlad: avgustovska setev prinese slajši jesenski pridelek
Korenje ne sodi samo v pomlad: avgustovska setev prinese slajši jesenski pridelek
Živi sredi enega najlepših kotičkov Anglije, za dom pa plača le okoli 220 evrov na mesec
Živi sredi enega najlepših kotičkov Anglije, za dom pa plača le okoli 220 evrov na mesec
okusno
Portal
Poletna kosila, ki stanejo manj kot 3 evre na osebo
Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju
Priljubljena poletna jed, ki nasiti in lahko pomaga pri hujšanju
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
Zamrzovanje paradižnika? Rezultat vas lahko močno preseneti
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881