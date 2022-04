Janša zagrozil z odhodom s seje. Koprivc: 30 let se 'svaljkate' v politiki

Pred preiskovalno komisijo DZ o domnevnem nezakonitem financiranju SDS se nadaljuje zaslišanje premierja in predsednika SDS Janeza Janše. Pred komisijo je 3. marca med drugim zanikal, da bi SDS v preteklosti kakor koli vplivala na poslovanje podjetja NTV24, saj gre za delniško družbo, in podjetje Nova hiša, ki izdaja portal Nova24tv.si.

Na začetku zaslišanja je prvak stranke SDS Janez Janša prisotne najprej 'poučeval', da bo odgovarjal le na vprašanja, ki so predmet preiskave, na kar so ga opozorili, da je premier na zaslišanju prisoten kot priča, zaradi česar je njegova naloga, da odgovarja na zastavljena vprašanja ali pa da odgovor zavrne. "Tu ste v vlogi priče in vaša naloga je, da odgovarjate na naša vprašanja. Skušamo odgovoriti na vprašanje glede domnevnega nezakonitega financiranja vaše stranke. Prosimo vas, da ne preusmerjate pozornosti. Tu ne sedite kot predsednik vlade, temveč kot priča," ga je opomnil poslanec državnega zbora Marko Koprivc. "Priča ni tu zato, da razsoja, ali so vprašanja, ki so mu postavljena, primerna," je opozorila tudi poslanka Janja Sluga. Janša je na vprašanja sicer odgovarjal s kritiziranjem drugih slovenskih medijev.

icon-expand Janez Janša FOTO: Bobo

Premier se sicer sklicuje, da ne pozna nobene povezave tujih mogotcev z madžarsko "hobotnico" in posledično tudi z mediji, ki so blizu stranke SDS, kot ga je na zaslišanju spraševal Koprivc. Med takimi je tudi Viktor Medvedčuk, ukrajinski politik in poslovni oligarh, ki je po besedah poslanca SD voditelj proruske opozicije v Ukrajini in tako blizu Rusije, ki je bil med drugim tudi medijski mogotec. A Janša je na njegove navedbe odgovoril, da v Ukrajini opozicija ne obstaja. Koprivc je prosil tudi, naj ga ne poučuje o dogajanju v Ukrajini. "30 let se svaljkate po tem političnem prostoru, to je dediščina vaše politike. Jaz verjamem, da se ta politična era končuje, verjamem, da bomo prišli do dna in dobili odgovore na naša vprašanja," je bil na premierjevo izogibanje kritičen poslanec SD. Janša pa je na njegov "napad" odgovoril, da bo zapustil zaslišanje, če se bo poslanec posluževal podobnih besed. Opozoril je tudi, da je bil vedno demokratično izvoljen. Janša se ne spomni, da bi o posojilu Dijane Đuđić razpravljali na katerem koli od organov stranke, je dejal že v preteklosti. Tokrat pa je na zaslišanju dejal, da je Đuđićevo prvič videl pri notarju, ko je podpisal dokument. "Ne poznam je. Nikoli je nisem nikomur priporočal. Ta kredit ni bil najet v tujini, temveč v Sloveniji, od osebe, ki je imela slovensko davčno številko," je na vprašanja poslanca SAB Marka Bandellija odgovoril Janša.

icon-expand Dijana Đuđić FOTO: POP TV

Preiskovalna komisija pa je bila sicer po mnenju predsednika vlade ustanovljena, ker se je tranzicijska levica ustrašila, da bo njen medijski monopol v Sloveniji vsaj malenkostno ogrožen. Na očitke Bandellija, da "obstaja občutek, kot da je premier državni proračun obravnaval kot osebni proračun Janeza Janše" pa je priča odgovorila, da slovenski davkoplačevalci še nikoli niso imeli toliko od proračuna, kot so ga imeli v zadnjih dveh letih. "Vi pa pravite, da smo ga privatizirali. Vsa podjetja lahko vlagajo kamor želijo. Državni zbor in ostale institucije so tu, zato da ščitijo tisto, kar je skupno, javno in državno, ne pa da se ukvarjajo s tem, kam vlagajo tuja podjetja držav članic EU," je dejal Janša. Spraševali so ga tudi glede najetega kredita ter očitkih, da je Đuđićeva denar najprej dobila pri madžarski banki, nato je bil ta nakazan v Slovenijo, ko je bila nato sklenjena tudi pogodba. Kot je dejal Möderndorfer, to namreč nakazuje na morebitno pranje denarja. Janša je na te navedbe odgovoril, da gre za nepotrjene domneve: "Pristojne komisije so preiskovale ta kredit, edini ugotovljeni prekršek pa je bil le v višini kredita, ne pa tudi v, kakor omenjate, pranju denarja ali čem drugem." Ponovil je, da Đuđićeve pred podpisom pogodbe ni nikoli srečal ter da je ni poznal, čeprav je v javnosti zakrožil posnetek, na kateri so Janša, Snežič in Đuđićeva. Da se velikokrat fotografira tudi z osebami, ki jih pa ne pozna, je odgovoril na slednja vprašanja.

Zaslišanje je bilo zaradi Janševega odhoda na sejo vlade 3. marca prekinjeno. Nadaljevanje zaslišanja je bilo nato predvideno na seji konec marca, a je Janša odsotnost opravičil, sejo pa je predsednik komisije Gregor Perič (Konkretno) odpovedal. To je razburilo poslance dela opozicije, ki so ocenili, da gre za nagajanje in onemogočanje dela komisije, slišati je bilo tudi pozive k odreditvi prisilne privedbe.