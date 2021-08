Janša zahteva izločitev vrhovne sodnice in predsednika vrhovnega sodišča

Janša nato ni dvigoval pošte s sodišča, zato se je odločitev o zahtevi za izločitev sodnikov zavlekla, a ko je bila sprejeta, je Janšo in Matoza zmotilo ljubljansko sodišče samo. Janša namreč ne želi, da bi mu sodili v Ljubljani, zato izpodbija krajevno pristojnost ljubljanskega okrožnega sodišča, še piše časnik.

Kot je znano, je tožilstvo sicer že lani zgodaj jeseni na ljubljansko okrožno sodišče vložilo obtožnico zoper Janeza Janšo , a je obramba vložila ugovor na obtožnico. Še preden je izvenobravnavni senat odločil o ugovoru, pa je obramba zahtevala izločitev vseh treh članov senata, piše Dnevnik . Janšo in njegovega odvetnika Franca Matoza je namreč najbolj zmotilo to, da je enega izmed članov senata naknadno zamenjal novi sodnik David Špernjak , ki je magistriral pri profesorju in vrhovnem sodniku Primožu Gorkiču , ki mu SDS zameri javno kritiko sodbe ustavnega sodišča v zadevi Patria.

Kot še omenja Dnevnik, mora o pristojnosti sodišča odločiti vrhovno sodišče, a Janša je podal tudi zahtevo za izločitev ene izmed vrhovnih sodnic in predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča. Slednji je pristojen, da odloči o zahtevi za izločitev vrhovne sodnice. "O morebitni izločitvi predsednika vrhovnega sodišča pa mora biti najprej odločeno na občni seji vseh vrhovnih sodnikov. Ker so bile vmes sodne počitnice, seje do zdaj ni bilo mogoče sklicati. Predvidoma naj bi jo lahko sklicali prihodnji mesec," piše.

Na vrhovnem sodišču so zahtevo po izločitvi vrhovnih sodnikov potrdili in pojasnili, da obramba obema očita sum, ki zadeva nepristranskost: "Razlog je sum glede nepristranskosti sodnice, ki naj bi odločala o prenosu pristojnosti, ter enako sum glede nepristranskosti predsednika vrhovnega sodišča, ki odloča o zahtevah strank za izločitev sodnikov," so sporočili za Dnevnik.