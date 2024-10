Janša: Zamočili ste, Tonin odgovarja: Srečno še en mandat v opoziciji

Kot je v oddaji 24UR Zvečer v ponedeljek povedala Eva Irgl , je treba "enkrat presekati s tem, če tako rečem konfliktom dveh polov in doseči, da res posežemo v prostor širine, ki bo prinesel nenazadnje tudi boljše vzdušje v slovenski prostor".

In še je dopisal: "Sorry, zamočili ste. Bojim se, da nepovratno." A Tonin je hitro udaril nazaj: "Hvala, da si povedal, da gre SDS dokončno v samoizolacijo. Pazi na stranko," ga je opomnil na nedavne odhode poslancev, ki sicer res komunicirajo drugačne povolilne načrte.

" A tudi ob zmagi SDS", je zapisal Janša, "Logar sodelovanje v koaliciji pogojuje s povabilom levim strankam in ne NSi. Kje v tej njegovi formuli torej vidite NSi."

"Da ni tole račun brez krčmarjev," pa ga je vprašal Janša na družbenem omrežju X in ga opomnil na napovedi Logarja, ki bi "delal koalicijo z levico, če bi zmagal".

"Desnosredinska vlada bi bila najboljše zagotovilo, da bi imeli programsko homogeno vladno koalicijo. Zelo raznorodna koalicija bi lahko že v začetku imela vgrajene številne konflikte v samo delovanje," pa je v petek komentiral Tonin.

Lov na volivce je sicer že dalj časa odprt. Prihaja stranka predsednika državnega sveta Marka Lotriča, za sorodne glasove se bo borila SLS, ločeno morda tudi Peter Gregorčič, ki se je z neparlamentarci razšel. Vrnil se bo Karl Erjavec, ki pravi, da se bo obkrožil z levimi in desnimi, o politični prihodnosti pa se je z Logarjem pogovarjal tudi evropski poslanec Vladimir Prebilič.

"Sodelovanje preko sredine bi verjetno počasi na rob odrinilo razna ekstremna razmišljanja, ki se tudi pojavljajo v naši državi. Je pa seveda zelo pomembno, kdo so tisti, ki čez sredino lahko gredo in predvsem, s kakšnim programom in vsebino prihajajo," je dejal Prebilič.

In priložnosti za to bo, do rednih državnozborskih volitev leta 2026, še dovolj.