Tonin ne bo prevzel zdravstvenega ministrstva, kaj bo storil DeSUS?

Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil premier Janez Janša , se je koalicija po tistem, ko je z mesta ministra za zdravje odstopil Tomaž Gantar , posvetovala, kdo bo začasno opravljal funkcijo in je bilo v igri ime ministra za obrambo Mateja Tonina . "A smo se skupaj odločili, da je najbolj smiselno, da začasno to funkcijo prevzamem sam in predlagam novega ministra takoj, ko se razreši situacija, ki je nastala po odločitvi sveta DeSUS o izstopu iz koalicije," je dejal.

"Glede na to, da na razmerje sil in podporo vladi ne odločajo neposredno organi strank, ampak poslanci v parlamentu" in glede na to, da stališče vseh članov poslanske skupine DeSUS glede tega še ni jasno, je to po besedah Janše glavni razlog, da v DZ še ni predlagal novega ministra za zdravje. Po besedah Janše se morajo do srede naslednjega tedna, ko je sestanek koalicije, poslanci odločiti, ali sodelujejo z vlado ali so klasična opozicija "brez kadrovskega razreza v vladi glede na koalicijsko pogodbo".

"Kajti želimo rešiti to z enim korakom. Če poslanska skupina DeSUS večinsko ne podpira več vlade, potem je v zraku tudi ministrstvo za kmetijstvo, ki po koalicijski pogodbi pripada tej stranki,"je navedel in dodal, da je torej od odločitve poslancev DeSUS odvisno, ali bo v DZ poslal predlog enega ministrskega kandidata ali dveh.

Poslanci DeSUS z vodstvom stranke o prihodnjem delovanju v torek

Vodja poslancev DeSUS Franc Juršaje po pozivu premierja Janeza Janše, naj se poslanci DeSUS odločijo, ali podpirajo vlado, spomnil, da bodo z vodstvom DeSUS o tem govorili v torek. Je pa dejal, da se v katerem koli mandatu težko vidi v ekstremni opoziciji. Poslanec Branko Simonovič meni, da bi trenutno kazalo iti v konstruktivno opozicijo.

Danes je sicer zasedalo vodstvo DeSUS. Jurša podrobnosti ni razkril, je pa ugotavljal, da v vodstvu verjetno računajo, da bodo poslanci izpolnjevali sklepe stranke. "Kaj bo iz tega nastalo, bomo videli v torek," je dodal.

Organi DeSUS so namreč 19. januarja sklenili, da se stranka pridruži Koaliciji ustavnega loka (KUL), vendar poslanci tudi po tej odločitvi dajejo različna sporočila. Že sredi decembra je svet stranke izglasoval izstop DeSUS iz koalicije in podprl kandidaturo strankinega predsednika Karla Erjavca za mandatarja morebitne nove vlade.

A se je Erjavec dolgo pogajal za podpise svojih poslancev pod predlog konstruktivne nezaupnice. Slednjo je 15. januarja vložilo 42 poslancev LMŠ, SD, Levice, SAB in DeSUS, a brez poslanca DeSUS Simonoviča. Erjavec pa je 19. januarja umaknil soglasje h konstruktivni nezaupnici, saj je ocenil, da zaradi okužbe s koronavirusom ali samoizolacije nekaj poslancev, ki so bili podpisani, ne more glasovati. Ponovno vložitev predloga nezaupnice napoveduje takrat, ko bodo lahko na seji sodelovali vsi, ki jo podpirajo.