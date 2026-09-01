Janša zaradi predvolilnih izjav toži Goloba

Predsednik SDS Janez Janša je konec marca na Okrajno sodišče v Ljubljani vložil tožbo proti predsedniku Svobode Robertu Golobu zaradi njegovih izjav v kampanji pred državnozborskimi volitvami 22. marca.

Janša je tožbo vložil prek Odvetniške družbe Matoz. Od sodišča zahteva, da Golobu naloži, da mora v 15 dneh po pravnomočnosti sodbe preklicati po Janševem prepričanju neresnične in žaljive izjave, se zanje javno opravičiti in izbrisati objave, s katerimi naj bi posegel v njegovo čast in dobro ime, poroča N1.

Zahteva tudi, da Golob na svojih profilih na Facebooku in Instagramu objavi izrek sodbe ter mu povrne stroške postopka.

Ena od izjav, zaradi katerih Janša toži Goloba, je bila izrečena na predvolilnem soočenju na naši televiziji 16. marca. Golob je takrat Janši očital, da ni dober človek, da nima rad Slovenije ter da ga zanima predvsem prihod na oblast, Slovenijo pa dojema kot plen.

"Pri tem ste se pripravljeni povezovati z mednarodnim organiziranim kriminalom, z ljudmi iz paraobveščevalnih služb iz tujine. Iz tujine, kjer so ti isti ljudje načrtovali, nekateri bili celo vpleteni v izvajanje genocida v Gazi, in vse to samo z namenom, da pridete do oblasti. In žal je to največji škandal, ki smo mu bili priča v Sloveniji kadarkoli od osamosvojitve. Meni cel dan brnijo telefoni in veste, katera beseda se pojavlja v teh sporočilih, ne moja, veleizdaja," je dejal Golob.

Golob je takrat izpostavljal tudi domnevne Janševe povezave z izraelskimi paraobveščevalci in političnimi zavezniki izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.