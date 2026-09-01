Janša zaradi predvolilnih izjav toži Goloba

Predsednik SDS Janez Janša je konec marca na Okrajno sodišče v Ljubljani vložil tožbo proti predsedniku Svobode Robertu Golobu zaradi njegovih izjav v kampanji pred državnozborskimi volitvami 22. marca.
Janša je tožbo vložil prek Odvetniške družbe Matoz. Od sodišča zahteva, da Golobu naloži, da mora v 15 dneh po pravnomočnosti sodbe preklicati po Janševem prepričanju neresnične in žaljive izjave, se zanje javno opravičiti in izbrisati objave, s katerimi naj bi posegel v njegovo čast in dobro ime, poroča N1.
Zahteva tudi, da Golob na svojih profilih na Facebooku in Instagramu objavi izrek sodbe ter mu povrne stroške postopka.
Ena od izjav, zaradi katerih Janša toži Goloba, je bila izrečena na predvolilnem soočenju na naši televiziji 16. marca. Golob je takrat Janši očital, da ni dober človek, da nima rad Slovenije ter da ga zanima predvsem prihod na oblast, Slovenijo pa dojema kot plen.
"Pri tem ste se pripravljeni povezovati z mednarodnim organiziranim kriminalom, z ljudmi iz paraobveščevalnih služb iz tujine. Iz tujine, kjer so ti isti ljudje načrtovali, nekateri bili celo vpleteni v izvajanje genocida v Gazi, in vse to samo z namenom, da pridete do oblasti. In žal je to največji škandal, ki smo mu bili priča v Sloveniji kadarkoli od osamosvojitve. Meni cel dan brnijo telefoni in veste, katera beseda se pojavlja v teh sporočilih, ne moja, veleizdaja," je dejal Golob.
Golob je takrat izpostavljal tudi domnevne Janševe povezave z izraelskimi paraobveščevalci in političnimi zavezniki izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.
Janša: Izjave posegajo v mojo čast in dobro ime
Janša toži Goloba tudi zaradi izjav, da je "prodal domovino", "prodal suverenost naše države za to, da bo vplival na volitve" in "Slovenijo prodal Izraelu".
Po Janševih navedbah je Golob s tem grobo posegel v njegovo pravico do časti in dobrega imena.
"Svoboda izražanja sicer zajema tudi informacije, ki žalijo, šokirajo ali vznemirjajo. V njen okvir sodi tudi možnost zatekanja k določeni stopnji pretiravanja in provokacije in k uporabi pretiranih izjav. Nikakor pa niso – tudi po praksi ESČP – varovane izjave, ki bi pomenile objestno, samovoljno klevetanje in katerih edini namen je žaljenje oziroma sramotenje," je navedeno v Janševi tožbi.
Janševa stran po pisanju N1 posebej poudarja tudi njegovo vlogo pri osamosvojitvi Slovenije. Prav zato naj bi navedbe, da je "prodal domovino", "storil veleizdajo" in "prodal državo tujcem", še toliko bolj posegle v njegovo čast in dobro ime.
Janša je od Goloba že nekaj dni po volitvah zahteval preklic izjav in javno opravičilo. Golob je sporočil, da tega ne bo storil, Janša pa se je nato odločil za tožbo.
Golob: Šlo je za politično kritiko
Golob je na tožbo v začetku julija odgovoril prek odvetnika Stojana Zdolška in sodišču predlagal, naj Janšev tožbeni zahtevek v celoti zavrne kot neutemeljen, Janši pa naloži plačilo stroškov postopka.
Pri tem izpostavlja kontekst, v katerem so bile izjave izrečene. Z Janšo sta bila v času kampanje predsednika največjih parlamentarnih strank in glavna tekmeca za mandat za sestavo vlade, sporne izjave pa so bile izrečene med volilno kampanjo, nekatere neposredno na predvolilnih soočenjih. Po Golobovem stališču so bile njegove izjave politična kritika Janševega delovanja.
Golobova stran poudarja še, da je Janša zaradi svoje dolgoletne politične kariere izrazito javna osebnost.
Na Janševo tožbo se je odzval tudi poslanec Svobode Lenart Žavbi, ki jo je označil za smešno in "kronski dokaz", da je Golob pravilno napovedal posledice Janševe vrnitve na oblast.
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