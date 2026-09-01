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Slovenija

Janša zaradi predvolilnih izjav toži Goloba

Ljubljana, 01. 09. 2026 13.48 pred 1 uro 3 min branja 50

Avtor:
N.Š.
Primopredaja poslov med Janezom Janšo in Robertom Golobom

Predsednik SDS Janez Janša je zaradi izjav v predvolilni kampanji vložil tožbo proti predsedniku Svobode Robertu Golobu. Zahteva preklic izjav, da je Slovenijo prodal Izraelu, storil veleizdajo in sodeloval z mednarodnim organiziranim kriminalom, javno opravičilo ter izbris spornih objav. Golob medtem vztraja, da je šlo za politično kritiko Janševega delovanja in ne za osebni napad. Sodišču predlaga, naj Janšev zahtevek v celoti zavrne.

Predsednik SDS Janez Janša je konec marca na Okrajno sodišče v Ljubljani vložil tožbo proti predsedniku Svobode Robertu Golobu zaradi njegovih izjav v kampanji pred državnozborskimi volitvami 22. marca.

Janša je tožbo vložil prek Odvetniške družbe Matoz. Od sodišča zahteva, da Golobu naloži, da mora v 15 dneh po pravnomočnosti sodbe preklicati po Janševem prepričanju neresnične in žaljive izjave, se zanje javno opravičiti in izbrisati objave, s katerimi naj bi posegel v njegovo čast in dobro ime, poroča N1.

Zahteva tudi, da Golob na svojih profilih na Facebooku in Instagramu objavi izrek sodbe ter mu povrne stroške postopka.

Ena od izjav, zaradi katerih Janša toži Goloba, je bila izrečena na predvolilnem soočenju na naši televiziji 16. marca. Golob je takrat Janši očital, da ni dober človek, da nima rad Slovenije ter da ga zanima predvsem prihod na oblast, Slovenijo pa dojema kot plen.

"Pri tem ste se pripravljeni povezovati z mednarodnim organiziranim kriminalom, z ljudmi iz paraobveščevalnih služb iz tujine. Iz tujine, kjer so ti isti ljudje načrtovali, nekateri bili celo vpleteni v izvajanje genocida v Gazi, in vse to samo z namenom, da pridete do oblasti. In žal je to največji škandal, ki smo mu bili priča v Sloveniji kadarkoli od osamosvojitve. Meni cel dan brnijo telefoni in veste, katera beseda se pojavlja v teh sporočilih, ne moja, veleizdaja," je dejal Golob.

Golob je takrat izpostavljal tudi domnevne Janševe povezave z izraelskimi paraobveščevalci in političnimi zavezniki izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

V središču primera so izjave iz časa predvolilne kampanje.
V središču primera so izjave iz časa predvolilne kampanje.
FOTO: Aljoša Kravanja

Janša: Izjave posegajo v mojo čast in dobro ime

Janša toži Goloba tudi zaradi izjav, da je "prodal domovino", "prodal suverenost naše države za to, da bo vplival na volitve" in "Slovenijo prodal Izraelu".

Po Janševih navedbah je Golob s tem grobo posegel v njegovo pravico do časti in dobrega imena.

"Svoboda izražanja sicer zajema tudi informacije, ki žalijo, šokirajo ali vznemirjajo. V njen okvir sodi tudi možnost zatekanja k določeni stopnji pretiravanja in provokacije in k uporabi pretiranih izjav. Nikakor pa niso – tudi po praksi ESČP – varovane izjave, ki bi pomenile objestno, samovoljno klevetanje in katerih edini namen je žaljenje oziroma sramotenje," je navedeno v Janševi tožbi.

Janševa stran po pisanju N1 posebej poudarja tudi njegovo vlogo pri osamosvojitvi Slovenije. Prav zato naj bi navedbe, da je "prodal domovino", "storil veleizdajo" in "prodal državo tujcem", še toliko bolj posegle v njegovo čast in dobro ime.

Janša je od Goloba že nekaj dni po volitvah zahteval preklic izjav in javno opravičilo. Golob je sporočil, da tega ne bo storil, Janša pa se je nato odločil za tožbo.

Golob: Šlo je za politično kritiko

Golob je na tožbo v začetku julija odgovoril prek odvetnika Stojana Zdolška in sodišču predlagal, naj Janšev tožbeni zahtevek v celoti zavrne kot neutemeljen, Janši pa naloži plačilo stroškov postopka.

Pri tem izpostavlja kontekst, v katerem so bile izjave izrečene. Z Janšo sta bila v času kampanje predsednika največjih parlamentarnih strank in glavna tekmeca za mandat za sestavo vlade, sporne izjave pa so bile izrečene med volilno kampanjo, nekatere neposredno na predvolilnih soočenjih. Po Golobovem stališču so bile njegove izjave politična kritika Janševega delovanja.

Golobova stran poudarja še, da je Janša zaradi svoje dolgoletne politične kariere izrazito javna osebnost.

Na Janševo tožbo se je odzval tudi poslanec Svobode Lenart Žavbi, ki jo je označil za smešno in "kronski dokaz", da je Golob pravilno napovedal posledice Janševe vrnitve na oblast.

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KOMENTARJI50

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mario7
01. 09. 2026 14.57
Toliko o tem. Čast in dobro ime...hahahahaha...
Odgovori
0 0
Victoria13
01. 09. 2026 14.55
Goloba vsi zapuščajo, počasi bo moral plačat dolg za vse, kar si je nabral v zadnjih štirih letih....
Odgovori
+2
3 1
Trembalajek
01. 09. 2026 14.53
Janša naj najprej svoje Žankote poduči, kje je meja med svobodo govora in žaljenjem ter sramotenjem.
Odgovori
+2
4 2
BroNo1
01. 09. 2026 14.52
Če se ne bi zgodil ta BC, bi Janša z naskokom zmagal. Zato je prav, da toži in da se razišče kdo je komu vrgel poleno pod noge!
Odgovori
+2
3 1
Petur
01. 09. 2026 14.52
na sodišče sili,ko ga pa drugi,oz narod kliče,se pa za smešnim advokat om skriva in cvili...ker povratnik v zaporu dobi menda duplo...
Odgovori
+0
1 1
Victoria13
01. 09. 2026 14.51
Do oktobra je treba odstranit hobotnico v celotnem elektro gospodarstvu....
Odgovori
+3
4 1
Victoria13
01. 09. 2026 14.49
Zanimivo kako ljudje na vodstvenih funkcijah, nastavljeni od prejšnje vlade, sami dajejo odpoved, en za drugim....
Odgovori
+2
4 2
Tomvojo
01. 09. 2026 14.46
Klovni nehajte zganjat cirkus.
Odgovori
+5
5 0
Gregib
01. 09. 2026 14.43
Čast in dobro ime??? Buahahahaaahahaha...
Odgovori
-1
6 7
geemale
01. 09. 2026 14.43
Čast in dobro ime.... svašta:)
Odgovori
+0
6 6
Osatec
01. 09. 2026 14.43
Bravo, Janez! Če rabiš kaj sredstev, sporoči, bomo zbrali. Ti pa spet lepo pokasiraj sam, če ti bo kaj uspelo!!!
Odgovori
-8
2 10
Victoria13
01. 09. 2026 14.43
Slabše kot je bilo pretekla štiri leta, ne more biti!
Odgovori
+7
11 4
Karel12
01. 09. 2026 14.53
Sedaj pabovse v najlepšem redu, zanikanje ubijanja golorokih palestincev, poveličevanje domobrancev, zaničevanje sofsyva in drżavnih institucij, vse v stilu prevare, da se dokoljedo oblasti
Odgovori
-1
0 1
mayda2
01. 09. 2026 14.42
Dobitna kombinacija za današnjli EuroJackpot: čast in dobro ime JJ.
Odgovori
-2
4 6
islamint
01. 09. 2026 14.41
Ne razumem ljudi, ki so volili Goloba in ga zagovarjajo. Zakaj? Obrazložite. Jaz podajam svoje mnenje: Golob je politik velikih obljub, lepih razlag in skromnejših rezultatov – človek, pri katerem besede pogosto prehitijo dejanja. Je mojster političnega olepševanja: obljubi veliko, razloži še več, ko rezultatov ni, pa za vse najde razlog drugje.
Odgovori
-1
6 7
Luigi Taveri II.
01. 09. 2026 14.43
Vseeno pa ni izdal Slovenije Izraelu, Hrvaški in Madžarski
Odgovori
+4
6 2
islamint
01. 09. 2026 14.49
Če trdiš, da je Janša »izdal Slovenijo Izraelu, Hrvaški in Madžarski«, ni dovolj reči, da se je to »vedno govorilo« ali da so bili njegovi politični potezi komu sumljivi. Povej konkretno: kaj naj bi izdal, komu, kdaj in s katerim dejanjem? Potem pokaži vsaj en primarni dokaz – podpisan sporazum, uradni dokument, zapisnik, sodno ugotovitev, verodostojno pričanje ali drug preverljiv vir, ki to neposredno potrjuje. Za Hrvaško na primer obstaja uradno dokumentiran sporazum, ki ga je Janša leta 1991 kot obrambni minister sklenil s Hrvaško – vendar je šlo za sporazum o medsebojni obrambni pomoči, ne za predajo slovenskega ozemlja. Slovenska vlada obenem navaja, da Hrvaška Sloveniji ob napadu JLA ni priskočila na pomoč. Torej: politično lahko Janšo kritiziraš, lahko meniš, da je ravnal napačno, lahko mu pripisuješ slabe motive. Ampak to še ni dokaz izdaje države. Če obstaja dokaz za »izdajo Slovenije«, ga pokažimo konkretno. Če ga ni, je pošteno reči: to je politična interpretacija oziroma obtožba, ne dokazano dejstvo.
Odgovori
-2
2 4
Groucho Marx
01. 09. 2026 14.55
Golobnjak je v strahu za lastno r.. izdal palestinske ideale.
Odgovori
0 0
street45
01. 09. 2026 14.39
Sta naša dva glavna borca proti korupciji Stevo in Logar že to raziskala in podala izsledke?
Odgovori
+6
9 3
revolutionmustcome
01. 09. 2026 14.34
Poseg v dobro ime? Kralj vseh afer? Komedija.
Odgovori
+4
12 8
Brihtnež
01. 09. 2026 14.33
On se mora opravičiti vsem drzavljanom oz.prebivalcem slovenije za narejeno škodo in žaljivkam in poniževanja njega samega in njegovega SDS-a!!!
Odgovori
+5
12 7
krpati
01. 09. 2026 14.32
Da ne bo cela slovenija izgubila ugled pri takšnem vrtcu.....da o volitvah in vladajoči garnituri niti ne izgubljam besed ker ne najdem lepe za te politike.
Odgovori
+8
12 4
Petur
01. 09. 2026 14.32
kaj dobi pa za izgubljeno tožbo,izgubljeno interpelacijo,razne malodane izjave,sramotenje slovenstva???
Odgovori
+2
4 2
ArkaMast
01. 09. 2026 14.30
Janša se je izgubil v Izraelskem podzemlju.
Odgovori
+19
24 5
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