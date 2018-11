Janša zaradi žaljivega tvita obsojen na pogojno zaporno kazen

Janša je danes na sodišču sicer pojasnjeval vsebino tvita iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.". Kot je dejal v zagovoru, s tvitom ni mislil na spolno, ampak na medijsko prostitucijo, novinarki pa sta vztrajali, da je bil poniževalen in žaljiv do njiju kot žensk in novinark.

Izreka sodbe se Janša ni udeležil, njegov zagovornik Franci Matoz pa je po izreku sodbe v izjavi za medije že napovedal pritožbo in pričakuje, da bo ta uspešna. Meni namreč, da je sodišče storilo številne kršitve in napačno ocenilo vsebino tvita in kontekst, v katerih okoliščinah je bil napisan in zakaj je bil napisan.

Eugenija Carl je izrazila upanje, da bo Janša s to sodbo doumel, da ga "verbalna inkontinenca" ni stala samo premierskega stolčka, ampak ga je pripeljala do sodišča, ki ga je tudi obsodilo. "Sodišče je poslalo jasen signal, da se nihče, tudi ne politiki kova, kot je obsojeni, ne more in ne sme dvigniti nad moralne, civilizacijske in zakonske postulate," je še dejala.

Mojca Šetinc Pašek pa je dodala, da sta s sodbo izredno zadovoljni in da je sodišče poslalo sporočilo slovenskemu novinarstvu, da ga sodna veja oblasti spoštuje in ščiti.