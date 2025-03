Janša: Zbiranje podpisov za referendum bomo v sredo predčasno zaključili

Ob zbiranju podpisov za referendum se je po njegovih besedah odprlo tudi vprašanje umetnosti in kulture. Izpostavil je, da je SDS edina stranka v državi, ki ima že več kot 30 let ustanovljen in delujoč forum za kulturo. To, kar se "zadnje čase propagira in povzdiguje in se skuša nagrajevati celo z enormnimi dodatki k pokojninam", pa sta po njegovem mnenju antikultura in kvaziumetnost.

Glede kazenske ovadbe, ki so jo vložili v Levici zaradi uporabe fotografije slovenske umetnice na plakatih, je Janša odgovoril, da ne pozna nobenega vrhunskega umetnika v Sloveniji ali v svetu, ki bi bil užaljen ali pa ki bi celo posegel po kazenski ovadbi, zato ker se javnosti predstavlja njegovo delo. "Samo nekdo, ki se zaveda, da tisto, za kar je bil nagrajen, ni umetnost, ampak neka zblojenost, poseže po represiji. In ni slučajno, da je tukaj zraven stranka Levica, kajti vedno, ko levičarjem zmanjka argumentov, posežejo po represiji," je še dodal.

Ob tem je omenil, da ima Slovenija kazenski zakonik, po katerem se sodomija preganja po uradni dolžnosti, in tudi zakon o zaščiti živali, v katerem je dejanje, ki je na teh kvaziumetniških performansih predstavljeno, opisano neposredno kot mučenje živali. "Čakamo na ukrepe državnega tožilstva, kjer se je že odprlo to pravno vprašanje, da zadevo prouči tudi s te plati," je dejal.

Komentiral je tudi plakate, na katerih so ob napisu "Lažejo vam" fotografije oziroma podobe premierja Roberta Goloba, predsednice DZ iz vrst Svobode Urške Klakočar Zupančič, koordinatorice Levice in ministrice za kulturo Aste Vrečko ter poslanke Levice in podpredsednice DZ Nataše Sukič. Za to plakatno akcijo so se po Janševih besedah odločili, ker je v času mandata te vlade laž postala politični diskurz. "Skoraj ni dneva, da se najvišji predstavniki izvršilne oblasti ne bi grdo zlagali," je dejal.

Besedni spopad s Toninom se nadaljuje

Janša je ob oddaji podpisa komentiral tudi besedni spopad s prvakom NSi Matejem Toninom. Kot je povedal, so v NSi prejšnji teden glasovali proti predlogu za začetek postopka ustavnih sprememb glede imenovanja vlade "s precej okroglim izgovorom". V SDS pa so po njegovih pojasnilih nadaljevanje postopka spremembe ustave omogočili, ker so v preteklosti tudi sami že trikrat predlagali podobno poenostavitev. Po njegovih besedah je namen predloga dober, saj je to, da Slovenija po parlamentarnih volitvah "izgubi mesec ali dva zaradi postopkov pri sestavljanju vlade", škodljivo. "Vsak dan, ki ga tukaj prihranimo, je enostavno pomemben. Mi smo trikrat sestavili vlado in se tega pač neposredno zavedamo," je dodal.

Opozoril pa je, da bi tokratni predlog omogočal nove blokade. "Način, ko lahko predsednik države zablokira vlado, pa tudi če ima ta dvotretjinsko večino, je nekaj, ko gremo iz dežja pod kap," je dejal Janša. Meni, da je sprememba ustave v interesu vseh strank, tudi NSi.

Glede Tonina pa je dejal: "Lahko gremo stavit, da je zelo malo možnosti, da bo Tonin vodil NSi na naslednje volitve, tako da se bomo pogovarjali z drugimi."